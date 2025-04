Manifestazioni a Firenze per il 25 aprile 2025

Pranzi in piazza, canti popolari, cortei in Oltrarno, camminate e biciclettate resistenti. In città si ricorda l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo

- Pubblicità -

Il 25 aprile 2025 anche Firenze celebra l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con eventi, manifestazioni, pranzi in piazza, cortei e passeggiate. In questo giorno, il Comitato di Liberazione Nazionale proclamò l’insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti nel Nord del Paese, imponendo la resa, giorni prima dell’arrivo delle truppe alleate.

La manifestazione del Comune di Firenze il 25 aprile 2025

Le manifestazioni ufficiali del Comune di Firenze per l’80esimo anniversario della Liberazione prenderanno il via alle ore 10 del 25 aprile in piazza dell’Unità italiana, con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre. Seguirà il corteo per raggiungere Palazzo Vecchio, sul cui arengario dalle ore 11 è prevista la cerimonia commemorativa. Nuovo appuntamento in piazza della Signoria alle 17.30, con il concerto della Filarmonica Giacomo Rossini che eseguirà Canti degli Italiani e Bella Ciao.

Pranzo anti-fascista in piazza Poggi, sotto Torre San Niccolò

- Pubblicità -

Una tradizione tutta fiorentina per il 25 aprile è il pranzo popolare organizzato sotto Torre San Niccolò. Appuntamento dalle ore 12 in poi, con l’inizio del pranzo alle 12.30 seguito da cori popolari e concerti fino alle 17. Tra gli ospiti il coro Le Musiquorum, Letizia Fuochi, Frank Cusumano e Rumy Gyal che curerà il dj set. In programma anche un live painting e un’asta solidale per la Palestina, oltre a uno spazio per i più piccoli.

Prenotazioni per il pranzo: [email protected], Whatsapp 366 6492844 o direttamente alla Casa del Popolo di San Niccolò. L’iniziativa è a cura di: Casa del Popolo San Niccolò, ARCI Firenze, ANPI Firenze, CGIL Firenze, UDU, Studenti di Sinistra, AGT Firenze, CNGEI Firenze. Con il sostegno di Unicoop Firenze, fondazione Noi Legacoop Toscana e SPI CGIL Firenze.

Manifestazione in Oltrarno ed eventi il 25 aprile in piazza Santo Spirito

- Pubblicità -

In Oltrarno il 25 aprile torna la manifestazione in piazza Santo Spirito organizzata da Firenze Antifascista. Il titolo scelto quest’anno è “Non più guerra non più distruzione, solo forza che sa costruir”. Alle 13.30 l’allestimento della piazza per il pranzo di autofinanziamento degli Studenti Autorganizzati Fiorentini. Alle 15 apertura ufficiale della piazza con banchini informativi e punti ristoro.

Dalle 16 interventi dal palco e un’ora dopo la partenza del corteo per le vie del quartiere. Alle 19 il ritorno in piazza Santo Spirito con interventi contro la guerra oltre al lancio delle iniziative in programma per il 1° maggio. Chiude la giornata, alle 21, il concerto di Fish Bones e Malasuerte Fi-Sud. Informazioni su Facebook.

Biciclettata resistente

- Pubblicità -

Tra le manifestazioni organizzate a Firenze in occasione del 25 aprile 2025, anche la “Biciclettata resistente” che toccherà i luoghi della memoria tra Peretola, Petriolo, Quaracchi e le Cascine. La partenza è fissata alle 9.30 da Largo della Liberazione (via Pratese/via Faccioli) e ritrovo alle ore 10.30 al poligono di tiro delle Cascine, dove vennero fucilati quattro giovani partigiani. Alle ore 11 tappa al Monumento ai Fucilati delle Cascine in viale Washington, dove furono trucidati diciassette partigiani dai fascisti, e a mezzogiorno arrivo in piazza Primo Maggio a Brozzi.

Passeggiata sui luoghi della Resistenza

Sempre nel Quartiere 5 si svolgerà una camminata sui luoghi della Resistenza, per ripercorrere la storia della Liberazione. Tre i punti di partenza, alle ore 15: dal Circolo Arci Il Campino (via Caccini 13/b); dal cimitero di Rifredi, Cappella dei Partigiani; da via Crocetta, angolo via Reginaldo Giuliani, con apposizione della corona e partenza della camminata. I tre gruppi si ritroveranno alle 15.30 presso l’Istituto Chimico Farmaceutico Militare, dove sarà deposta della corona e si svolgerà un momento di commemorazione a cura dell’associazione culturale Teatro Nuovo Sentiero.

- Pubblicità -

Alle ore 16.15 poi la partenza della camminata verso Serpiolle, alle ore 17.15 commemorazione al monumento per Mary Cox e Maria Penna Caraviello, in località Terzollina. Ore 18 merenda all’SMS di Serpiolle in via delle Masse 38.

25 aprile a Settignano

Tra le manifestazioni in programma il 25 aprile a Firenze per la Liberazione, ci sono anche tanti eventi promossi dai circoli Arci. Tra questi, la Casa del popolo di Settignano, in collaborazione con la Scuola di Musica di Settignano, organizza una giornata tra memoria, musica e teatro. Questo il programma: alle ore 10.00 Teatrosorpresa presenta “Camminare l’antifascismo“; alle 13 il pranzo; alle 16.30 letture a cura di Effepi Teatro con Matias Endrek e Valentina Testoni. A seguire musica con le Brasserie Gipsy Brass Band, Baro Drom Orkestar e il djset a cura di Hugolini e Ghiaccioli e Branzini. Alle 20 aperitivo e cena.

Festa al Circolo 25 aprile di Firenze

Nel giorno della festa della Liberazione, nel Quartiere 4 di Firenze viene inaugurata una nuova piazza: alle ore 17, nel Circolo 25 Aprile in via Bronzino 117. Nell’occasione sarà presentato ufficialmente il murale realizzato dall’artista Guerrila Spam per celebrare la memoria storica e il valore della partecipazione collettiva. A seguire merenda partigiana (prenotazione obbligatoria entro il 23 aprile, compilando il form online o scrivendo a [email protected]).