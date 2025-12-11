Cosa fare questo weekend a Firenze: eventi e mercatini (13-14 dicembre)

- Pubblicità -

Con questo weekend inizia lo sprint finale dei regali e a Firenze, tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, non mancano eventi e mercatini per respirare l’atmosfera delle feste. Babbo Natale, insieme agli elfi, si calerà dalla torre di Palazzo Vecchio per fare gli auguri dall’alto, mentre in vie, piazze e palazzi storici ci saranno tante bancarelle.

Babbo Natale si cala da Palazzo Vecchio

Ormai è diventata una consuetudine tra gli eventi con cui Firenze attende il Natale: domenica 14 dicembre Babbo Natale, accompagnato dagli elfi, si calerà dall’alto della Torre di Arnolfo per fare gli auguri alla città. Tutti con il naso all’insù quindi, dalle ore 11.30 in piazza della Signoria. L’iniziativa è in collaborazione con Confcommercio ed Edilizia Acrobatica.

- Pubblicità -

Open day del Four Seasons

Altro must degli eventi natalizi è l‘open day organizzato dall’hotel Four Seasons di Firenze, che domenica 14 dicembre spalanca le porte del suo parco, lo storico giardino della Gherardesca. Famiglie e visitatori potranno passeggiare nel parco scoprendo postazioni gastronomiche, produttori locali, musica dal vivo ed esperienze per tutte le età. L’iniziativa ha un fine benefico e l’ingresso prevede l’offerta di 1 euro. Dettagli nell’articolo sull’open day del Four Seasons.

Natale per File

Dal 12 al 14 dicembre torna anche il mercato solidale organizzato dalla Fondazione File nelle storiche sale di Palazzo Corsini per raccogliere fondi a sostegno dell’assistenza ai malati gravi sul territorio. L’iniziativa, alla sua 22esima edizione, chiama a raccolta oltre 30 espositori con abbigliamento, accessori, cosmetici, design, gastronomia e articoli per la casa. Accesso da Lungarno Corsini 8, orario dalle 10 alle 19, ingresso gratuito.

- Pubblicità -

I mercatini di Natale: gli altri eventi a Firenze il 13 e 14 dicembre

Sono moltissime le occasioni per fare shopping. In centro in piazza Santa Croce ci sono 50 casette di legno in stile nord europeo (aperte tutti i giorni dalle 10 alle 22 e il weekend fino alle 23), mentre in piazza Santa Maria Novella c’è il mercatino di artigianato organizzato dall’associazione Ars Manualis (tutti i giorni dalle 10 alle 20).

- Pubblicità -

In piazza dei Ciompi, dal 12 al 14 dicembre, fa tappa Creative Factory con 30 artigiani (dalle 9.30 alle 20), gli Orti Dipinti (Borgo dei Pinti 16) domenica ospitano il vintage di Only usato, dalle 10 alle 17, con bancarelle, cibo e musica. E ancora dal 12 al 14 dicembre “Artour il bello in piazza” torna in piazza Strozzi. In Oltrarno domenica mattina in piazza del Carmine si svolge la Fierucolina con i piccoli produttori alimentari e alle ex Leopoldine di piazza Tasso si svolge il mercatino il Mercatino di Natale solidale organizzato da BusajoNGO in favore dei bambini e delle bambine in Etiopia, con prodotti donati da aziende che sostengono l’associazione (sabato e domenica dalle 10 alle 16).

In periferia, alla Manifattura Tabacchi sabato e domenica è protagonista il mercatino artigianale di Ars Manualis con attività per bambini e musica dal vivo (dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00), in piazza Bartali a Gavinana continua il mercatino di Natale organizzato da Enjoy Festival e infine l’Instabile di via della Funga (zona Varlungo) organizza domenica dalle 11 a sera un mercatino di artigianato con oltre 20 banchini.

La fiera sulla castagna

Il frutto principe dell’autunno è protagonista questo weekend alla Fortezza da Basso di Firenze per gli eventi di Castanea Expo 2025 (12-14 dicembre), la prima fiera in Italia sulla filiera del castagno e sul futuro della castanicoltura. 75 gli espositori su una superficie di oltre 4.000 metri quadrati. La kermesse proporrà mostre, convegni, workshop, laboratori formativi, rassegne della produzione di birre e mieli, l’anteprima delle farine di castagne, degustazioni e show cooking. Ingresso gratuito su registrazione: www.castaneaexpo.it.

Riaprono gli scavi archeologici di Palazzo Vecchio

Dopo cinque anni di interruzione, da sabato 13 riprendono le visite agli scavi archeologici di Palazzo Vecchio, spazi che custodiscono testimonianze preziose della storia urbana dall’età romana a quella moderna. L’area di scavo è visitabile tutti i sabati e tutte le domeniche alle 12 e alle 12.45 con tour guidati (massimo 15 persone, biglietto 4 euro). Per prenotazioni: info@ musefirenze.it, 055-0541450.

Eventi per bambini: Tiny Festival alle Murate di Firenze (12-14 dicembre)

Dal 12 al 14 dicembre, il MAD Murate Art District ospita il Tiny Festival, manifestazione dedicata alla danza contemporanea che offre ai piccoli e ai loro accompagnatori esperienze artistiche internazionali e accessibili, attraverso spettacoli, performance urbane, laboratori proiezioni video e un dj set per bambino. La partecipazione è gratuita. Il festival è organizzato da Fika in collaborazione con MAD Murate Art District e Blauba, collettivo di danzatrici svedese, e viene sostenuto da Fondazione CR Firenze. Programma su fikacontemporaneadanza.com.

I presepi di Cracovia

Una selezione dei celebri presepi di Cracovia, Patrimonio Unesco dal 2018, sono in mostra fino al 6 gennaio nella Chiesa di Santa Felicita (zona via De’ Guicciardini). Queste natività, note come Szopki, e sono opere scenografiche che fondono l’architettura storica di Cracovia con atmosfere natalizie.

Eventi natalizi nei dintorni di Firenze (13-14 dicembre)

Numerosi gli appuntamenti fuori Firenze. A Grassina (Bagno a Ripoli) domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 19, mercatino natalizio in piazza Umberto I. Nel pomeriggio sono previsti stornelli fiorentini, laboratori per bambini e l’incontro con Babbo Natale. Domenica anche il centro di Tavarnelle Val di Pesa si trasforma in piccolo villaggio di Natale con giochi in legno, mercatini, street band, pony e l’angolo di Babbo Natale.

In Mugello, domenica mercatino nel centro di Barberino, animato da iniziative e animazione; a Dicomano, nel pomeriggio del 14 dicembre bancarelle, polenta, vin brulè, spettacolo di burattini per bambini e aperitivo natalizio con dj set, mentre Palazzuolo sul Senio organizza “Elfi’n Borg” con tante attività per le strade del paese, musica, punti ristoro e laboratori. Inoltre nella cittadina continua la mostra itinerante dei “Mille presepi”.

E ancora il parco Corsini di Fucecchio, domenica 14, si trasforma nel paese di Babbo Natale per la manifestazione “Natalia”, con laboratori per bambini, spettacoli e ambientazioni speciali (ingresso gratuito). Installazioni luminose, attrazioni e attività speciali sono in programma a Empoli che diventa fino all’Epifania la “Città del Natale”.