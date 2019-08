A Firenze è in arrivo il weekend più caldo dell’anno, non solo sul fronte meteo, ma anche per le partenze di massa in vista del Ferragosto: niente paura il calendario di eventi tra il 9 e il 15 agosto 2019 non ci lascia mai soli.

Se tanti sono già sulla via delle vacanze, i “pochi” che rimangono possono godersi la città con più relax, fare una capatina al museo (gratis, se possibile) e, perché no, alzare lo sguardo al cielo per dare la caccia alle stelle cadenti nella notte di San Lorenzo. E non dimentichiamo la cocomerata in piazza, come tradizione.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa c’è da fare e da vedere a Firenze nel fine settimana dell’9, 10 e 11 agosto, dando un’occhiata anche agli eventi dei giorni che arrivano fino a Ferragosto.

La notte delle stelle cadenti

È il weekend delle stelle candenti e a Firenze ci sono tanti eventi per andare a caccia di meteore. Nella notte di sabato 10 agosto osservazione con esperti nel parco di Villa Vogel, aperto anche il parco d’arte Pazzagli di Rovezzano, mentre nel Chianti l’osservatorio polifunzionale organizza una serata speciale. Nel nostro approfondimento le iniziative per vedere le lacrime di San Lorenzo a Firenze e provincia.

Calici di stelle, eventi per tutto il weekend a Firenze e dintorni

Altra di occasione per vedere le stelle cadenti, ma stavolta con un buon bicchiere di vino in mano, è Calici di Stelle, con degustazioni, mercatini e osservazioni del cielo. Nella Città metropolitana di Firenze in alto i calici a in piazza Macchiavelli a Montespertoli e a Vinci con l’apertura notturna e gratuita del museo leonardiano.

Fuori Firenze iniziative a Carmignano (Prato), venerdì 9 e sabato 10 agosto, ma il grosso degli appuntamenti si svolge a Siena e provincia. Qui i migliori eventi di Calci di Stelle 2019 in Toscana.

Festa di San Lorenzo, in piazza

Non scordiamo che questo è un weekend speciale per Firenze, che celebra sabato 10 agsoto la festa di San Lorenzo, co-patrono della città. Concerti sul sagrato della basilica, corteo storico lungo le strade del centro, pasta al ragù, yogurt e cocomerata gratis per tutti: gli eventi principali si concentrano nelle serata di sabato. Il dettaglio nell’articolo sulla festa di San Lorenzo a Firenze.

Uffizi gratis per un giorno, Bardini per due

Diamo uno sguardo anche all’arte, perché domenica 11 agosto la Galleria degli Uffizi è gratis per tutti: apre le porte ai visitatori per ricordare la Notte dei Ponti. Nello stesso giorno anche Villa Bardini rende accessibile a costo zero la mostra su Isadora Duncan e replica anche a Ferragosto. Il 15 agosto accesso libero al complesso di San Marco. E nel corso del mese ci sono altre occasioni: qui l’articolo sui musei di Firenze gratis ad agosto.

Le sagre dal weekend a Ferragosto (e oltre)

In alto le forchette! Nei dintorni di Firenze nel weekend e nella settimana di Ferragosto ci sono una miriade di sagre, per lasciare il caldo in città e gustare piatti tipici, tortelli e cacciagione in testa. E quindi sagra del cinghiale a Luco di Mugello (da venerdì 9 a domenica 11, oltre al 14 e 15 agosto), sagra della bistecca ogni giorno a Fucecchio fino a domenica 18, la rassegna “Sant’Amato a tavola” nella cittadina di Vinci durante il weekend dell’11 agosto, a Sagginale protagonista il tortello mugellano da giovedì 8 a Ferragosto.

In vista del 15 agosto e nella settimana di Ferragosto sagre del cinghiale a Palazzuolo sul Senio (14 e 15 agosto) e a Marradi (14,15 e 18 agosto), sagra della polenta a Firenzuola (14 e 15). Tutte le date nell’articolo sulle sagre nei dintorni di Firenze durante il mese di agosto.

Cinema all’aperto

Un buon diversivo contro il caldo delle notti estive sono le arene, per passare la serata con un bel film. Nel nostro articolo trovate l’elenco dei cinema all’aperto di Firenze, con il link alla programmazione, a cui si aggiunge anche il grande schermo nel Teatro romano di Fiesole (ogni sera fino al 18 agosto). Film sotto le stelle anche nel parco d’arte Pazzagli (il 10 è in programma il fantasy Stardust), da gustarsi sdraiati sull’erba.

Non dimenticate che ci sono anche rassegne cinematografiche gratuite negli spazi estivi fiorentini. Tutti i mercoledì di agosto poi a San Salvi “Il film lo scegli tu”: è il pubblico a votare durante una simpatica serata quale titolo vedere sul grande schermo (ore 21.15, ingresso libero).

Un tuffo in piscina nel fine settimana e di notte

Contro le ondate di calore ci sono le piscine di Firenze, alcune delle quali organizzano anche eventi. È il caso delle Pavoniere che sabato 10 rimangono aperte anche dalle 20 e mezzanotte per la balneazione notturna e per guardare le stelle cadenti. Bagno by night inoltre tutti i mercoledì di agosto, compreso il 14.

Sulle colline di Firenze vi segnaliamo le piscine di Marignolle: 3 vasche, area relax, jacuzzi e zona per bambini.

Yoga gratis tra il 9 e 15 agosto 2019

Per mantenersi in forma durante l’estate in città non c’è bisogno di spendere un capitale. In parchi e giardini di Firenze si svolgono tante sedute gratuite di yoga, che in molti casi continuano anche nella settimana di Ferragosto: succede alle Cascine, come all’Anconella e nel parco di Villa Strozzi. Nel nostro approfondimento date e orari dello yoga all’aperto a Firenze.

Locali estivi a Firenze: eventi nel weekend e nella settimana di Ferragosto

Non ci lasciano mai soli, neppure durante i weekend più roventi e nella settimana di Ferragosto: gli spazi estivi di Firenze, dove mangiare un boccone e partecipare a tante iniziative a ingresso libero.

Qualche esempio: concerti ogni sera durante il weekend all’Anconella Garden (Carmelindo il 9, Jazz con “Now” il 10, piano e taraballa l’11); musica jazz al Flower al piazzale Michelangelo, a partire dalle 19.30 (Francesco Gabrielle Quarter l’8, Neuma trio il 9, Variations trio l’11, The Roost il 12); djset allo Scalo della Fabbrica viaggiatori, nello spazio esterno della Palazzina Reale della Stazione (serata “fuori binario”i l 9, Wood music garden all’ora dell’aperitivo il 10); serate a tema nell’arena del Parterre (il 14 agsoto dalle 21.00 free workshop di Afro Dance).

Ogni sera un concerto diverso, da venerdì 9 a domenica 18 agosto, invece al giardino dell’Artecultura per la sesta edizione della rassegna musicale gratuita Tuttaposto a Ferragosto. Il programma dettagliato sulla pagina Facebook.