Cinema in festa 2024: nelle sale aderenti tutti i film a 3.50 euro

Tornano le 5 giornate con biglietto a prezzo speciale, per tutte le proiezioni. A metà settembre per entrare in sala basteranno 3.50 euro

- Pubblicità -

Il cinema a 3.50 euro, per qualsiasi film: in tutte le sale aderenti è tempo di “Cinema in festa 2024“, iniziativa promossa per 5 date di settembre dal Ministero della Cultura in collaborazione con David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. L’estate davanti al grande schermo si conclude in bellezza: dopo un’intera stagione con biglietto scontato per vedere i film italiani ed europei, ora la promozione si estende a tutti i film.

Al cinema a 3.50 euro: le date di settembre

La quinta edizione di “Cinema in Festa” prevede un biglietto speciale a 3.50 euro per vedere tutti i film, italiani e stranieri, nelle tantissime sale aderenti in tutta Italia a partire da domenica 15 settembre e fino a giovedì 19 settembre 2024, con le nuove uscite della settimana. Un ricco programma che comprende cartoon per i più piccoli (ad esempio Ozi e Cattivissimo Me 4) e le ultime novità (come Beetlejuice Beetlejuice o il film dedicato a Èduard Limonov). Potrebbero essere previste però delle limitazioni dalle singole sale, ad esempio per eventi speciali o particolari sistemi di proiezione ad altissima definizione.

- Pubblicità -

Questa iniziativa fa parte di “Cinema Revolution – che spettacolo l’estate“, il progetto lanciato due anni fa per promuovere la cinematografia tutto l’anno, anche durante la stagione calda. Un’iniziativa che finora ha portato davanti al grande schermo oltre 4 milioni e mezzo di spettatori e che sarà replicata fino al 2026, con il calendario consueto. Si parte a giugno con una manciata di giorni in cui il biglietto per tutti i film è scontato (quest’anno dal 9 al 13 giugno), poi si passa alla fase “estiva” con l’ingresso speciale a 3.50 euro solo per le produzioni italiane ed europee anche nelle tante arene all’aperto (in corso durante questo 2024 fino al 14 settembre) e infine si chiude con la replica di “Cinema in festa” che prevede ancora tutti i titoli in cartellone a prezzo speciale per altre 5 date.

Le sale aderenti a Cinema in Festa 2024 con tutti i film a 3.50 euro

Sono centinaia le sale aderenti a Cinema in Festa 2024, in tutta Italia, da Roma a Milano fino a Firenze, compresi i grandi multiplex. Nel capoluogo toscano ad esempio sono 12 i grandi schermi dove usufruire della promozione: Adriano, Astra, Fiamma, Fiorella, Flora, La Compagnia, Marconi, Portico, Principe, Spazio Alfieri, The Space Cinema e Uci Cinemas, a cui si aggiungono nelle vicinanze il Cabiria di Scandicci, il Grotta di Sesto Fiorentino, l’Uci Luxe di Campi Bisenzio. La lista completa dei cinema aderenti in tutta Italia è pubblicata sul sito ufficiale dell’iniziativa: è possibile fare una ricerca in base alla regione.