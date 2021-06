Zona bianca e mascherine all’aperto: le regole, quando le toglieremo

Niente più coprifuoco e via libera alle riaperture, ma in zona bianca non è possibile stare senza mascherina, resta l’obbligo di indossarla, a parte qualche rara eccezione. Sempre più regioni aspirano a entrare nella “white list” (la Toscana con tutta probabilità lo sarà dal 21 giugno) e sono sempre più frequenti le domande su cosa cambia e cosa si può fare nella fascia di rischio inferiore. In zona bianca non cambiano le regole per le mascherine, che sono obbligatorie all’aperto e al chiuso, proprio come succede in zona gialla.

In zona bianca mascherine obbligatorie anche all’aperto

Secondo i decreti Covid del governo Draghi, in zona bianca non si applicano le limitazioni per le attività previste dal “vecchio” Dpcm per la fascia gialla, quello che non cambia è l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso e all’aperto, su naso e bocca. Questo dispositivo di sicurezza e la distanza di un metro dagli altri rimangono due pilastri delle norme anti-Covid anche nella fascia di rischio minima.

Dunque in zona bianca bisogna mettere la mascherina quando si entra al supermercato o in un negozio, quando si cammina per strada o si va in un ristorante per fissare un tavolo. In casa, se si hanno ospiti o si invitano amici, la mascherina non è obbligatoria, ma in presenza di persone non conviventi in un’abitazione privata ne è “fortemente raccomandato l’uso”, si legge nelle risposte ai dubbi comuni sulle regole della zona bianca, pubblicate sul sito del governo. La mascherina è obbligatoria in macchina, quando sono presenti persone con cui non si vive sotto le stesso tetto.

Quando si può stare senza mascherina in zona bianca

Le eccezioni sono le stesse delle zona gialla. Si può togliere la mascherina quando si è al tavolo del bar o del ristorante (al chiuso in zona bianca si può mangiare intorno a uno stesso tavolo al massimo in 6 non conviventi), ma va indossata quando ci si alza ad esempio per andare a pagare o alla cassa. Gli esperti consigliano di tirarla su se si è al tavolo ma non si sta consumando cibo o bevande. Niente mascherine inoltre quando si fa sport e attività fisica, al chiuso e all’aperto, in questi casi però la distanza di sicurezza aumenta a due metri.

Secondo le FAQ del governo è possibile stare senza mascherina “quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi“. Le mascherine non sono obbligatorie per i bambini con meno di 6 anni e per le persone che, a causa della loro invalidità o patologia, non possono indossarla.

Quando toglieremo le mascherine all’aperto

Ancora non c’è una data. Con l’avanzare della campagna vaccinale e l’arrivo della bella stagione, migliorano giorno dopo giorno i dati sui contagi e sui ricoveri per coronavirus. Il governo però è sempre orientato sulla linea della prudenza con riaperture graduali in zona gialla e sull’allentamento progressivo delle regole in zona bianca, compresi i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Insomma non è facile dire quando toglieremo le mascherine. Detto questo, ci sono delle ipotesi. Secondo Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità, è plausibile che da metà luglio toglieremo le mascherine, ma solo all’aperto. Lo ha detto in un’intervista al Messaggero. Sulla questione però sarà il governo a decidere che strada intraprendere.