Mercato di Natale alle Cascine: fierone domenica 8 dicembre 2024

170 banchi lungo via Lincoln per la seconda edizione del grande mercato degli ambulanti promosso dall'associazione di categoria Assidea

Domenica 8 dicembre 2024 torna a Firenze uno degli eventi più attesi dell’Avvento: il Fierone di Natale alle Cascine, un grande mercato che andrà avanti dal mattino alla sera. Questo appuntamento, organizzato dall’associazione di commercianti su area pubblica Assidea in collaborazione con Boxing Club Firenze, promette di regalare una giornata all’insegna dello shopping, della gastronomia e della valorizzazione del principale parco cittadino.

Il mercato di Natale alle Cascine domenica 8 dicembre 2024

La manifestazione, che coinvolge 170 ambulanti, si svolgerà dalle ore 8 del mattino fino alle 20, nella zona dove normalmente si svolge il mercato settimanale delle Cascine. I banchi prenderanno posto lungo viale Lincoln, tra la passerella dell’Isolotto e il ponte della tramvia. Il Fierone proporrà una vasta selezione di abbigliamento per tutte le età e calzature per ogni stile, perfette per i regali da mettere sotto l’albero o per chi vuole rinnovare il proprio guardaroba in vista delle festività. E poi accessori, prodotti per la cura della persona, fiori e casalinghi. Non mancheranno le decorazioni natalizie e gli oggetti artigianali, il cibo e le produzioni enogastronomiche.

Un fierone per vivere il parco delle Cascine

In programma anche iniziative collaterali per famiglie e bambini. Il Fierone di Natale 2024 segue il successo del mercato dell’anno scorso, organizzato sempre alle Cascine. Non è solo un evento commerciale, spiegano i promotori, ma rappresenta anche un’occasione per sostenere la riqualificazione e la vivibilità di uno dei parchi pubblici più amati dai fiorentini.

Domenica ad accogliere i visitatori ci saranno venti donne con la pettorina rosa per sensibilizzare i visitatori verso il tema dell’eliminazione della violenza contro le donne e lanciare il messaggio che il parco può e deve essere vissuto tranquillamente da donne e ragazze. Di recente, all’ingresso delle Cascine, in piazza Vittorio Veneto è tornata anche la ruota panoramica che fino al 19 gennaio sarà affiancata dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio.