La Città dei Giovani Lettori 2025: 5 giorni di eventi a Firenze

Dal 1° al 5 aprile 2025, Villa Bardini a Firenze si trasformerà in un vivace polo culturale dedicato alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza con “La Città dei Giovani Lettori”, spin off del noto festival “La Città dei Lettori”. L’iniziativa, promossa da Fondazione CR Firenze e curata da Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano, è giunta alla sua terza edizione e vedrà la partecipazione di nomi illustri del panorama editoriale, artistico e scientifico nazionale e internazionale.

L’evento prevede un ampio programma di letture animate, laboratori, spettacoli e talk, rivolti non solo ai più giovani e alle scuole, ma anche a genitori, insegnanti e operatori culturali. Il calendario è curato dai librai Farollo e Falpalà, vincitori del Premio Andersen, che hanno ideato un percorso multidisciplinare capace di unire l’intrattenimento all’educazione, l’immaginazione alla riflessione. Centrale sarà il coinvolgimento delle scuole, con oltre 670 studenti attesi nelle mattine dal 1 al 4 aprile. Le attività toccheranno temi come ecologia, diritti civili, crescita personale e cittadinanza attiva. Sabato 5 aprile porte aperte a tutto il pubblico per una giornata densa di eventi (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online. Previsto online il biglietto omaggio alla mostra “Caravaggio e il Novecento”).

Firenze, Città dei Giovani Lettori: gli eventi dell’edizione 2025

Tra gli ospiti internazionali spiccano Baek Hee-na, autrice sudcoreana e vincitrice dell’Astrid Lindgren Memorial Award, il cui albo “Le caramelle magiche” ha ispirato un corto candidato agli Oscar 2025, e Serge Bloch, illustratore francese insignito della Medaglia d’oro della Society of Illustrators di New York.

Presenti anche personalità italiane di rilievo come Fabrizio Silei, due volte Premio Andersen, e Susanna Mattiangeli, miglior scrittrice agli Andersen 2018.

Novità dell’edizione 2025 sono gli spazi dedicati alla divulgazione scientifica, con la partecipazione di esperti come Gianumberto Accinelli, entomologo noto per la sua attività televisiva, e Giammarco Sicuro, inviato RAI e autore. Panel dedicati agli adulti offriranno strumenti per orientarsi nel mondo dell’editoria per l’infanzia, con ospiti come Angela Del Gobbo, esperta del programma Nati per Leggere, ed Ericavale Morello, autrice finalista al Premio Andersen.

A Villa Bardini anche Ascanio Celestini

Il festival, a ingresso gratuito con prenotazione, offrirà anche eventi speciali, come l’incontro-spettacolo di Ascanio Celestini che nasce dal suo primo libro illustrato “L’uomo eterno” (5 aprile alle ore 17.00), e occasioni di incontro con gli autori attraverso firmacopie e letture dal vivo. L’intera manifestazione sarà accessibile, grazie anche alla traduzione in LIS di alcuni eventi. Programma completo sul sito della Città dei Lettori.