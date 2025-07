Festa dell’unicorno 2025, Vinci diventa capitale del fantasy

In arrivo dall'11 al 13 luglio la Festa dell'Unicorno a Vinci: nel cuore della Toscana l'appuntamento più amato dai cultori dei mondi fantastici con oltre 350 spettacoli

- Pubblicità -

Il borgo di Vinci, nel cuore della Toscana, si appresta a vivere tre giorni di pura fantasia con l’attesissima Festa dell’Unicorno 2025, in programma dall’11 al 13 luglio, uno degli appuntamenti più attesi di questo weekend. Il festival fantasy più grande d’Italia, già conosciuto a livello internazionale, torna con un’edizione ricca di novità.

Otto mondi per un’unica, grande avventura

Quest’anno il borgo si trasformerà in un vero portale verso l’immaginazione. Saranno infatti otto le aree tematiche che animeranno il centro storico e le sue strade, ciascuna pensata come un’esperienza autonoma. Dalla fantascienza dell’Abisso d’Acciaio al medievale della Cittadella dei Cavalieri, passando per la Baia dei Pirati, il coloratissimo spazio dedicato a manga e anime, l’estetica steampunk della Valle del Vapore, l’atmosfera fiabesca della Corte dei Sogni, le epiche sessioni di giochi di ruolo alla Rocca Incantata fino alle tinte dark e horror della Città degli Incubi.

- Pubblicità -

Ogni area offrirà scenografie immersive, spettacoli e attività in linea con il tema, rendendo il viaggio tra mondi fantastici coinvolgente per grandi e piccoli.

Spettacoli, concerti e ospiti speciali

Con oltre 350 spettacoli in programma, la Festa dell’Unicorno si conferma anche un grande evento musicale e performativo. Tornerà Cristina D’Avena, icona delle sigle animate italiane, insieme agli Alterium con il loro metal sinfonico ispirato al fantasy, e a Clara Serina con le Alabarde Spaziali. Non mancheranno sorprese come il sassofonista Gax Win con le sue reinterpretazioni di musiche da videogame, la cantante j-pop Kanako Hime, e la straordinaria presenza di Cristina Scabbia (voce dei Lacuna Coil) nella serata rock con il DJ Toki.

- Pubblicità -

Tra le proposte più originali dell’edizione 2025 anche lo show di true crime dal vivo firmato Bouquet of Madness, oltre a panel e workshop con illustratori fantasy italiani di primo piano.

Cosplay, passione e creatività

Uno dei momenti più attesi sarà come sempre la Parata dell’Armata dell’Unicorno, con oltre 300 cosplayer provenienti da tutta Europa. Le testimonial 2025 saranno entropia_cos dalla Francia e l’italiana missflamingo.cosplay, vincitrici del concorso F.U.O.Co., che parteciperanno anche come giurate nelle competizioni ufficiali di sabato e domenica.

- Pubblicità -

L’intera manifestazione è da sempre un omaggio alla community del cosplay: colorata, creativa e centrale nello spirito del festival.

Giochi, mercatini e realtà virtuale

L’intrattenimento non si ferma agli spettacoli dal vivo. Durante tutto il weekend si potranno provare giochi da tavolo, GDR e boardgame, grazie a spazi dedicati come Unicorni & Dadi e Il Salone dei Meeple. Saranno presenti oltre 200 stand del mercato fantasy, con artigianato, gadget, costumi e accessori unici nel loro genere.

- Pubblicità -

Tra le novità più coinvolgenti, l’esperienza in realtà virtuale horror all’interno della Città degli Incubi promette di sorprendere anche i più temerari.

Cibo da favola e bevande leggendarie

Non mancherà una ricca proposta enogastronomica tematica, con oltre 20 punti ristoro sparsi per il borgo. Saranno disponibili piatti tradizionali e rivisitazioni fantasy, opzioni vegane e specialità locali, insieme a birre artigianali – tra cui quelle del Birrificio I Due Mastri – e bevande tipiche dell’immaginario fantastico, come idromele e ippocrasso.

Biglietti, info utili e accoglienza

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale www.festaunicorno.com. L’acquisto online consente di ottenere sconti esclusivi e saltare le code all’ingresso. Per garantire la massima accessibilità, saranno attivi parcheggi gratuiti, navette da varie zone limitrofe e una comoda area camper, perfetta per chi desidera vivere l’evento a 360 gradi.