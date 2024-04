Mercato Cascine Firenze: calendario 2024, le fiere della domenica

- Pubblicità -

Non solo il martedì mattina, ma anche la domenica: il mercato delle Cascine torna a fare “gli straordinari” nel 2024 perché oltre al classico appuntamento in calendario durante la settimana, il più grande parco di Firenze viene animato da bancarelle e fiere anche durante il weekend. Le diverse associazioni di categorie danno infatti vita a manifestazioni all’insegna dello shopping all’aria aperta che si svolgono su viale Lincoln, la strada che costeggia l’Arno tra la passerella dell’Isolotto e il ponte della tramvia.

Il mercato delle Cascine del martedì: gli orari classici

Il calendario “classico” del mercato delle Cascine prevede un appuntamento ogni martedì mattina, dalle 7 fin verso l’ora di pranzo. Centinaia di banchi prendono posto tra viale Lincoln e Piazzale Kennedy per circa 1 chilometro e mezzo di shopping all’aria aperta. Di fatto è il più grande mercato di Firenze, se si prendono in considerazione quelli settimanali. Abbigliamento, accessori, biancheria, oggetti per la casa, fiori, piante, giocattoli, ma anche cibo come la classica porchetta o frutta e verdura: tra gli stand si può trovare veramente di tutto. Un appuntamento molto frequentato dai fiorentini, che vanno a caccia di occasioni e sconti.

Le fiere domenicali

Accanto al mercato settimanale del martedì, alle Cascine – anche durante questo 2024 – sono in calendario fiere di domenica, in specifici momenti dell’anno, con un orario esteso dalle 8 alle 20. Si va dalla Quaresima alla “vecchia” Festa del grillo di maggio (oggi trasformata nella fiera dell’Ascensione), dagli appuntamenti primaverili a quelli che precedono il Natale. Durante queste iniziative i banchi ambulanti possono superare anche quota 200 e sono sistemati lungo il circuito del martedì, da Piazzale Kennedy fino al ponte della tramvia.

A Confesercenti e Confcommercio, il Comune di Firenze ha affidato anche per il 2024 l’organizzazione delle Fiere quaresimali nel parco delle Cascine, con un’appendice domenica 12 maggio per il mercato della Fiera dell’Ascensione. Ci sono poi le iniziative promosse per valorizzare il parco e combattere fenomeni di microcriminalità (come il Fierone di primavera di Assidea domenica 7 aprile) e quelle portate avanti da sindacati degli ambulanti (la fiera del 1° maggio). In più ci sono anche i mercati straordinari di dicembre, in genere nelle domeniche che precedono il Natale.

Il calendario 2024 del mercato alle Cascine (martedì e domenica)

Ecco quindi le date del mercato alle Cascine durante il 2024:

Mercato settimanale delle Cascine

ogni martedì mattina, ore 7-14 circa

Fiere Quaresimali alle Cascine

3, 10, 17 e 24 marzo 2024, promosse da Confesercenti e Confcommercio

Fierone di primavera alle Cascine

domenica 7 aprile 2024, promosso da Assidea

Cascine in Fiera 2024

Mercoledì 1° maggio, fiera mercato alle Cascine promossa da Fivag Cisl Firenze-Prato

Fiera dell'Ascensione (ex Festa del Grillo)

domenica 12 maggio, promossa da Confesercenti e Confcommercio

Cascine in Fiera 2024, edizione autunnale

in genere organizzata nel ponte di Ognissanti da Fivag Cisl Firenze-Prato (data da confermare)

Fiere di Natale

Domeniche prima di Natale (date da confermare)