Agritettura 2021: esempi virtuosi per un’architettura consapevole

“Storie di (stra)ordinarie architetture” è il tema che sarà al centro della seconda tappa dell’edizione 2021 di “Agrittettura: nutrire il cantiere”, l’iniziativa organizzata dalla Commissione Das (Dibattito Architettura Sostenibile) dell’Ordine degli Architetti di Firenze e dalla Fondazione Architetti Firenze in programma il 6 maggio 2021 in modalità online, con inizio alle ore 14:30.

Gli ospiti e i temi di Agritettura 2021

Protagonisti di Agritettura 2021 (lo scorso anno l’evento era dedicato al tema “Il restauro in punta di… scarti”) i professionisti che parleranno delle loro realizzazioni, sempre con riferimenti a economica circolare all’epoca del Recovery Plan, alla sostenibilità, al rapporto tra agricoltura, ambiente e architettura. La manifestazione è moderata dalla giornalista Teresa Panzanella.

Tra gli interventi quello dell’architetto Mauricio Cardenas Laverde, ceo e founder dello studio Cardenas Conscious design: Cardenas è considerato leader nel design sostenibile innovativo, con più di 15 anni di esperienza nell’utilizzo del bambù naturale per la costruzione.

Durante la giornata ci sarà spazio anche per la storia di McArchitects, team multidisciplinare a vocazione internazionale fondato dall’architetto Mario Cucinella che oggi riveste il ruolo di leader nel campo della sostenibilità, con progetti che vanno dalle residenze a masterplan su larga scala. Lapo Naldoni e Alberto Chiusoli, engineers and computational designers Wasp, interverranno con una relazione dal titolo “Architettura in codice. La sostenibilità costruttiva attraverso la stampa 3D in-situ”.

I due lavorano nel mondo di Wasp (World’s advanced saving project), un progetto incentrato dal 2012 sullo sviluppo della stampa 3D che fonda le proprie radici nel mondo dell’Open-source, con l’intento di restituire e mettere in circolazione conoscenze e strumenti.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi sul sito: www.architettifirenze.it