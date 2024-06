La festa della Fiom di Firenze torna al Circolo Rondinella

- Pubblicità -

Dal 12 giugno fino al 15 giugno a Firenze torna “Fiom in Festa“, all’ottava edizione. L’evento è organizzato dalla Fiom CGIL di Firenze Prato e Pistoia e si terrà presso il Circolo Rondinella del Torrino, in Lungarno Soderini 2. Saranno previsti dibattiti, musica e cucina. Durante ogni sera sarà possibile firmare per i referendum popolari della CGIL. Tra i temi principali ci saranno la sicurezza sul lavoro, la libertà di stampa, la riforma fiscale e gli scioperi fiorentini del ’44. Presenti come ospiti i due candidati sindaco Sara Funaro, Eike Schmidt e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e molti altri.

Il Programma della Festa della Fiom

Mercoledì’ 12 giugno

18.00 – Tema: “LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO”

Intervengono:

Maurizio Garofano, FIOM CGIL Firenze Prato Pistoia

Beniamino Deidda, Magistrato

Simone Bezzini, Assessore regionale al diritto alla salute e alla sanità

Renzo Berti, Direttore Dipartimento Prevenzione USL Toscana Centro

19.00 – Tema: “FIRENZE, AL LAVORO!”

Intervengono:

Daniele Calosi, Segretario Generale FIOM CGIL FI PO PT

Bernardo Marasco, Segretario Generale CGIL Firenze

Roberto Negrini, Presidente Legacoop Toscana

dialogano con gli uscenti al ballottaggio a sindaco Sara Funaro e Eike Schmidt

Modera Andrea Marotta

22.00 – Peppe Voltarelli in concerto

Giovedì 13 giugno

18.00 – Tema: “LIBERA, LA STAMPA”

Intervengono:

Tommaso Galgani, Resp. ufficio stampa CGIL Toscana

Sandro Ruotolo, Giornalista e politico

Don Andrea Bigalli, Giornalista, referente Libera Toscana

Chiara Brilli, Giornalista, vicepresidente AST

19.00 – Tema: “LA VIOLENZA È DI GENERE, IL PROBLEMA DI TUTTI”

Intervengono:

Barbara Tibaldi, Segretaria FIOM CGIL nazionale

Daniela Mori, Presidente Unicoop Firenze

Elena Baragli, Presidente Artemisia Centro Antiviolenza

Celeste Costantino, Vicepresidente Una Nessuna Centomila

Daniela Morozzi, Attrice

Modera: Alessio Poggioni

22.00 – Finaz in concerto

Venerdì 14 giugno

17.45 – Presentazione dei servizi offerti dal CAAF CGIL

18.00 – Tema: “PER UNA EQUA RIFORMA FISCALE”

Intervengono:

Andrea Vignozzi, FIOM CGIL Firenze Prato Pistoia

Claudio Guggiari, Presidente CAAF CGIL Toscana

Arturo Scotto, Deputato PD

19.00 – MAURIZIO LANDINI, Segretario Generale CGIL nazionale, intervistato da Azzurra Giorgi (la Repubblica Firenze)

22.00 – Letizia Fuochi Trio in concerto

Sabato 15 giugno

18.00 – Tema: “OTTANTA ANNI DAGLI SCIOPERI DEL ‘44”

Intervengono:

Daniele Calosi, Segretario Generale FIOM CGIL FI PO PT

Mario Batistini, Segretario Generale SPI CGIL Firenze

Stefano Landini, Segretario SPI CGIL nazionale

Vania Bagni, Presidente ANPI Firenze

19.00 – Tema: “LA DIGNITÀ DEL LAVORO IN EUROPA”

Intervengono:

Michele De Palma, Segretario Gen. FIOM CGIL nazionale

Cecilia Strada, Attivista

Tomaso Montanari, Rettore Università per Stranieri di Siena

Judith Kirton-Darling, Segretaria Generale IndustriAll

Modera Sara Menafra, Vicedirettrice Open.online

22.00 – Concerto Mediterranean Trio feat. Enzo Mileo

Le dichiarazioni di Daniele Calosi

“La festa è ormai un appuntamento fisso” dichiara il Segretario generale, Daniele Calosi, “un evento popolare vissuto dai nostri militanti, iscritti e dai fiorentini tutti. Per noi è un’occasione per mettere il lavoro al centro del dibattito della città metropolitana e ci riusciamo grazie alla determinazione nel portare avanti le lotte passate e presenti dei lavoratori che rappresentiamo. Siamo convinti che un modello di sviluppo economico e industriale sia tale se costruito partendo dalla dignità delle persone che per vivere debbono lavorare”.

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale.