Cinema all’aperto a Firenze 2022: guida alle arene estive più belle

Cinema all’aperto, a Firenze si riaccende il proiettore nelle arene estive che per la bella stagione 2022 hanno in programmazione i migliori film degli ultimi mesi, titoli d’essai e anche qualche anteprima. Dunque usciremo a riveder le stelle (di Hollywood) e, per la prima volta dopo due anni, senza limitazioni per l’emergenza sanitaria. Ripartono i cinema all’aperto storici della città, come Chiardiluna e Poggetto, mentre torna il grande schermo gratis nel piazzale degli Uffizi e anche quello dentro la Manifattura Tabacchi di Firenze. Uscendo fuori dalla città si riaccende il proiettore nel Teatro romano di Fiesole e a Scandicci i film sotto le stelle arrivano nel parco dell’Acciaiolo.

Ecco la nostra guida 2022 ai cinema all’aperto di Firenze con orari, prezzi e informazioni utili (articolo in aggiornamento).

Cinema Chiardiluna 2022, l’arena estiva dell’Oltrarno

Se abitate in Oltrarno è un must della bella stagione. Il 20 giugno 2022 torna attivo il Cinema Chiardiluna, una delle arene estive più “vecchie” di Firenze, a poca distanza da Porta San Frediano. Si trova ai piedi della collina di Monte Oliveto, nella strada omonima, all’incrocio con viale Aleardi. I titoli che hanno sbancato il botteghino, le migliori produzioni nazionali e internazionali, anteprime e anche qualche ospite (come l’immancabile Leonardo Pieraccioni): ecco il “menù” delle serate sotto le stelle.

Cinema, arena estiva Chiardiluna Firenze

Dove: via Monte Oliveto 1 (angolo viale Aleardi)

Quando: dal 20 giugno 2022 a inizio settembre (chiuso il 24 giugno)

Orario di inizio proiezione: 21.30, apertura arena dalle 20.30

Prezzi dei biglietti: 6 euro interno, 5 euro ridotto, 7 euro online, riduzioni con tessera Firenze al cinema

Nel focus sul Cinema Chiardiluna la programmazione 2022 completa

Cinema al Poggetto: Esterno Notte 2022

La Flog – intesa come arena per concerti ed eventi – è chiusa, ma intanto riapre il suo “giardino”, che unisce l’arena estiva “Esterno notte” (il cinema all’aperto del Poggetto) e la piscina. Il proiettore si riaccende nella settimana della festa di San Giovanni per restare in attività fino ai primi giorni di settembre. Una buona occasione per unire un bel tuffo alla magia dei film sotto le stelle. Fermo il prezzo dei biglietti rispetto allo scorso anno.

Cinema estivo “Esterno Notte” al Poggetto

Dove: via Michele Mercati 24/b (zona Poggetto – Rifredi)

Quando: dal 21 giugno 2021

Orario di inizio proiezione: 21.30

Costo dei biglietti: 6 euro interno, 5 euro card Firenze al cinema e soci flog. In caso di anteprime 7,50 euro intero; 5,50 ridotto

Programma sul sito della Flog

Cinema all’aperto alla Manifattura Tabacchi di Firenze, edizione 2022

Il nome è tutto un programma: “Non solo cinema in Manifattura 2022“. Nella piazza dell’Orologio torna il grande schermo per 70 serate sotto le stelle, con diverse rassegne, dai grandi titoli a opere più ricercate per il “cineforum”, fino ai film muti sonorizzati dal vivo (Inferno di Giuseppe Berardi e Arturo Busnengo il 20 luglio e Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau il 31 luglio). A curare il cartellone è la Fondazione Stensen, in collaborazione con molte realtà e associazioni fiorentine. In più laboratori a cura del Teatro Puccini, incontri letterari e live speciali. I biglietti per il cinema all’aperto alla Manifattura Tabacchi si possono comprare in prevendita online su questo sito o alla biglietteria ogni giorno dalle ore 19.30.

Cinema alla Manifattura Tabacchi 2022

Dove: via delle Cascine 35 (zona piazza Puccini)

Quando: dal 28 giugno all’8 agosto 2022

Prezzo dei biglietti per i film: 6 euro intero, 4 euro ridotto (tessera Firenze al Cinema, Polimoda, Accademia delle Belle Arti, Card residenti e convenzioni)

Sul sito della Manifattura Tabacchi di Firenze la programmazione

Cinema agli Uffizi (gratis): l’edizione 2022

Ormai è un classico dell’Estate fiorentina, dal 27 giugno 2022 torna il cinema all’aperto nel piazzale degli Uffizi, con una programmazione di film a ingresso gratuito. “L’arena estiva più bella del mondo”, la chiama qualcuno per via della vista sul complesso vasariano. Sul grande schermo arrivano le produzioni d’autore italiane e internazionali in lingua originale (con sottotitoli in italiano), grazie alla collaborazione dei molti festival cinematografici che hanno casa a Firenze, dal Festival dei Popoli allo Schermo dell’Arte.

