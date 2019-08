Una grande cena sotto le stelle in piazza Cestello con un centinaio di tavoli imbanditi, 1800 commensali per “San Frediano a cena 2019” e la consegna del Torrino d’oro, che va anche al nuovo patron della Fiorentina Rocco Comisso.

Giovedì 5 settembre è in programma la 19esima edizione della manifestazione organizzata dal Comitato festeggiamenti San Frediano e parte dell’Estate Fiorentina. Come tradizione tutto il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza, quest’anno all’associazione Riccardo Magherini.

Torrino d’oro 2019, i premiati

La serata prende il via alle ore 20.00 e durante l’evento, condotto da Gaetano Gennai, verranno assegnati i Torrini d’oro: l’opera realizzata dall’argenteria Peruzzi andrà a personaggi fiorentini o legati alla città, legati al mondo delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo e dello sport.

Oltre che a Comisso, quest’anno i premi saranno consegnati anche alla calciatrice della Fiorentina Women’s e della nazionale Alia Guagni, al pugile Fabio Turchi, al cantante Pupo, alla tassista Caterina Bellandi di Milano 25, alla campionessa di ciclismo Giorgia Catarzi e alla Pasticceria Buonamici per i 70 anni di attività in San Frediano. Riconoscimenti speciali inoltre a Sapaf Atelier 1954 di Andrea Calistri per i 65 anni di attività e alla gioielleria Parenti.

San Frediano a cena, il menù

Come consueto in tavola arriveranno piatti tipici toscani. Il menù, a cura di Villa Viviani, prevede come antipasto l’insalata Caterina de’ Medici, a seguire le prime portate: chiocciole ai formaggi del Mugello e tortelli di patate al ragù di cinta senese. La cena in piazza del Cestello continuerà con il controfiletto di manzo con piselli, un assaggio di peposo all’imprunetina, annaffiati da vino Frescobaldi. Per finire zuccotto alla fiorentina, cantuccini di Prato, spumante e caffè.

Dove comprare i biglietti per la cena in piazza Cestello

Sono ancora disponibili i biglietti per sedere a tavola in piazza Cestello: i tagliandi per “San Frediano a cena 2019” costano 30 euro a persona e sono in vendita al circolo Rondinella del Torrino (Lungarno Soderini 2), dalle 15 alle 19, escluso il venerdì.