Calcio storico fiorentino 2022 in tv e in streaming: dove vederlo

Il calcio storico fiorentino 2022 torna in presenza, ma sarà possibile vederlo anche in diretta tv (in chiaro sul digitale terrestre della Toscana) e in streaming su internet: il Comune ha infatti assegnato i diritti per la trasmissione delle partite, le due semifinali e la finale del 24 giugno.

Le date

Lunedì 6 giugno 2022 parte la vendita dei biglietti per le due semifinali del calcio storico fiorentino: una vera e propria corsa contro il tempo per vedere i match dagli spalti di piazza Santa Croce, e non sullo schermo della tv. Venerdì 10 giugno alle ore 19.00 gli Azzurri di Santa Croce si batteranno contro i Bianchi di Santo Spirito, mentre sabato 11 giugno – questa volta alle ore 18 – toccherà ai Verdi di San Giovanni contro i Rossi di Santa Maria Novella. La finale del Torneo di San Giovanni invece si svolgerà come di consueto il 24 giugno alle ore 18.00.

Calcio storico fiorentino 2022 in diretta tv e streaming: dove vederlo (semifinali e finale)

Anche quest’anno è stata confermata la diretta tv, per guardare il calcio storico fiorentino sul piccolo schermo: nella nostra regione tutte le partite (semifinali e finale) saranno trasmesse in chiaro da Toscana Tv (canale 18 del digitale terrestre). L’emittente seguirà tutte le fasi del torneo. Ricordiamo che in questi giorni è in corso il cambio delle frequenze per il nuovo digitale terrestre e quindi – se non si vedono bene i canali – è necessario risintonizzare il televisore.

Per quanto riguarda lo streaming web, si attende l’annuncio ufficiale dell’arrivo dell’edizione 2022 del calcio storico fiorentino su Dazn, con il palinsesto completo. Da settimane circolavano voci sull’accordo tra la celebre piattaforma e Indiana production, a cui sonno andati negli ultimi due anni i diritti internazionali per la diffusione in streaming delle partite del calcio in costume e per realizzare prodotti video come documentari e fiction.