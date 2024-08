I concerti di Settembre Prato è spettacolo 2024

- Pubblicità -

CCCP, Panariello e Masini, The Kolors, Alborosie e Africa Unite, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Tricarico, Perturbazione e Nada: sono i concerti principali di “Settembre Prato è spettacolo 2024“, la kermesse che dal 27 agosto al 12 settembre animerà diversi luoghi della città laniera. Si va da piazza Duomo fino alla terrazza di Palazzo Pretorio che ospiterà live al tramonto e dj set panoramici. Quest’anno il programma musicale spazia dal grande cantautorato italiano al raggae fino al pop. Ma ci saranno anche mostre, camminate sonore sulle rive del Bisenzio e proiezioni speciali al Castello dell’Imperatore.

Le date dei concerti di “Settembre Prato è spettacolo 2024”

La manifestazione si apre il 27 agosto in piazza Duomo con la storica formazione punk-wave italiana CCCP – Fedeli alla linea. Il giorno prima al Castello dell’Imperatore sarà proiettato il documentario “Kissing Gorbaciov” che racconta l’incredibile storia del tour del gruppo che riuscì a creare un ponte tra due mondi: Melpignano e Mosca. Gli eventi in piazza Duomo continuano il 31 agosto con il nuovo spettacolo dei due amici-“nemici” Giorgio Panariello e Marco Masini. Nel mezzo una piccola pausa per la serata evento Yoga Radio Bruno Estate 2024 che il 29 agosto porta davanti alla cattedrale Elettra Lamborghini, Shade, BNKR44, Piero Pelù, Ermal Meta, Aka7even, Ricchi e Poveri, Il Tre, Santi Francesi, Leo Gassmann, Maninni, Sarah e Darin (ingresso libero).

- Pubblicità -

Tornando a “Prato è spettacolo” note più pop il 2 settembre con i The Kolors, dei veri e propri creatori di tormentoni musicali, mentre il giorno a Prato arriveranno due fra i migliori gruppi reggae europei, Alborosie e Africa Unite. Non mancherà la classica con l’esibizione (gratuita) della camerata strumentale di Prato il 5 settembre. Spazio pure ai grandi cantautori italiani: il 4 settembre Francesco De Gregori arriva in piazza Duomo, mentre il 12 settembre Roberto Vecchioni sarà a Villa Guicciardini. Sempre Villa Guicciardini l’11 settembre ospiterà il concerto-omaggio all’album “La Buona Novella” di Fabrizio De André, reinterpretato dai Perturbazione con la partecipazione di Nada, evento conclusivo del TUTTOèVITA FEST.

Anche la più bella terrazza del centro, quella in cima a Palazzo Pretorio, si anima per gli eventi e i concerti di “Settembre Prato è spettacolo”: dal 4 al 5 settembre tre serate con dj set esclusivi (Santas Party Band, Loft01 on the roof, Reloveution) e il 7 settembre il concerto al tramonto di Tricarico. Rinviato al 4 dicembre (Politeama) per motivi tecnici il live di Giulia Mazzoni inizialmente previsto il 1° settembre.

- Pubblicità -

Gli altri eventi

Completano il programma del festival, organizzato da Fonderia Cultart, la mostra fotografica di Marco Saielli “PEZZI – Storie d’Amore e Musica” dal 27 agosto al 4 settembre, negli spazi del Garibaldi Milleventi; il ciclo di laboratori–spettacolo per bambini “Avanguardie” dedicato alla figura di Roald Dahl (7, 14, 21, 28 settembre al Ridotto del Politeama) e “Acqua – Camminata sonora” sulle sponde del Bisenzio (3-4-5 settembre). Per informazioni e biglietti: www.settembreprato.it.