Festa dell’Unicorno 2024, tornano concerti e ospiti

Si prospetta un programma ricco di eventi per la Festa dell’Unicorno 2024. La rassegna, che si svolgerà come sempre a Vinci da venerdì 26 luglio a domenica 28 luglio, arriva alla diciottesima edizione, a prova del grande affetto riservatogli dagli appassionati del mondo fantasy. L’iniziativa infatti è una delle maggiori fiere del genere Fantasy in Italia, e il programma della Festa dell’Unicorno 2024 comprende cosplay e attività varie che passano dai fumetti ai videogiochi, agli anime e ai cartoni animati.

In calendario oltre 400 eventi, in virtù della prevedibile elevata partecipazione. Ad esempio i visitatori assisteranno alla Parata dell’Armata dell’Unicorno, in cui tutti i partecipanti saranno travestiti come personaggi del mondo fantasy, oppure potranno partecipare a concerti serali per tutti i gusti. La città è stata divisa in zone riconoscibili con un simbolo sulla mappa, in modo da permettere ai visitatori di potersi orientare meglio tra le varie attività. Saranno previsti anche degli ospiti speciali, come Cristina d’Avena in concerto, o l’attore Liam Cunningham, famoso per il suo ruolo nella serie tv Trono di Spade.

Entusiasmo nelle parole del neoeletto sindaco di Vinci, Daniele Vanni: “La Festa dell’Unicorno è un’enorme vetrina per la città di Vinci, per le strutture ricettive e le attività che ne traggono beneficio. Quest’anno prevediamo le 30.000 presenze se non oltre: se siamo arrivati alla diciottesima edizione ci sarà un motivo”. Anche dagli organizzatori traspare ottimismo: “Ormai siamo tra le principali manifestazioni del genere Fantasy. Abbiamo ridotto la durata degli spettacoli per permettere ai visitatori di potersi godere della totalità della Festa. Orgogliosi di essere tornati ai concerti e agli ospiti speciali pre-pandemia“.

Il programma della Festa dell’Unicorno 2024

Per la diciottesima edizione della Festa dell’Unicorno è stato pensato un programma molto variegato, che spazia dai test di vario genere (ad esempio scopri il tuo Patronus, a quale casa di Hogwarts appartieni) a spettacoli dal vivo ed esposizioni, oltre alle immancabili gare di cosplay. Tra le iniziative inoltre si conferma la Parata dell’Armata dell’Unicorno, una sfilata di 300 cosplayer che sfileranno per le vie di Vinci, con iscrizione obbligatoria. Gli interessati potranno partecipare a molte altre sfilate a tema, come quelle su Star Wars, Creature Fantastiche o il Trono di Spade.

Saranno presenti numerosi ospiti, come Pietro Ubaldi, doppiatore di Doraemon e Patrick Stella, Cristina d’Avena, memorabile cantante delle sigle dei cartoni tv, e Liam Cunningham, attore famoso soprattutto per il suo ruolo nella serie Tv Game of Thrones dal successo mondiale, nella quale interpreta il ruolo di Davos Seaworth.

I concerti della Festa dell’Unicorno 2024: da Cristina d’Avena ai Meganoidi

La rassegna non è solo un modo per celebrare il mondo fantasy, spesso visto principalmente nell’aspetto del cosplay, ma anche per far avvicinare le persone in un momento di unione e amicizia. Venerdì 26 inaugureranno la serata alle 20.30 le Alabarde Spaziali, una band cover di sigle dei cartoni che farà da apertura al concerto di Cristina d’Avena alle 22.00, storica interprete delle sigle dei cartoni animati che hanno fatto parte della colonna sonora di molte infanzie. Sabato 27 alle 21.30 si esibiranno i Rhapsody of Fire, band symphonic power metal di Trieste con oltre un milione di copie vendute. Domenica 28 invece è la volta dei Banana Split alle 21.00 con le loro cover delle sigle dei cartoni, per terminare con l’esibizione dei Meganoidi alle 22.00. Tutti i concerti sono inclusi nell’acquisto del biglietto di ingresso.

La mappa

La Festa dell’Unicorno si svolge dal 2005 ogni anno, tranne le interruzioni nel 2020 e 2021 a causa dell’emergenza Covid. Gli eventi sono tutti ambientati nella cittadina di Vinci, alle porte di Firenze. Data la quantità notevole di attività, la città è divisa in zone, ognuna con un nome e uno stemma medievale personale, che proporranno attività varie:

Corte dei Sogni : stemma blu, da Via Rossi a Piazza Guidi, verranno creati allestimenti e Photoset con animazioni e giochi, e danze orientali e fusion

: stemma blu, da Via Rossi a Piazza Guidi, verranno creati allestimenti e Photoset con animazioni e giochi, e danze orientali e fusion Cittadella dei Cavalieri , stemma rosso, da Via Rossi a Via Fucini, passando per Via Montalbano, accampamento medievale con musiche e duelli

, stemma rosso, da Via Rossi a Via Fucini, passando per Via Montalbano, accampamento medievale con musiche e duelli Rocca Incantata , stemma verde, in Piazza del Castello, giochi di ruolo, concorsi e photoset

, stemma verde, in Piazza del Castello, giochi di ruolo, concorsi e photoset Villaggio degli Gnomi , stemma arancione, tra Via Fucini e Via Roma, concorso “Vino a Fumetti” e Area Lego

, stemma arancione, tra Via Fucini e Via Roma, concorso “Vino a Fumetti” e Area Lego Valle del Vapore , stemma marrone, tra Piazza della libertà e Via Giovanni XXIII, photoset e laboratori

, stemma marrone, tra Piazza della libertà e Via Giovanni XXIII, photoset e laboratori Abisso d’Acciaio , stemma grigio, Via Pierino Da Vinci, duelli con spade laser, area tiro Paintball e Soft air, incontri con gli ospiti

, stemma grigio, Via Pierino Da Vinci, duelli con spade laser, area tiro Paintball e Soft air, incontri con gli ospiti Fumetti e Follie , stemma azzurro, da via Buozzi a Via dei Martiri per via Matteotti, gare cosplay, giochi e animazioni spaghetti western

, stemma azzurro, da via Buozzi a Via dei Martiri per via Matteotti, gare cosplay, giochi e animazioni spaghetti western Anfiteatro del Bardo , stemma gialli, Via Cerretana, concerto di Cristina d’Avena, area Harry Potter

, stemma gialli, Via Cerretana, concerto di Cristina d’Avena, area Harry Potter Città degli Incubi, stemma viola, via Cermenati, escape room e percorso di sopravvivenza

I biglietti della Festa dell’Unicorno 2024

Per l’acquisto dei biglietti sono previste due modalità distinte: online o sul posto nei giorni dell’evento. Riguardo la modalità online i prezzi sono 12 euro intero, e da 9 a 7 euro il ridotto giovani e il “ridotto cosplay”, ossia chi si presenterà in costume, ai quali aggiungere circa 2,5 euro di commissioni. Invece per chi invece volesse prendere i biglietti dal vivo ci sarà un sovrapprezzo di 4 euro rispetto al biglietto online, senza però le commissioni, e chi vive a Vinci avrà la possibilità di pagare 5 euro un biglietto giornaliero o 10 euro per il pass di tutti e tre i giorni.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della Festa dell’Unicorno.