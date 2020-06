Film sotto le stelle per tornare a sognare, anche nell’era del coronavirus. Firenze punta tutto sui cinema all’aperto per rifar partire il mondo del grande schermo con una programmazione non più online, ma “in carne e ossa” dentro le arene estive: la prima ad aver fissato la data di riapertura per il 2020 è l’arena di Marte del Mandela Forum, segue il cinema Chiardiluna, mentre anche le altre realtà cittadine si stanno muovendo.

E quindi usciremo a riveder le stelle (di Hollywood), ma dovremmo comunque rispettare le regole anti-covid ogni sera con posti distanziati e numerati, possibilità di prenotare e comprare i biglietti anche online, niente popcorn almeno per il momento. La magia della cinepresa però rimarrà.

La data di riapertura dei cinema (anche a Firenze)

Ufficialmente la riapertura dei teatri e dei cinema, al chiuso come all’aperto, è stata fissata dal governo il 15 giugno e sono già state diffuse le prime linee guida dalla conferenza Stato – Regioni. Tra queste distanza di almeno un metro tra gli spettatori (ad eccezione delle persone che abitano sotto uno stesso tetto), possibilità di installare divisori in plexiglass nelle varie zone della platea, mascherina obbligatoria e un massimo di mille persone all’aperto (200 al chiuso).

Quando apre l’Arena di Marte a Firenze: il programma 2020

La stagione dei film sotto le stelle prende il via giovedì 18 giugno 2020 con il ritorno del cinema all’aperto più grande di Firenze: l’Arena di Marte anche per questa stagione estiva dividerà la propria programmazione su due diversi schermi all’esterno del Nelson Mandela Forum, riducendo un po’ la capienza. Nell’arena grande i titoli sbanca-botteghino, in quella piccola film d’essai e produzioni ricercate. Fermo il prezzo dei biglietti, da comprare anche online: 5 euro per una serata di grande cinema con i migliori titoli degli ultimi mesi.

Il prossimo 18 Giugno prenderà il via la 27 edizione dell’arena di Marte . Ogni sera due dei migliori film presenti sul mercato cinematografico. Ingresso 5 euro. Vi aspettiamo! #restart #remembermandelaforum Gepostet von Nelson Mandela Forum am Montag, 1. Juni 2020

Il Cinema Chiardiluna 2020, l’arena estiva dell’Oltrarno

Riapertura a giugno anche per il Cinema Chiardiluna di via Monte Oliveto, uno dei più “antichi” di Firenze, attivo nell’arena estiva poco fuori Porta San Frediano. In questo caso la programmazione riparte sabato 27 giugno 2020. Le novità davanti al grande schermo saranno le sedute distanziate e i posti numerati, assegnati via via che vengono comprati i biglietti. Allo studio anche la possibilità dell’acquisto online dei tagliandi.

Il cinema all’aperto nei dintorni di Firenze

Guardando all’hiterland fiorentino, vari Comuni stanno pensando alle arene estive: in un cinema all’aperto infatti si possono garantire meglio le distanze e gli esperti indicano i luoghi chiusi come quelli più a rischio contagio per il coronavirus. Va meglio invece all’esterno. A Scandicci, l’associazione Amici di Cabiria è al lavoro per confermare per la stagione 2020 il cinema nel giardino del Teatro Aurora, che un tempo era proprio un grande schermo, studiando il modo per rispettare le linee guida anti-Covid.