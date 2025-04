Mostra Artigianato 2025 Firenze: cosa sapere sulla fiera

- Pubblicità -

Conto alla rovescia per MIDA, la Mostra dell’Artigianato 2025 di Firenze, una grande fiera che può contare su un elenco di oltre 500 espositori: nella Fortezza da Basso va in scena una “festa” dedicata alle creazioni dell’ingegno, italiane e internazionali. Come di consueto la manifestazione, all’89ª edizione, andrà in scena tra il ponte del 25 aprile e il 1° maggio. Attese decine di migliaia di visitatori. L’anno scorso sono stati oltre 65 mila. Ecco tutte le informazioni utili.

Un lungo elenco di espositori per la più grande fiera di Firenze dedicata all’artigianato

Per l’edizione 2025, la Mostra dell’artigianato di Firenze avrà una forte vocazione internazionale, grazie ai rapporti stretti avviati con le principali Camere di Commercio Italiane all’estero: nell’elenco degli espositori internazionale figurano anche quelli provenienti da Francia, Spagna, Egitto, Marocco, Cina, India, Pakistan, Vietnam, Singapore.

- Pubblicità -

Su 35 mila metri quadrati, sarà possibile trovare di tutto, come abbigliamento, accessori, artigianato artistico, complementi d’arredo, artigianato internazionale, articoli per la bellezza e il benessere, creazioni di design e di innovazione, oggettistica, oreficeria, gioielleria, bigiotteria e prodotti enogastronomici, oltre a un’area dedicata alla ristorazione. Sul sito ufficiale, nella sezione “Emporio“, si trova anche la vetrina digitale di MIDA per scoprire i principali espositori.

Il biglietto darà la possibilità di accedere anche ad Abita, la fiera dedicata all’abitare che si svolge in contemporanea alla Mostra dell’artigianato.

- Pubblicità -

Il programma di eventi

In programma anche convegni, workshop, laboratori, cooking show, attività per i bambini, visite guidate alla Fortezza da Basso e “Officine esperienziali”, appuntamenti gratuiti dedicati a un pubblico adulto, per scoprire i segreti dell’artigianato, dal ricamo all’intaglio del cuoio fino alla cartapesta (il programma sul sito ufficiale).

- Pubblicità -

Tra le tante iniziative un’area per la didattica allestita nella Polveriera dalla Scuola Le Arti Orafe, la mostra dei vincitori del Concorso internazionale Preziosa Young 2024 e l’esposizione nella sala della volta dei quartieri monumentali “CON•TE•NE•RE dall’oggetto al corpo. Varianti di scala nell’Artigianato e nel Design“, dagli utensili più antichi, come i vasi e le anfore, agli oggetti contemporanei.

Mostra dell’Artigianato 2025 a Firenze: date, orari di apertura e prezzi dei biglietti

Le porte della Fortezza da Basso di Firenze si apriranno venerdì 25 aprile e la Mostra dell’Artigianato continuerà come da tradizione fino a giovedì 1° maggio: l’orario di apertura va, tutti i giorni, dalle 10 alle 20 (ingresso con pagamento del biglietto), mentre i punti ristoro all’aperto per mangiare sono accessibili fino alle ore 22, con ingresso libero dalle 20 in poi a eccezione dell’ultimo giorno, quando anche la ristorazione della fiera chiuderà alle 20.

- Pubblicità -

Ecco i prezzi dei biglietti per accedere alla Mostra dell’artigianato, acquistabili anche online:

Biglietto intero giornaliero 8 euro

giornaliero 8 euro Ridotto feriale 6 euro (28, 29 e 30 aprile)

Under 30, over 65, convenzioni (Unicoop Firenze, Soci CNA, Soci Confartigianato, biglietti e abbonamenti regionali Trenitalia con destinazione Firenze)

6 euro (28, 29 e 30 aprile) Under 30, over 65, convenzioni (Unicoop Firenze, Soci CNA, Soci Confartigianato, biglietti e abbonamenti regionali Trenitalia con destinazione Firenze) Ridotto festivo 6 euro

Clienti Frecciarossa e Frecciargento con promozione 2×1 (titolo di viaggio con destinazione Firenze e con data di viaggio antecedente massimo 3 giorni la data di ingresso in fiera)

6 euro Clienti Frecciarossa e Frecciargento con promozione 2×1 (titolo di viaggio con destinazione Firenze e con data di viaggio antecedente massimo 3 giorni la data di ingresso in fiera) Ridotto disabili 6 euro

6 euro Gratis

Hanno diritto all’ingresso gratuito alla Mostra dell’Artigianato i bambini fino ai 12 anni, accompagnatori di persone disabili, accompagnatori gruppi di almeno 10 persone

È possibile anche acquistare un abbonamento per 3 giorni (14 euro) e il biglietto giornaliero per famiglie (7 euro un genitore e figli fino a 12 anni; 14 euro due genitori e figli fino a 12 anni).

La Mostra dell’Artigianato di Firenze è raggiungibile in tramvia (linee T1 e T2, fermata Fortezza) lasciando l’auto nei parcheggi scambiatori presenti intorno alla città, mentre il posteggio a pagamento più vicino è quello sotterraneo della Fortezza, seguito da quello della Stazione Santa Maria Novella.

La storia della Mostra dell’artigianato di Firenze

Dopo le fiere di artigianato organizzate negli anni Venti, la prima mostra mercato fu organizzata a Firenze nel 1931 su 2.000 metri quadri e con la presenza di 438 espositori tutti toscani. Più tardi fu interrotta per 6 anni, a causa della Seconda Guerra Mondiale e fu riaperta nel 1947. Per molti anni la manifestazione si è svolta al Parterre in piazza della Libertà in un edificio che ai tempi era chiamato “Palazzo delle Esposizioni”. Solo dal 1978 è stata spostata alla Fortezza da Basso.