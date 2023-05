Biglietti del Calcio storico fiorentino 2023 al Box office e online

Al via la prevendita dei tagliandi per le semifinali del Calcio storico fiorentino. Ecco quando, dove e come comprare i biglietti

I biglietti del Calcio storico fiorentino 2023, per le prime due partite del torneo di San Giovanni, saranno disponibili a fine maggio: si partirà con due giornate al Box office, dove comprare i biglietti di persona (ma non in contanti), per poi passare alla vendita online su Ticketone, se rimarranno tagliandi. Il Comune di Firenze ha annunciato quando e dove sarà possibile comprare i titoli di ingresso per gli incontri tra Bianchi e Azzurri, e dei Rossi contro i Verdi. Per i biglietti della finale bisognerà attendere.

Le date del torneo di San Giovanni

Il calendario delle partite del Calcio storico è stato stilato in base al sorteggio che si è svolto a Pasqua, prima dello Scoppio del carro, ecco le date delle semifinali:

sabato 10 giugno 2023

prima semifinale del Calcio storico

Bianchi di Santo Spirito contro Azzurri di Santa Croce

prima semifinale del Calcio storico domenica 11 giugno 2023

seconda semifinale del Calcio storico

Rossi di Santa Maria Novella contro Verdi di San Giovanni

seconda semifinale del Calcio storico sabato 24 giugno 2023

finale del Calcio storico fiorentino (biglietto ancora non in vendita)

Quando comprare i biglietti del Calcio storico fiorentino 2023 al Box Office

La vendita dei tagliandi per le partite del 10 e 11 giugno inizierà martedì 30 maggio alle ore alle 10 presso la sede del Box Office di Firenze, alle Murate, in via delle Vecchie Carceri numero 1, per proseguire fino alle 19. Per stabilire la coda di acquisto saranno distribuiti dei numeri a partire dalle ore 8.00, uno per persona e ogni utente potrà comprare al massimo 4 biglietti per ogni partita.

Il pagamento, come negli anni passati, andrà fatto esclusivamente con carte di credito, bancomat e carte elettroniche (esclusa American Express). Non sarà possibile pagare in contanti. Se rimarranno biglietti disponibili per le due semifinali del Calcio storico, le vendite riapriranno il giorno successivo (mercoledì 31 maggio, orario 10-18), sempre presso il Box Office, e con le stesse modalità della giornata precedente.

I biglietti del Calcio storico 2023 online, su TicketOne

I biglietti ancora disponibili dopo la prevendita al punto fisico del Box Office di Firenze saranno acquistabili dalle ore 9.00 di giovedì 1° giugno online su TicketOne, nella pagina riservata al Calcio storico. Lo stesso giorno i tagliandi saranno in vendita anche presso la sede del Box Office alle Murate, dalle ore 10 alle 17.

I posti della Tribuna A (ossia quella allestita a destra, guardando la facciata di Santa Maria Novella) non saranno acquistabili, perché riservati a ospitare i personaggi storici del Corteo della Repubblica fiorentina, che sfileranno insieme ai calcianti per le vie del centro subito prima delle partite. Per gli spettatori ci saranno la Tribuna C sul lato sinistro della piazza (quello che guarda Largo Bargellini – via dei Pepi), la curva D davanti al sagrato della basilica e la curva B dalla parte opposta, quella di Borgo dei Greci – via dei Benci.

Calcio storico fiorentino 2023: il prezzo per un biglietto

I biglietti per le due semifinali nel Calcio storico fiorentino 2023 non sono nominativi e sono messi in vendita a questi prezzi:

Tribuna C – prezzo del biglietto 50 euro , tribuna al sole, posto unico non numerato

– prezzo del biglietto , tribuna al sole, posto unico non numerato Curve colori (B e D) – prezzo del biglietto 29 euro , posto unico non numerato

– prezzo del biglietto , posto unico non numerato Tribuna A – non in vendita, riservata ai figuranti del corteo storico

– non in vendita, riservata ai figuranti del corteo storico I bambini sotto i 6 anni entrano gratis , senza bisogno di biglietto (ma devono essere accompagnati da un adulto)

, senza bisogno di biglietto (ma devono essere accompagnati da un adulto) Diversamente abili – pedana sotto la curva D, per informazioni scrivere a [email protected]

Per tutte le informazioni sui biglietti è possibile consultare il sito calciostorico.boxofficetoscana.it. Le partite del calcio in costume saranno trasmesse anche in diretta tv, in Toscana: l’emittente verrà annunciata nelle prossime settimane dal Comune di Firenze.