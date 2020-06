Spostamenti in auto dal 3 giugno: in quanti si può viaggiare in macchina?

Qualcosa cambia, altri divieti restano per prevenire la diffusione del coronavirus. Con il 3 giugno scatta il via libera agli spostamenti in auto tra regioni, senza autocertificazione, ma anche in questa “fase 3” restano le regole anti-Covid su come trasportare le persone a bordo dei veicoli: quindi in quanti si può viaggiare in macchina (o in moto) se non si appartiene allo stesso nucleo familiare convivente? Le limitazioni sono quelle previste dai precedenti dpcm. Rimane l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell’abitacolo e in sella a un motociclo.

In quanti si può viaggiare in auto dal 3 giugno 2020

Anche dopo il 3 giugno è necessario continuare a rispettare il metro di distanza dalle altre persone e indossare la mascherina: a bordo possono esserci il conducente al posto di giuda e il passeggero sul sedile posteriore, sul lato opposto per avere almeno un metro di lontananza. Il terzo passeggero può essere trasportato se è disponibile una terza fila di sedili o se la macchina è molto ampia da poter garantire la distanza di almeno un metro tra le persone.

Il caso del nucleo familiare in auto: fidanzati, genitori con bambini

Le persone che vivono sotto uno stesso tetto possono spostarsi in auto tutte insieme senza problemi. Non ci sono limitazioni, a parte il numero di passeggeri per cui è omologata l’auto, è ovvio. Si può andare in 2, 3, 4 o anche 5 se la macchina lo permette.

Le FAQ del governo parlano infatti di nucleo familiare e con questo termine si intende chi abita nello stesso alloggio, indipendentemente dai vincoli di parentela o di matrimonio: cosa significa? Famiglie con bambini, conviventi non sposati e anche fidanzati se abitano nella stessa casa. Ad esempio mamma, papà e bambini – se vivono nello stesso appartamento – possono viaggiare insieme in auto, ma non si può essere più di due nell’abitacolo nel caso di nipoti e nonni non residenti nella stessa casa.

Gli spostamenti in macchina con gli amici: si può viaggiare in 3 in macchina?

Queste regole anti-coronavirus si applicano anche agli amici (non conviventi) che viaggiano insieme in auto, ad esempio per una gita al mare: in una normale utilitaria non si può stare in 3, ma al massimo in 2, il conducente e un passeggero dietro sul lato opposto del sedile.

Questo il chiarimento riportato nelle FAQ pubblicate sul sito del governo:

È possibile l’utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi, purché siano rispettati le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

3 giugno, spostamenti in moto: quando si può andare in due

Come per l’auto, non cambia nulla dal 3 giugno anche per gli spostamenti in moto o in scooter: si può viaggiare in due solo se conviventi. Un’eccezione riguarda la Liguria dove la Regione consente a persone che non vivono insieme di muoversi insieme in moto, a patto che si indossi il casco integrale o la mascherina chirurgica nel caso di caschi aperti.