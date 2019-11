Un evento al femminile ma aperto a tutta la famiglia, anche ai bambini senza la preoccupazione che si possano annoiare. Sarà perché il bazar di Natale delle Wic di Firenze è gestito tutto interamente da donne o sarà semplicemente perché gli organizzatori di questo “mercatino” hanno avuto la fortuna di contare sulle Labsitters (educatrici/animatrici specializzate in attività con in lingua inglese), fatto sta che l’evento che si svolge il 30 novembre e il 1 dicembre all’Ostello Tasso (via Viliani 15, Firenze) ha previsto uno spazio tutto dedicato ai bambini dove questi si potranno essere lasciati per il tempo di godersi il giro al mercato.

Chi sono le Wic di Firenze

Wic sta per Woman in Charge, il gruppo segreto su Facebook con più di 30mila donne della provincia di Firenze che in questa occasione è passato dal virtuale al reale, riunendo le sue donne artigiane e imprenditrici in un evento tutto al femminile, aperto però a tutti. Sono più di 60 le espositrici presenti al Bazar di Natale fra artigiane, designer, artiste e imprenditrici che fanno parte del gruppo Wic – Woman in Charge Firenze.

Troverete un’ampia selezione di articoli quali borse, bigiotteria abbigliamento, foulard, vestiti e prodotti per l’infanzia, arte, oggettistica, ceramica, articoli per la casa, prodotti e servizi per la cura del corpo, libri, prodotti gastronomici biologici, pacchetti per agriturismi e tanto altro ancora. Sarà un’ottima occasione per sostenere il commercio locale femminile oltre a trovare i regali perfetti per questo Natale.

Il mercatino a misura di mamma e bambini: babysitting

Labsitters si occuperà dei vostri piccoli mentre vi godrete il mercato. I bambini saranno accolti in modo assolutamente gratuito e intrattenuti con laboratori creativi e giochi natalizi. Inoltre, sarà anche allestito un angolo dedicato a Babbo Natale dove i bambini potranno scrivere la propria letterina. Questo è di uno dei tanti mercati natalizi in programma questo weekend a Firenze.

Info utili sul mercatino “Bazar Natale Wic” a Firenze