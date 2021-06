Vaccino in Toscana, come disdire o fare la modifica della prenotazione

In vista delle ferie, è scattata la corsa alla “puntura”. Il portale della Regione Toscana si apre ai maturandi e ai più giovani, ma tra gli adulti c’è chi prova a disdire il vaccino cercando di anticipare la prima dose. Presto cambierà la procedura e sarà possibile fare la modifica della prenotazione del vaccino anti-Covid in Toscana, senza rischiare di cancellare l’appuntamento precedente e non trovare un rimpiazzo in tempi più brevi. Non è possibile invece anticipare la seconda dose.

Come disdire il vaccino in Toscana: la prenotazione si può cancellare

Cancellare l’appuntamento preso per il vaccino anti-Covid in Toscana è piuttosto semplice, ma attenzione alle conseguenze: se si cerca di anticipare la dose, c’è l’eventualità di annullare la data della prima somministrazione e trovare l’agenda già piena quando si fa un nuovo tentativo. Per disdire la prenotazione è necessario collegarsi al portale della Regione Toscana e selezionare in alto a destra la voce “Cancella vaccino”: per procedere bisogna essere in possesso del codice fiscale, del numero della prenotazione e della data dell’appuntamento.

Se non si è in possesso di questi dati, sempre dal menù in alto, è possibile selezionare “Riepilogo prenotazione” inserendo il proprio codice fiscale e il numero di cellulare fornito durante la registrazione. Così si recupera il promemoria dove sono indicati giorno, ora e luogo dell’iniezione.

Come fare la modifica della prenotazione del vaccino in Toscana, per anticipare la prima dose

Al momento sul portale “Prenota Vaccino” non è disponibile una funzione “modifica prenotazione”, ma la Regione Toscana sta pensando di inserire questa possibilità per permettere agli utenti di disdire il vecchio appuntamento e di prenderne uno nuovo, nello stesso momento, senza rischiare di ritardare ulteriormente il proprio turno. La novità dovrebbe essere introdotta nella settimana del 7-13 giugno 2021. Si attende la comunicazione ufficiale.

L’obiettivo è permettere agli utenti di anticipare la prima dose e contemporaneamente riempire eventuali vuoti nelle agende, create dalle disdette last minute. Come detto non è possibile anticipare la seconda dose del vaccino: anche in Toscana il richiamo rimane fissato almeno dopo 42 giorni per Pfizer e Moderna, e dopo 3 settimane per AstraZeneca, secondo le direttive nazionali.

Le altre possibilità per fare prima il vaccino

Resta attivo il servizio di prenotazione del vaccino last minute in Toscana. Ogni sera dalle ore 19 in poi gli over 30, sempre online, possono controllare se sono avanzate fiale negli hub durante la giornata e fissare un appuntamento per la prima dose nelle 24 ore successive. In questo caso non è necessario disdire la precedente prenotazione, ma il sistema cancella in automatico il “vecchio” appuntamento per il vaccino. Si attendono inoltre nuovi open day, ossia giornate in cui è possibile presentarsi liberamente agli hub fino a esaurimento dei vaccini disponibili.