Tanta politica, con temi toscani e nazionali, ma anche spettacoli, cineforum, giochi per bambini e cibo. La Festa de l’Unità di Firenze presenta il suo programma 2019 con 10 giorni di eventi, ogni sera da mercoledì 4 a venerdì 13 settembre, nell’area esterna del Mandela Forum. Quest’anno la festa del Pd lascia il parco delle Cascine e si trasferisce infatti a Campo di Marte, nella location storica che ospitava gli eventi del partito negli anni Novanta. Una kermesse più in piccolo, rispetto alle passate edizioni.

“La Toscana più bella… L’inizio di una nuova era” è il titolo scelto per la Festa de l’Unità fiorentina (che nel 2019 è comunale, metropolitana e regionale), incentrata sulle questioni ambientali, ma anche sulle prossime elezioni regionali del 2020 e sui temi nazionali legati al nuovo governo: proprio quest’ultimo aspetto ha fatto slittare in avanti la presentazione del programma e le date degli incontri con molti big ancora devono essere fissate.

Festa de l’Unità di Firenze: il programma 2019 dei dibattiti

È proprio la politica a fare la parte del leone nel calendario della festa con due incontri ogni giorno, uno alle 18.30 dedicato ai temi toscani, l’altro in “prima serata” alle ore 21.00 per lo più su temi di respiro nazionale. A Firenze è atteso anche il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in una giornata che sarà definita presto, mentre sono già fissate le date per gli incontri con Marco Minniti (venerdì 6 settembre), il sindaco di Firenze Dario Nardella (sabato 7), il capogruppo al Senato del Pd Andrea Marcucci (domenica 9), il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (martedì 10) e la deputata Pd Maria Elena Boschi (giovedì 12).

La mappa 2019 della Festa de l’Unità di Firenze

I due palchi e gli stand della Festa de l’Unità di Firenze prendono posto intorno al Mandela Forum di Firenze, lì dove per tutta l’estate c’erano gli schermi dell’Arena di Marte. Presenti nell’area esterna del palasport una libreria, uno spazio per il cineforum, giochi per bambini, una parete per l’arrampicata indoor a cura del Cai, l’area per il ballo liscio e per gli spettacoli. E per mangiare? Le novità di quest’anno riguardano anche il cibo: non ci saranno stand commerciali, ma solo ristoranti curati dagli stessi volontari del Pd, come quello della pasta fresca.

Concerti e spettacoli alla Festa del Pd

Vario il programma di spettacoli della Festa de l’Unità 2019 si va dal ballo liscio, allo swing di Tuballoswing (lunedì 9 settembre) fino al cabaret con Gianmaria Vassallo (mercoledì 11) e al Masti Sciò (giovedì 5 settembre). In questo pdf il programma della Festa dell’Unità, aggiornato al 3 settembre.