E’ stato annullato il concerto dei Marlene Kuntz a Firenze, previsto nella cavea del Teatro del Maggio domenica 14 luglio, come sono state cancellate tutte le altre date del tour estivo per i 30 anni della band. Salva solo la tappa in Puglia, il prossimo 18 agosto, in occasione del Cinzella Festival a Gravina di Fantiano (Taranto).

Perché il tour è stato annullato?

A far saltare la tournée le condizioni di salute del batterista Luca Bergia, che ha iniziato a soffrire nelle scorse settimane, durante le prove in studio per il tour, di un dolore al braccio. La situazione si è aggravata con il passare dei giorni e a nulla è valso un weekend di riposo.

“Non sarà facile immaginare un’altra situazione come quella che avevamo architettato, perché le location erano magnifiche, e ne sento tutta la responsabilità – spiega Luca Bergia in un post sulla pagina Facebook della band – ho provato a far capire a Riccardo e Cristiano che avrebbero potuto cercare un sostituto: ma non ne hanno voluto sentire. E giustamente: che trentennale sarebbe senza di me, da sempre con loro, uniti in gioie, entusiasmi, soddisfazioni, e impegni, difficoltà e momenti delicati vari? So dunque che è stata fatta la scelta giusta, e confido che la più parte di voi vorrà comprendere”.

Marlene Kuntz concerto a Firenze spostato a ottobre

Il concerto dei Marlene Kuntz a Firenze, come l’intero tour, sarà recuperato in autunno a partire da ottobre nei principali club italiani. “La nostra agenzia sta lavorando per proporre le location alternative – scrive ancora il batterista – ma ci vorrà un po’ di tempo naturalmente per poter riallestire tutto il tour pur lavorandoci in modo serrato. Entro una settimana al massimo annunceremo le dieci date nei club. Il concerto rimarrà lo stesso, con visual bellissimi e tante trovate di scena del nostro amico regista Fabrizio (quello del Castello di Vogelod) per renderlo una esperienza unica: 30 anni di attività lo meritano”.

Il rimborso dei biglietti per i Marlene Kuntz

Chi ha comprato in prevendita il biglietto per il 30ennale dei Marlene Kuntz, compreso il concerto di Firenze, trova tutte le informazioni sul rimborso del biglietto sul sito di TicketOne.

I concerti nella cavea del Teatro del Maggio musicale fiorentino

Per quanto riguarda la cavea del Teatro del Maggio musicale fiorentino, il concerto annullato dei Marlene Kuntz rappresenta il secondo forfait dopo quello di Woody Allen, che avrebbe dovuto esibirsi lo scorso 30 giugno insieme a The Eddy Davis New Orleans Jazz Band.

Va però avanti il resto della programmazione musicale sul “tetto” del teatro: prossimo appuntamento giovedì 11 luglio con il concerto dei Franz Ferdinand. Sono disponibili ancora alcuni biglietti (35 euro) su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.