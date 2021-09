Mostra dei fiori a Firenze: l’evento dell’autunno 2021 nel giardino dell’Orticoltura

È uno degli eventi più attesi in città da chi ha il pollice verde. A ottobre il giardino dell’Orticoltura di Firenze ospita la mostra autunnale di piante e fiori 2021 organizzata dalla Società Toscana di Orticultura. Una 3 giorni a ingresso gratuito con tante occasioni per rinnovare e colorare il giardino e il balcone di casa. Due fine settimana dopo si replica a Siena.

L’appuntamento dell’autunno 2021 con la mostra di fiori e piante di Firenze: date e orari

Dopo l’edizione primaverile, che quest’anno si è svolta durante il ponte della festa della Repubblica, la mostra autunnale viene organizzata nel periodo consueto: piante e tante specie floreali saranno le protagoniste del weekend del 1°, 2 e 3 ottobre 2021.

Da venerdì a sabato questa fiera dei fiori rispetterà un orario prolungato dalle 9 alle 19. L’accesso sarà gratuito, ma contingentato per rispettare le norme anti-Covid, grazie a un contapersone installato agli ingressi, su via Vittorio Emanuele II al civico numero 4 e su via Bolognese n° 17.

Gli espositori della mostra di fiori 2021 al giardino dell’Orticoltura di Firenze

Durante la 3 giorni saranno presenti oltre 60 espositori da tutta Italia che metteranno in vetrina all’interno del giardino dell’Orticoltura di Firenze piante da orto, frutti antichi, erbacee perenni, piante grasse, agrumi, arredamento per giardino, oggettistica e molto altro. Si tratta di una rete di vivaisti specializzati che da anni sono protagonisti di questo evento florovivaistico, tra i più apprezzati in Italia.

Quella del giardino dell’Orticoltura è la mostra-mercato di piante e fiori più antica di Firenze. Per arrivare con i mezzi pubblici, la fermata della tramvia più vicina è Strozzi-Fallaci (linea 1), distante 10 minuti a piedi dall’ingresso di viale Vittorio Emanuele.

Il “bis” a Siena

Dopo l’appuntamento fiorentino, la Società Toscana di Orticultura organizza per sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 una seconda mostra mercato autunnale di piante e fiori che si svolgerà a Siena nei giardini della fontana di San Prospero, con 30 espositori. Orario 9.00 – 19.00, ingresso gratuito. Per informazioni: mail [email protected], aggiornamenti sul sito ufficiale.