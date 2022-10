Whatsapp down: l’app di messaggistica oggi non funziona

- Pubblicità -

Down per Whatsapp oggi, 25 ottobre 2022, in tutta Italia e in altri Paesi del mondo: a partire dalle ore 8.45 circa di questa mattina molti utenti hanno lamentato problemi per l’app di messaggistica che non funziona e numerose segnalazioni del “blocco” sono arrivate anche su Downdector. Il sito che monitora il funzionamento e i “crash” dei più celebri social, dei servizi online e degli operatori telefonici ha riscontrato un’impennata di segnalazioni stamattina in particolare per l’invio di messaggi, sia da smartphone sia da web. Al momento Whatsapp, su suoi canali ufficiali, non ha fornito informazioni sul down e sui problemi in corso.

Whatsapp down: non funziona, problemi nell’invio dei messaggi

Il malfunzionamento di Whatsapp in particolare sta causando disservizi nell’invio di messaggi che sembrano “spediti” al server centrale, ma non recapitati al destinatario (con la classica doppia spunta). Problemi vengono riscontrati anche nell’apertura di Whatsapp web e dell’applicazione desktop. Intanto l’hashtag #whatsappdown sta diventando un trend a livello mondiale su Twitter dopo il tilt della celebre piattaforma di messaggistica.

“Consapevoli del blackout”

Il “blackout” è stato confermato anche da alcune fonti di Meta (il nuovo nome di Facebook, società che controlla Whatsapp): da quanto si apprende i tecnici stanno lavorando sui problemi del down di oggi per risolvere il malfunzionamento nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento: dalle ore 10.30 il servizio sta tornando alla normalità