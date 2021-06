Treno di Dante 2021: Firenze – Ravenna su un convoglio storico a vapore

Un viaggio sulle tracce di Dante Alighieri, a bordo di un treno a vapore tra Firenze e Ravenna (via Borgo San Lorenzo e Marradi): dopo l’inaugurazione del percorso sulla Faentina, il convoglio storico entrerà ufficialmente in servizio dal primo weekend di luglio 2021. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Ecco le informazioni sul treno di Dante 2021, che partirà dalla stazione Santa Maria Novella di Firenze per arrivare a Ravenna, dagli orari fino alle prenotazione dei biglietti.

Date, orari e percorso del treno di Dante 2021: a vapore tra Firenze e Ravenna (via Marradi)

Il treno storico di Dante 2021 viaggerà a vapore lungo la linea ferroviaria faentina i sabati e le domeniche dal 3 luglio al 10 ottobre (ad esclusione del 7 e 8 agosto), ecco gli orari: la partenza da Firenze Santa Maria Novella è prevista alle ore 9 circa e l’arrivo in tarda mattina a Ravenna, con 4 fermate intermedie, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza. Durante gli stop i viaggiatori potranno scendere per visitare i borghi e le colline che fanno parte del parco letterario “Le terre di Dante“.

Il treno di Dante ripartirà da Ravenna nel pomeriggio per rientrare a Firenze alle ore 18 circa. Il percorso è quello della Faentina, la storica tratta transappenninica costruita alla fine dell’Ottocento tra la Toscana e l’Emilia Romagna. Oggi è fuori dalle grandi linee di comunicazione ferroviaria e regala panorami mozzafiato tutti da ammirare durante questo viaggio “a bassa velocità”.

Il treno storico a vapore Firenze – Ravenna

Grazie a questa iniziativa si uniscono idealmente due città legate a Dante. Da una parte Firenze, dove il poeta nacque nel 1265, e Ravenna, dove trascorse il suo ultimo periodo di vita. Il treno di Dante è un convoglio storico a carbone e vapore ed è formato da 3 vetture “centoporte”, da un vagone bagagliaio (attrezzato per trasportare bici) e da un locomotore d’epoca. I posti sono in tutto 234, ma per effetto delle regole anti-Covid solo la metà dei sedili potranno essere prenotati dai passeggeri.

I biglietti e le prenotazioni

Presto partiranno anche le prenotazione dei biglietti per il treno di Dante 2021: il primo viaggio (simbolico) tra Firenze e Ravenna si è svolto domenica 6 giugno, con a bordo anche il sindaco di Firenze Dario Nardella e il ministro alla cultura Dario Franceschini.