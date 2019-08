Oggi, domani e nel weekend: agosto è il mese delle sagre a Firenze e dintorni. Dalla bistecca al cinghiale, passando dagli immancabili tortelli mugellani, la provincia fiorentina si anima di una miriade di eventi gastronomici per chi ama i piaceri della tavola ma anche l’atmosfera verace di queste feste paesane. L’appuntamento è anche il giorno di Ferragosto, quando per pranzo e cena sul menù ci sono tante specialità locali.

Sagre del cinghiale nei dintorni di Firenze

Il grande protagonista delle sagre a Firenze e dintorni durante agosto 2019 è senza dubbio il “re” selvaggina toscana, abbinato agli altri piatti tipici del territorio. A Luco di Mugello, frazione di Borgo San Lorenzo, da venerdì 9 a domenica 11, oltre a mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, si svolge la sagra del cinghiale e del tortello. Gli stand gastronomici nel campo sportivo di Grezzano aprono per cena alle ore 19.00, mentre domenica 11 e il 15 agosto anche a pranzo (info: tel. 3475229169).

Sagra del cinghiale inoltre a Palazzuolo sul Senio, mercoledì 14 (dalle ore 18.00) e giovedì 15 (a pranzo dalle 11.00 e a cena dalle 18.00) negli spazi della Casa del villeggiante. Ogni sera dalle 21 musica e dj set. Sempre in Mugello, a Marradi, nella frazione di Crespino, il 14, 15 e 18 agosto si tiene la 37esima sagra paesana dedicata al cinghiale tutte le sere a cena dalle 18.00, anche con l’esibizione di orchestre da ballo. Domenica e Ferragosto anche a pranzo.

La sagra delle bistecca di Fucecchio

Questo viaggio tra le sagre di Firenze e dintorni ci porta dall’altra parte della provincia, fino a Fucecchio dove si svolge la 48esima festa paesana dedicata alla bistecca. L’evento si svolge da sabato 3 a domenica 18 agosto, nel campo sportivo della frazione di Galleno. In tutte le serate, dalle ore 20.00, sono serviti, oltre alla ciccia alla brace, primi caserecci e la tipica polenta alla barrocciaia. E dopo cena tanta musica con le esibizioni delle orchestre da ballo. Prenotazioni: 3409553758.

Sant’Amato a tavola 2019 (Vinci)

Non è solo una delle sagre fiorentine, ma anche un appuntamento con il divertimento. La frazione di San’Amato, nel Comune di Vinci, per nei primi due weekend di agosto organizza la manifestazione “Sant’Amato a tavola”, che unisce specialità enogastronomiche del Montalbano con musica e spettacoli. Appuntamento dal 9 all’11 agosto.

Sagra della polenta

Sul menù polenta nelle sue tante varianti: il 14 agosto e per Ferragosto a Traversa, frazione di Firenzuola, si svolge la 29esima sagra dedicata a questo “piatto dorato”. Gli stand gastronomici, aperti a cena dalle 19.00, sono ospitati dall’associazione sportiva Alto Santerno.

Tortello: le sagre nei dintorni di Firenze

È l’altro protagonista indiscusso delle sagre fiorentine dopo il cinghiale: il mitico tortello mugellano. A Sagginale, nel comune di Borgo San Lorenzo, da giovedì 8 fino a Ferragosto tutte le sere (cena dalle ore 19.00) primi delle tradizione insieme a carne alla brace e bistecca alla fiorentina. Domenica 11 e giovedì 15, questa sagra del tortello, organizzata dal Circolo Bianco Rosso, è aperta anche a pranzo dalle ore 12.00 (info 0558490072 e 3357235647).

Nella seconda parte di agosto, a Pelago al tortello si uniscono salsiccia e bardiccio per la sagra in programma il 24, 25, 31 agosto e il primo settembre (sempre a cena dalle 19.00, domenica anche a pranzo dalle 12.00). Il luogo è il campo sportivo comunale in località Bardiglioni. In caso di pioggia l’evento si tiene al coperto.

Certaldo, Cipolla in sagra

Prodotto locale per eccellenza, la cipolla di Certaldo è protagonista di una sagra e di una festa nella cittadina toscana, dal 23 agosto al primo settembre. Sulla Terrazza Calindri a Certaldo alto ogni sera alle 19.00 l’apertura degli stand gastronomici. Previsti anche “aperitivi cipollosi”, orti didattici per bambini, sfide gastronomiche, eventi. Prenotazioni da 6 persone in più. Più dettagli sulla pagina Facebook di “Cipolla in sagra”.

Sagra della pappardella a Montespertoli 2019

Il parco di via Aldo Moro a Montespertoli ospita da venerdì 23 agosto a domenica primo settembre la 40esima sagra della pappardella. La festa si svolge ogni giorno (cena dalle ore 19.30, domenica anche a pranzo, ore 12.30) con eventi dopo cena, musica, tombola e balli. Tra le specialità primi e secondi piatti a base di lepre. Info: 0571.703047.

Sagre a Firenze e dintorni: oggi & domani, il calendario di agosto

Ecco quindi in sintesi una guida con tutte le date e i luoghi delle sagre e feste paesane in programma nella Città metropolitana di Firenze durante tutto il mese di agosto.

Sagra della bistecca , Fucecchio dal 3 al 18 agosto 2019

, Fucecchio dal 3 al 18 agosto 2019 Sant’Amato a tavola , Vinci all’11 agosto 2019

, Vinci all’11 agosto 2019 Sagra del cinghiale , Luco di Mugello 9,10,11 e 14,15 agosto 2019

, Luco di Mugello 9,10,11 e 14,15 agosto 2019 Sagra del tortello , Sagginale (Borgo San Lorenzo) dall’8 al 15 agosto 2019

, Sagginale (Borgo San Lorenzo) dall’8 al 15 agosto 2019 Sagra del cinghiale , Palazzuolo sul Senio 14 e 15 agosto 2019

, Palazzuolo sul Senio 14 e 15 agosto 2019 Sagra della polenta , Firenzuola 14 e 15 agosto 2019

, Firenzuola 14 e 15 agosto 2019 Sagra del cinghiale , Marradi 14, 15 e 18 agosto 2019

, Marradi 14, 15 e 18 agosto 2019 Sagra tortello, salsiccia e bardiccio , Pelago 24,25, 31 agsoto e 1 settembre

, Pelago 24,25, 31 agsoto e 1 settembre Sagra della pappardella , Montespertoli dal 23 settembre a domenica primo settembre

, Montespertoli dal 23 settembre a domenica primo settembre Cipolla di Certaldo in Sagra, Certaldo dal 23 agosto al primo settembre 2019

Chi vuole restare in città, ma preferisce comunque mangiare all’aperto, può dare uno sguardo alla nostra lista degli spazi estivi di Firenze, in molti dei quali è possibile anche pranzare e cenare.