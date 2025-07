FirenzeGioca 2025: un weekend di festa al Lumen

- Pubblicità -

Per un weekend si gioca a più non posso: dai giochi in scatola a quelli di ruolo e artigianali. I passatempo “analogici” sono i protagonisti di FirenzeGioca 2025: l’appuntamento è da venerdì 1° a domenica 3 agosto al Lumen di Firenze (via del Guarlone 25, zona parco del Mensola), dalle ore 18. Per l’occasione l’evento festeggia i trent’anni di vita e lo fa con tante iniziative e ospiti speciali.

Il programma di FirenzeGioca 2025

A disposizione ci saranno circa cento tavoli da gioco, con la presenza di master per i giochi di ruolo, ma anche tornei, dimostratori e game designer per i giochi di società. Sarà anche possibile provare nuovi prototipi di giochi e immergersi nel processo di creazione. E ancora: laboratori di pittura miniature, sfide di rompicapo, riciclo ludico con la Pesca di BenefiRenza, creatività con i LEGO, eventi live e talk con ospiti del panorama ludico italiano, parco giochi artigianali e da lancio con l’Ingegneria del Buon Sollazzo.

- Pubblicità -

È possibile inoltre contribuire attivamente all’evento diventando volontari e portando i propri giochi che non si usano più per dar loro nuova vita. Il programma completo si trova sul sito firenzegioca.it.

Ingresso gratuito con la tessera del Lumen

La manifestazione, promossa dall’associazione ProGioco Firenze e da Lumen, è aperta a tutti, appassionati e semplici curiosi, venerdì e sabato dalle 18 in poi, domenica dalle 18 alle 22. Tutte le attività di gioco sono gratuite e per accedere allo spazio estivo è sufficiente avere la tessera del Lumen (valida per tutta la famiglia e per l’intera stagione).