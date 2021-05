Mostra fiori 2021 nel giardino orticoltura di Firenze per il ponte del 2 giugno

Dalle rose agli agrumi, dalle piante grasse a quelle aromatiche: ecco i protagonisti della mostra dei fiori 2021 di Firenze, ospitata nel giardino dell’Orticoltura dal 28 maggio al 2 giugno. Quest’anno la storica manifestazione organizzata dalla Società Toscana di Orticoltura, che tradizionalmente si svolge tra il 25 aprile e il 1 maggio, è stata posticipata in ottemperanza alle normative per la lotta al Covid.

Le date e gli orari della mostra dei fiori 2021 a Firenze

Eccoci quindi alle porte dell’atteso appuntamento con l’edizione 2021 della Mostra mercato primaverile di piante e fiori nel Giardino dell’Orticoltura, evento che da sempre accompagna l’arrivo della bella stagione e che quest’anno si terrà da venerdì 28 maggio a mercoledì 2 giugno. La mostra sarà a orario continuato, dalle 9.00 alle 19.30, con ingresso gratuito contingentato.

Gli espositori presenti

Quest’anno la mostra mercato di piante e fiori a Firenze vedrà la presenza di 72 espositori, specializzati in diversi ambiti. Ci saranno stand dedicati alle piante da esterno e da appartamento, ai rampicanti, alle antiche varietà di alberi da frutto, alle piante indigene toscane, ai bonsai e alle piante acquatiche. Curiosando tra gli spazi del giardino, ci si potrà imbattere anche in stand dedicati a sementi da orto e prato e agli arredi e attrezzature da giardino. L’elenco completo degli espositori è disponibile sul sito della Società Toscana di Orticoltura.

Come arrivare alla mostra-mercato di piante e fiori 2021 nel giardino dell’Orticoltura di Firenze

Chi usa l’auto per raggiungere la mostra primaverile di piante e fiori 2021 può lasciare l’auto nel parcheggio del Parterre, in zona piazza della Libertà (a pagamento), e raggiungere a piedi il giardino dell’Orticoltura, dall’ingresso di via Vittorio Emanuele II n° 4. Con i mezzi pubblici, la fermata della linea uno della tramvia più vicina è Strozzi-Fallaci, da cui è necessario compiere una camminata di circa 10 minuti. L’altro ingresso si trova “a monte”, dal cancello in via Bolognese n° 17.