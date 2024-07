Palio di Siena 2024 rinviato per pioggia, si corre il 3 luglio

- Pubblicità -

Un forte temporale ha lasciato il pubblico di piazza del Campo col fiato sospeso quando le dieci Contrade del Palio di Siena 2024 erano già state chiamate ai canapi dal Mossiere Bartolo Ambrosionefino. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata esposta la bandiera verde che comunica la decisione: rinviare di un giorno il Palio della Madonna di Provenzano, che storicamente si corre il 2 luglio a Siena.

Gli appassionati e i curiosi potranno seguire il Palio di Siena 2024 nel pomeriggio del 3 luglio: i cavalli delle dieci contrade in corsa usciranno dal Cortile del podestà alle ore 19, precedentemente (alle 18.15) verrà sgomberata la pista e lasciato spazio alla “sbandierata della vittoria” (alle 18:45) davanti al Palazzo Pubblico.

- Pubblicità -

La decisione di rimandare la competizione di un giorno è stata presa ieri pomeriggio dall’amministrazione comunale di Siena, dopo una riunione con i Deputati della festa e i Capitani delle Contrade.

Palio della Madonna di Provenzano a Siena, cos’è e quando si corre

Il Palio di Siena, corsa di cavalli che anima la celebre Piazza del Campo, si svolge (quasi, con poche eccezioni) ininterrottamente dal 1633. Corse di cavalli a Siena erano già documentate in epoca molto più remota – già all’inizio del 1200 – ma è a partire dal XVII secolo che la tradizione comincia ad assumere le sembianze dell’evento che ancora oggi prende vita due volte l’anno e appassiona migliaia di persone: il 2 luglio, in occasione della Madonna di Provenzano, e il 16 agosto, in onore della Madonna Assunta.

- Pubblicità -

Le contrade che corrono nel Palio 2024

Al Palio di Siena 2024 concorrono 10 delle 17 contrade in cui è suddivisa la città, estratte a sorte secondo un regolamento che consente, a rotazione, a tutte di partecipare alla competizione. Nessuno dei cavalli in gara ha mai vinto prima.

Al Palio della Madonna di Provenzano del luglio 2024, parteciperanno le seguenti contrade, disposte i ordine ai canapi:

- Pubblicità -

Pantera – fantino: Enrico Bruschelli detto Bellocchio – cavallo: Viso d’angelo

– fantino: Enrico Bruschelli detto Bellocchio – cavallo: Viso d’angelo Valdimontone – fantino: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio – cavallo: Ungaros

– fantino: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio – cavallo: Ungaros Nicchio – fantino: Elias Mannucci detto Turbine – cavallo: Akida

– fantino: Elias Mannucci detto Turbine – cavallo: Akida Giraffa – fantino: Gabriele Puligheddu detto Granito – cavallo: Ardeglina

– fantino: Gabriele Puligheddu detto Granito – cavallo: Ardeglina Civetta – fantino: Federico Guglielmi detto Tamuré – cavallo: Criptha

– fantino: Federico Guglielmi detto Tamuré – cavallo: Criptha Leocorno – fantino: Sebastiano Murtas detto Grandine – cavallo: Ares Elce

– fantino: Sebastiano Murtas detto Grandine – cavallo: Ares Elce Bruco – fantino: Mattia Chiavassa detto Tambani – cavallo: Brivido Sardo

– fantino: Mattia Chiavassa detto Tambani – cavallo: Brivido Sardo Oca – fantino: Giovanni Atzeni detto Tittia – cavallo: Veranu

– fantino: Giovanni Atzeni detto Tittia – cavallo: Veranu Onda – fantino: Carlo Sanna detto Brigante – cavallo: Tabacco

– fantino: Carlo Sanna detto Brigante – cavallo: Tabacco Lupa – fantino: Andrea Coghe detto Tempesta – cavallo: Zenios

Palio di Siena 2024, dove vederlo

Chi non potrà essere in Piazza del Campo ad assistere dal vivo all’evento (si ricorda che assistere dalla piazza è gratuito), potrà seguirlo in diretta tv su La7 a partire dalle 17:15.