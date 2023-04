Calcio storico fiorentino 2023, il sorteggio: le date delle partite

- Pubblicità -

Bianchi contro Azzurri e Rossi contro Verdi: con il sorteggio dei colori sono stati decisi gli accoppiamenti per le partite del Calcio storico fiorentino 2023 e sono state annunciate le date. Il caso ha voluto che l’estrazione desse lo stesso risultato di un anno fa. Per le semifinali sulla sabbia di piazza Santa Croce si ripeterà quindi il copione dell’ultimo torneo di San Giovanni, con i medesimi abbinamenti. Come da tradizione il sorteggio si è tenuto in una piazza Duomo gremita, prima dello scoppio del carro, alla presenza dei capitani dei 4 quartieri. Vediamo allora quando si gioca il Calcio storico fiorentino 2023, con tutte le date.

Le date 2023 del calcio storico fiorentino: quando si gioca e il sorteggio

È stato il presidente del Calcio storico fiorentino, Michele Pierguidi, ad annunciare le date delle semifinali del calcio storico fiorentino in occasione del sorteggio dei colori e quindi degli abbinamenti dei quartieri per le partite, ecco il calendario:

sabato 10 giugno 2023 – prima semifinale del Calcio storico

Bianchi di Santo Spirito contro Azzurri di Santa Croce

– prima semifinale del Calcio storico di Santo Spirito contro di Santa Croce domenica 11 giugno 2023 – seconda semifinale del Calcio storico

Rossi di Santa Maria Novella contro Verdi di San Giovanni

– seconda semifinale del Calcio storico di Santa Maria Novella contro di San Giovanni sabato 24 giugno 2023

come da tradizione la finale del Calcio storico fiorentino si svolgerà nel giorno di San Giovanni, sarà trasmessa anche in diretta tv

L’anno scorso ad aggiudicarsi il torneo erano stati gli Azzurri di Santa Croce, battendo i Rossi per undici cacce e mezzo contro sette e mezzo. Lo scorso 17 febbraio in piazza Santa Croce si è svolta invece la Partita dell’assedio, un evento benefico con le vecchie glorie del calcio in costume, per ricordare la nascita di questa antica tradizione, durante l’assedio della città da parte di Carlo V nel 1530.

La diretta tv delle partite

Come successo nelle scorse edizioni, il Comune di Firenze ha lanciato un bando per affidare la diretta tv delle partite del Calcio storico 2023 nelle tre date. L’avviso riguarda la cessione in esclusiva dei diritti d’immagine per la ripresa e la trasmissione in tutto il mondo del torneo di San Giovanni, per il biennio 2023/2024.

La società che verrà individuata potrà proporre i match a livello internazionale (in diretta e in differita, in tv come in streaming), ma anche realizzare film, serie tv, docufilm, interviste e backstage. Il bando si è chiuso lo scorso 2 febbraio e ora si attende che sia annunciato il soggetto vincitore. Per la passata edizione i diritti erano stati assegnati a Indiana Production con le partite trasmesse in streaming su Dazn, mentre documentari e speciali sono stati proposti su Mediaset, Netflix e Prime Video.

Un’altra procedura, che ancora non si è aperta, servirà a selezionare un’emittente locale che proporrà in Toscana, in chiaro sul digitale terrestre, la diretta tv delle semifinali e delle finali del Calcio storico fiorentino 2023.

Dove comprare i biglietti per il Calcio storico fiorentino 2023

Per capire dove comprare i biglietti per l’edizione 2023 del Calcio storico fiorentino bisognerà attendere: in genere i tagliandi per le tribune allestite in piazza Santa Croce vengono messi in vendita al Box Office (in presenza e non online) a ridosso delle date delle partite. L’anno scorso i prezzi andavano dai 29 euro delle curve dei colori agli 80 euro della tribuna d’onore centrale. 60 euro per la tribuna d’onore laterale e 40 euro per la tribuna C.