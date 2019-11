Da piazza Santa Croce al market “americano”, dallo spazio di Emergency alle bancarelle degli artigiani di Etsy: nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre a Firenze si respira già aria di festa grazie ai tanti mercatini di Natale dove cercare idee regalo originali o gustare le leccornie tipiche del periodo. Il calendario dello shopping entra nel vivo, abbiamo quindi selezionato i principali appuntamenti, tutti a ingresso gratuito.

Mercatini di Natale: Santa Croce

Secondo weekend di attività per il Weihnachtsmarkt l’ormai tradizionale mercato di Natale in piazza Santa Croce, che con l’edizione 2019 compie 20 anni di vita. 50 espositori per prodotti di artigianato da tutta Europa, oltre a brezel, strudel e dolci tipici. Ogni fine settimana musica natalizia e domenica primo dicembre è in programma anche l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi. Questo l’orario di apertura: tutti i giorni dalle 10 del mattino alle 10 di sera. Qui l’approfondimento e le date del “mercatino tedesco” in piazza Santa Croce.

Primo weekend per lo Spazio Natale Emergency a Firenze

Sabato 30 novembre riapre i battenti anche lo Spazio Natale Emergency, che per l’edizione 2019 torna nel sua storica location nel centro di Firenze, in via de’ Ginori 14. Qui è attivo fino al 24 dicembre un temporary shop dove trovare idee regalo solidali e conoscere le attività dell’organizzazione grazie ai suoi volontari. Sabato e domenica è aperto dalle 10.00 alle 19.30 con orario continuato.

Il mercatino americano di Firenze (30 novembre e 1 dicembre)

Vintage, libri, giocattoli, senza dimenticare i brownies e cupcakes per accompagnare in dolcezza lo shopping (solidale). Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre torna uno dei mercatini di Natale più gettonati in città: il Christmas Bazar organizzato dall’associazione Ailo per raccogliere fondi in favore di associazioni di volontariato locali. Confermata la location del Tepidarium del Roster, la suggestiva serra ottocentesca dentro il giardino dell’Orticoltura.

Tutti i dettagli nell’articolo sul mercatino americano di Natale.

Il weekend del mercato di Natale della Croce Rossa di Firenze

Altro Christmas market di solidarietà è quello organizzato dalla sezione di Firenze della Croce Rossa: non più alll’ex Obihall ma all’interno della sede dell’organizzazione, Palazzo Capponi (ingresso da via Borgo San Frediano 12). Da venerdì 29 novembre a domenica primo dicembre (ore 10.30 – 18.30) oggetti antichi e moderni, abbigliamento, piante, decorazioni e molto altro.

Mercatino di Natale di Etsy 2019 allo Student Hotel di Firenze

Negli spazi dello Student Hotel di Firenze, in viale Lavagnini, fa il bis il mercatino di Natale degli artigiani presenti sul portale Etsy, evento che per l’edizione 2019 cambia nome da “Etsy Made in Italy” a “Etsy Made Local”. Immutato lo spirito di questo appuntamento: 40 creativi e designer del territorio mettono in mostra le loro produzioni e incontrano il pubblico. L’iniziativa si svolge sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre dalle ore 10.30 alle 20.00.

Il Bazar delle Wic all’Ostello Tasso

Le Wic – Woman in charge organizzano questo fine settimana il loro primo mercatino di Natale all’Ostello Tasso (via Villani 15). Il gruppo Facebook che mette in rete le donne fiorentine propone un bazar aperto a tutti sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre con artigiane, designer e artiste che fanno parte di questo speciale “team”. Attivo anche un servizio gratuito di baby sitting. Sabato dalle ore 10.30 alle 21.30; domenica dalle 10.30 alle 20.00. I dettagli nell’approfondimento sul Bazar di Natale Wic.

3 mercatini di Natale alla periferia di Firenze (30 novembre e 1 dicembre)

Presepi, cioccolatini, addobbi per l’albero, incensi e molto altro. I mercatini di Natale nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre invadono anche le piazze alla periferia di Firenze. A Novoli, nel centro commerciale San Donato, sono aperte fino al 6 gennaio le 30 casette dove trovare veramente di tutto per i propri regali (orario 10.00 – 19.00). Dall’altra parte della città, in piazza Bartali a Firenze Sud, domenica primo dicembre apre il mercatino di Natale che proseguirà fino al 23 dicembre (10.00 – 19.00 tutti i giorni).

L’atmosfera delle feste domenica primo dicembre arriva anche in piazza Dalmazia con negozi aperti e iniziative dei negozi del centro commerciale naturale (ore 9.30 – 19.30) e alle 15.30 arriva per la gioia di tutti i bambini arriva Babbo Natale.