Ci saranno inoltre i film legati al Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, che quest’anno va al regista Asghar Farhādi (vedi sotto), e quelli dedicati ad Andrej Tarkovskij, nel 90esimo anniversario dalla nascita del cineasta russo. Previsti inoltre omaggi a Marilyn Monroe, al regista pistoiese Mauro Bolognini e a Monica Vitti.

“Apriti Cinema 2022”, l’arena estiva agli Uffizi

Dove: piazzale degli Uffizi

Quando: dal 27 giugno all’7 agosto 2022

Orario di inizio proiezione: 21.45

Ingresso gratuito

Programmazione sul sito della Compagnia

L’arena estiva del cinema di Castello

Anche quest’anno è stato uno dei primi cinema all’aperto a spalancare le porte a Firenze, dalla serata di sabato 18 giugno 2022: l’arena estiva del Cinema di Castello (zona Firenze Nord) è attiva nel cortile esterno del circolo Arci. In caso di pioggia, la proiezione viene spostata al coperto, nella sala interna. Il prezzo del biglietto è “popolare” e ci sono molte riduzioni. Lo spettacolo alle ore 21.30. Giovedì, venerdì e domenica è attiva anche la pizzeria, con la promo pizza più film a 12 euro.

Cinema di Castello, arena estiva

Dove: Via Reginaldo Giuliani, 374

Quando: dal 18 giugno 2022

Prezzo dei biglietti: 5 euro (ridotto 4 euro tutti i giorni per Agis, Arci, anziani, studenti e ragazzi)

Orario di inizio proiezione: 21.30

Programma e prenotazioni sul sito del Cinema di Castello

L’arena estiva del cinema Grotta di Sesto Fiorentino

Sabato 11 giugno 2022 è scattata la riapertura dell’arena estiva del Cinema Grotta di Sesto Fiorentino, nel giardino della multisala: ogni sera spettacolo unico con i migliori film della stagione e con le anteprime. Attivo inoltre il ristorante pizzeria con uno spazio all’aperto nel giardino. Online è possibile acquistare il biglietto salta-fila.

Arena estiva del Cinema Grotta (Sesto Fiorentino)

Dove: via Gramsci 387 – centro di Sesto Fiorentino

Quando: dall’11 giugno 2022

Orario di inizio proiezione: 21.30

Costo dei biglietti: 6 euro intero, ridotto 5 (prime visioni 8 euro, ridotto 6 euro)

Programma dei film sul sito del cinema Grotta

Opencine 2022: il cinema all’aperto al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci

Spostandosi nei dintorni di Firenze, a Scandicci per l’estate 2022 il cinema all’aperto si “trasferisce” per la prima volta nel parco dell’Acciaiolo, più precisamente nel pomario dell’antico complesso, lasciando l’arena estiva del Teatro Aurora. Da fine luglio sul grande schermo arrivano 16 film della passata stagione e ogni proiezione sarà introdotta da esperti di cinema, in collaborazione con associazioni ed enti del territorio. La programmazione di Open Cine, che fa parte del calendario di eventi estivi del Comune di Scandicci, tocca diversi generi: dalle produzioni per famiglie ai successi internazionali.

Open Cine 2022 – Cinema all’aperto all’Acciaiolo (Scandicci)

Dove: pomario dell’Acciaiolo (Scandicci), via Pantin 63

Quando: 21,22,24,25,26,27,28,31 luglio e 1,2,3,4,7,8,9,10 agosto 2022

Inizio proiezione: ore 21.15 (apertura biglietteria ore 21.15)

Prezzo dei biglietti: 6 euro, ridotto 5 euro (soci Coop), 4 euro Amici del Cabiria, under 18 4 euro, biglietto famiglia (2 adulti più un under 18) 10 euro

Programmazione e prenotazioni su www.scandicciopencity.it

Il cinema all’aperto nel Teatro romano di Fiesole, l’edizione 2022

Un altro gradito ritorno. L’Estate Fiesolana ha confermato l’arena estiva nel Teatro Romano di Fiesole: il programma di film sotto le stelle, a cura della Fondazione Stensen, prende il via dal 5 agosto 2022. Una prima “incursione” sul grande schermo è prevista però sabato 16 luglio, per il prestigioso Premio Fiesole ai Maestri del Cinema che quest’anno andrà al regista iraniano Asghar Farhādi, con la proiezione durante la serata di Una Separazione (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria).

Estate Fiesolana – cinema nel Teatro Romano di Fiesole

Dove: Teatro Romano, via Portigiani 1 Fiesole (vicino piazza Mino)

Quando: dal 5 al 21 agosto 2022

Orari inizio proiezione: 21.15

In attesa della pubblicazione del programma