Mercato a Campo di Marte, il 23 aprile 2023 torna la Fiera di Primavera

Un grande mercato a Campo di Marte con oltre 300 banchi attorno allo stadio Artemio Franchi di Firenze: domenica 23 aprile 2023 torna la Fiera di primavera. Si tratta di un’iniziativa organizzata da Fiva Confcommercio, che quest’anno festeggia la sua ventesima edizione. A poca distanza ci sarà anche un appuntamento dedicato al gusto.

Fiera di Primavera 2023: il 23 aprile il grande mercato a Campo di Marte

Come da tradizione gli ambulanti prenderanno posto, dalle ore 9 alle 19, lungo viale Fanti e viale Paoli che per l’occasione saranno chiusi al traffico. Vasto l’assortimento presente sulle bancarelle che abbraccia le più diverse tipologie di merce: abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, bigiotteria, piccolo arredamento, oggetti per la casa, giocattoli, prodotti per la bellezza e la cura della persona e molto altro. Immancabile anche lo street food, dal panino con il lampredotto fino allo zucchero filato.

L’evento si aggiunge al calendario di fiere e mercati straordinari organizzati a Firenze. Tra i prossimi appuntamenti il grande mercato alle Cascine del 1° Maggio, una nuova fiera a Campo di Marte domenica 7 maggio (entrambe le iniziative sono organizzate da Fivag Cisl), mentre domenica 21 maggio alle Cascine tornerà la festa del grillo, promossa da Confesercenti e Confcommercio Firenze.

E la sagra di primavera all’Affrico

Non ci sarà solo un grande mercato, ma anche una sagra di quartiere: in occasione della Fiera di Primavera, domenica 23 aprile 2023, l’Affrico organizza una giornata di festa negli spazi della polisportiva di Campo di Marte, in viale Manfredo Fanti 20, come successo in autunno per Rionalissima. Il menù comprende piatti tipici toscani, come i tortelli mugellani, i fritti e torte fatte in casa. La sagra di Primavera si svolge dalle ore 12 alle 22. Informazioni su www.usaffrico.it.