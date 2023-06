La finale del Calcio storico fiorentino 2023 tra Azzurri e Rossi

- Pubblicità -

C’è attesa per il via alla vendita dei biglietti per la partita del 24 giugno: la finale del Calcio storico fiorentino 2023 vedrà di nuovo sfidarsi Azzurri e Rossi. I primi, sabato 10 giugno, hanno sconfitto i Bianchi per 7 cacce a 3, mentre i secondi sono usciti vittoriosi dalla partita di domenica contro i Verdi per 7 cacce e mezzo contro 2. Anche l’anno scorso i due colori si erano affrontati sulla sabbia di Santa Croce per l’incontro conclusivo del torneo di San Giovanni.

La finale del calcio storico fiorentino il 24 giugno 2023

Come da tradizione, l’ultimo capitolo del torneo si svolgerà nel giorno del patrono di Firenze, San Giovanni, sabato 24 giugno. Se sarà confermato lo stesso programma delle due partite “eliminatorie”, l’orario della finale del Calcio storico sarà fissata alle 19. L’incontro verrà preceduto come di consueto dalla sfilata del corteo storico della Repubblica fiorentina lungo le vie del centro. Per le semifinali i biglietti sono stati messi in vendita prima al Box Office delle Murate e poi online su TicketOne. Si attendono adesso i dettagli ufficiali dal Comune di Firenze per i tagliandi del 24 giugno.

Dove vedere la finale in tv e in streaming

Anche la finale del Calcio storico fiorentino del 24 giugno sarà trasmessa in diretta su Toscana Tv e Firenze Tv (in chiaro sul digitale terrestre), per chi si trova in Toscana. Lo streaming web a livello nazionale invece sarà proposto sulla piattaforma DAZN.