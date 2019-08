La festa di San Lorenzo a Firenze non è solo quella delle stelle cadenti, ma porta dentro e fuori la famosa basilica celebrazioni, concerti sul sagrato, sfilate del corteo storico, cocomerata e pasta al ragù per tutti la notte del 10 agosto. Il santo è uno de co-patroni di Firenze e la città lo ricorda con una serie di iniziative in piazza San Lorenzo, che abbracciano venerdì 9 e sabato 10 agosto 2019.

Da una parte le cerimonie religiose nel complesso laurenziano, dall’altra la festa popolare che ogni anno anima la notte di San Lorenzo, offrendo a tutti gratuitamente pasta al ragù, cocomero, yogurt e panna. Si tratta di una tradizione, promossa dagli operatori del mercato centrale e dagli ambulanti della zona. In più quest’anno uno speciale omaggio a Leonardo da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla morte del genio toscano.

Vediamo allora il programma 2019 della festa di San Lorenzo a Firenze, ora per ora.

La vigilia: messa e concerto sul sagrato della basilica

Gli eventi religiosi prendono il via nel pomeriggio di venerdì 9 agosto nella basilica di San Lorenzo: alle 17.30 i primi vespri e l’esposizione della reliquia del santo e della Beata Giuliana, fondatrice della chiesa. A seguire la messa. Poi alle 20.30 sul sagrato il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, diretta da Antonio Cristofano.

In occasione delle celebrazioni la Basilica di San Lorenzo e il museo del tesoro saranno chiusi alle visite turistiche sia il 9 che il 10 agosto.

10 agosto, festa di San Lorenzo: corteo storico per le strade di Firenze

Un lungo serpentone di figuranti in costume d’epoca percorrerà le vie le centro di Firenze nella mattinata del 10 agosto. Il corteo storico della Repubblica fiorentina partirà alle ore 9.45 dal Palagio di piazza Guelfa, dietro il “mercato del Porcellino”, per poi dirigersi verso Palazzo Vecchio (arrivo in piazza della Signoria alle ore 10.15 circa) e infine proseguire verso la basilica di San Lorenzo dove alle 11.00 è prevista la messa ufficiata dall’arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori con l’offerta dei ceri da parte del presidente del Consiglio comunale Luca Milani e la benedizione alla città.

I riti religiosi proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17.00 con i secondi vespri, la venerazione della reliquia di San Lorenzo e alle 18.00 con la messa.

Sera: cocomero e pasta per la Festa di San Lorenzo a Firenze

La sera del 10 agosto in piazza San Lorenzo parte la festa popolare con cui Firenze celebra il suo patrono: alle 20.30 il concerto sul sagrato e dalle 21 inizierà la cocomerata e la distribuzione gratuita di pasta al ragù, panna e yogurt, sul lato del Canto dei Nelli, grazie agli operatori del mercato centrale e agli ambulanti. Il tutto servito in piatti e con posate in plastica biodegradabile.

Sulla facciata della basilica di San Lorenzo, Silfi proietterà poi opere e scritti di Leonardo da Vinci, in occasione del 500esimo anniversario dalla scoparsa del genio rinascimentale. “Quella di San Lorenzo è una delle feste popolari della città di Firenze assieme a San Giovanni ed alla Rificolona – dice il presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci – viene realizzata grazie al volontariato e alle tante persone che offrono un importante contributo per la buona riuscita della festa”.

E per chi vuole vedere le stelle qui qualche consiglio sugli eventi a Firenze per la notte di San Lorenzo.