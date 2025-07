Tutti gli eventi del weekend del 12 e 13 luglio a Firenze e nei dintorni

- Pubblicità -

Il weekend del 12 e 13 luglio a Firenze e nei dintorni offre numerosi eventi che spaziano dalla cultura alla musica, dal patrimonio storico alla gastronomia. Una delle occasioni da non perdere è la possibilità di esplorare torri, porte e fortezze della città. In parallelo, l’Archivio di Stato ospita una mostra su Giovanni Spadolini, statista e primo Ministro dei Beni Culturali, mentre nel Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, Danilo Rea e Michel Godard offrono un originale omaggio jazz a Giacomo Puccini. Vediamo insieme gli appuntamenti da mettere in agenda per questo fine settimana.

Dal Forte Belvedere a Porta San Frediano: visita a porte, torri e fortezze di Firenze (12-13 luglio)

Tra gli eventi del weekend di sabato 12 e domenica 13 luglio si ricordano le visite guidate alle porte, torri e fortezze di Firenze, proposte dal Comune di Firenze e da Fondazione MUS.E. Questi luoghi, che da secoli proteggono e raccontano la storia della città, offrono l’opportunità di scoprire, attraverso percorsi speciali, il patrimonio architettonico e lo sviluppo urbanistico fiorentino. Per tutta l’estate sarà aperto il Forte di Belvedere, con nuovi percorsi guidati, che raccontano la storia della fortificazione cinquecentesca. Nei weekend del mese di luglio sarà aperta anche Porta San Frediano. Le visite sono pensate per tutti, a partire dagli 8 anni. Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di MUS.E.

“Giovanni Spadolini e la nascita del Ministero della cultura”, la nuova mostra all’Archivio di Stato

L’Archivio di Stato di Firenze (viale Giovine Italia, 6) ospita la mostra “Giovanni Spadolini e la nascita del Ministero della cultura – L’uomo e l’eredità”, promossa in occasione del centenario della nascita dello statista e del cinquantesimo anniversario della fondazione del Ministero per i Beni culturali e ambientali. L’esposizione, curata da Paola d’Orsi e organizzata in collaborazione con diverse istituzioni culturali, ripercorre la figura di Spadolini come intellettuale, politico e primo ministro dei Beni culturali, incarico fortemente voluto da Aldo Moro nel 1975.

Attraverso documenti, volumi, oggetti e materiali d’archivio, molti dei quali provenienti dalla Fondazione Spadolini – Nuova Antologia, la mostra evidenzia il ruolo cruciale dello statista nella tutela del patrimonio culturale italiano. Per valorizzare i contenuti dell’allestimento, sono in programma visite guidate gratuite ogni giorno alle ore 10:00, 11:00 e 12:00, senza necessità di prenotazione. L’ingresso alla mostra è libero e gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:00.

L’omaggio a Giacomo Puccini nel chiostro di Santa Maria Novella (domenica 13 luglio)

Domenica 13 luglio alle ore 21.30, nel suggestivo Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella a Firenze, va in scena “La finestra di Puccini”, un raffinato omaggio jazz al compositore lucchese, firmato Toscana Produzione Musica. Protagonisti dell’evento due maestri assoluti del panorama jazz europeo: Danilo Rea, leggendario pianista italiano, e Michel Godard, virtuoso francese della tuba e del serpentone. Lontani da qualsiasi rilettura scontata o manieristica, i due artisti fondono improvvisazione e lirismo pucciniano in un dialogo musicale libero dai generi, capace di esplorare tanto celebri arie quanto composizioni originali ispirate allo spirito di Puccini. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Maggiori informazioni sul sito ufficiale di Toscana Produzione Musica.

Al via la settima del Liberty in tutta la Toscana, anche a Firenze e dintorni (12-13 luglio 2025)

Nel weekend del 12 e 13 luglio tutta la Toscana, e quindi anche Firenze e i suoi dintorni, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’Art Nouveau Week, manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti del primo Novecento. Il tema 2025 è la farfalla, emblema della trasformazione. In programma conferenze online su architettura, arti decorative, moda, illustrazione, cucina e letteratura e oltre 120 visite guidate giornaliere in 70 città italiane.

Lunedì 14 luglio, alle ore 18:00, Firenze svela il suo lato più elegante e segreto con una passeggiata guidata alla scoperta dello stile Liberty tra villini nascosti e palazzi decorati da motivi floreali. Il punto di ritrovo è fissato a Villa Vichi, in Borgo Ognissanti 26. La visita dura circa tre ore e il costo è di 30 euro, ridotto a 24 per i soci Italia Liberty e Touring Club Italiano. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] oppure inviando un SMS al +39 320.0445798. Tutto il programma su italialiberty.it.

Eventi del weekend di sabato 12 e domenica 13 luglio a Firenze: Spiragli Festival

Tra gli eventi del weekend di sabato 12 e domenica 13 luglio a Firenze si ricorda anche la settima edizione di Spiragli – Teatri dietro le quinte, un festival unico nel suo genere che abbatte i confini tra carcere e città. Ultimi due giorni per parteciparvi: in programma spettacoli, reading e performance itineranti che nascono dentro l’Istituto Penale Minorile G.P. Meucci e si aprono alla cittadinanza in luoghi simbolici come Villa Vogel, MAD – Murate Art District e le Ex Leopoldine. Con artisti come Kepler-452, Luana Ranallo e Andrea Genovese, Spiragli offre un’esperienza culturale gratuita, che mette in scena storie di rinascita, relazione e umanità.

Estate al Maggio Musicale Fiorentino: “L’elisir d’amore” in replica venerdì 11 e lunedì 14 luglio

Venerdì 11 e lunedì 14 luglio 2025, alle ore 11:00, la Cavea del Maggio Musicale Fiorentino ospita un nuovo allestimento di “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. Diretta dal maestro Alessandro Bonato e firmata dal regista Roberto Catalano, questa produzione regala al pubblico un’esperienza immersiva tra poesia e una riflessione delicata sul sentimento dell’amore. Prezzi: gradinate 30 euro, poltroncine 50. Durata complessiva: 2 ore e 40 minuti circa. Atto I, 1 ora e 11 minuti, intervallo: 30 minuti, atto II: 57 minuti.

Cinema-Picnic al Parco d’Arte Pazzagli di Firenze

Anche nelle giornate dell’11 e 12 luglio, il Parco d’Arte Pazzagli di Firenze offre una selezione di proiezioni, dalle commedie d’essai ai film d’animazione. In particolare, venerdì – ore 21:30 – sarà la volta di “Il vizietto” (La cage aux folles), Francia 1973. Sabato – ore 21:30 – verrà proiettato invece “Oceania 1” (2016, W. Disney), film d’animazione pluricandidato ai Premi Oscar. Racconta la storia di un’avventurosa adolescente intraprende un’epica avventura attraverso l’oceano per salvare il proprio popolo da una terribile maledizione. Per l’occasione, è possibile portare il picnic oppure prenotare una cena al Chiosco Street Food per gustare piatti tipici mentre si guarda il film. Le serate sono su prenotazione, con ingresso a partire da 6 euro e sconto per i soci.

Nei dintorni di Firenze: Festa Medievale a Massa Marittima per gli 800 anni del Libero Comune

Sabato 12 luglio, Massa Marittima celebra gli 800 anni dalla nascita del Libero Comune con una grande festa medievale che animerà il centro storico dalle ore 18:00 fino a tarda sera. Le strade e le piazze si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto tra rievocazioni storiche, danze medievali, declamazioni poetiche e spettacoli di sbandieratori, in un’atmosfera sospesa nel tempo. Cuore della serata sarà la cena medievale itinerante, con piatti ispirati a ricettari originali del XIV e XV secolo, preparati dalle cuoche dei tre Terzieri della città. L’esperienza gastronomica, riservata a 500 partecipanti su prenotazione (costo 30 euro), comprende anche un libretto di ricette storiche e un gadget ricordo. Tutti potranno inoltre partecipare gratuitamente a visite guidate e, per i più piccoli, sono in programma laboratori didattici a tema medievale.

Festa dell’unicorno, un weekend nella capitale del fantasy

Il borgo di Vinci, nel cuore della Toscana, si appresta a vivere tre giorni di pura fantasia con l’attesissima Festa dell’Unicorno 2025, in programma dall’11 al 13 luglio, uno degli eventi più attesi del weekend. Quest’anno il paese si trasformerà in un vero portale verso l’immaginazione. Saranno otto le aree tematiche che animeranno il centro storico e le sue strade, ciascuna pensata come un’esperienza autonoma. Con oltre 350 spettacoli in programma, la Festa dell’Unicorno si conferma anche un grande evento musicale e performativo per tutti, grandi e piccini. Tornerà Cristina D’Avena, icona delle sigle animate italiane, insieme agli Alterium con il loro metal sinfonico ispirato al fantasy, e a Clara Serina con le Alabarde Spaziali.

Fucecchio, il primo fine settimana della Sagra della Zuppa & RB Festival (dal 10 al 13 luglio)

Nei dintorni di Firenze, a Fucecchio (contrada Massarella, tra Firenze e Pisa), torna anche la Sagra della Zuppa & RB Festival: da giovedì 10 a domenica 13 luglio, il primo fine settimana di concerti e piatti della tradizione toscana ad ingresso gratuito. Qui si potrà incontrare il cantautorato indie di Dente, quello romantico e ribelle di Cimini, il rap di Tormento, il pop d’essai dei Viito e quello estatico dei Delicatoni. E poi Cecco & Cipo, Danu e tanti altri. Apertura stand dalle ore 19:30, inizio spettacoli ore 21:30.