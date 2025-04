7 posti dove andare in Toscana: eventi del weekend (12-13 aprile)

- Pubblicità -

Fiori, fumetti, vino, mercatini vintage ed eventi nei borghi della Toscana: per chi si chiede dove andare nel weekend del 12 e 13 aprile 2025, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Dalla “Torre” di Massa alle piazze storiche del Valdarno, ecco i principali luoghi animati da iniziative e festival durante il fine settimana.

Festival Post-Colonia a Massa

C’è un grattacielo che svetta su Marina di Massa, l’ex Torre Fiat con i suoi 16 piani. Proprio qui fino a domenica 13 aprile si svolge una kermesse unica in Toscana, una rassegna interdisciplinare con mostre, installazioni, performance, incontri, passeggiate, musica e laboratori. Si tratta di Post-Colonia, Festival di architetture e immaginari in transizione. Tra gli appuntamenti in programma il talk con l’anarchitetto Gianni Pettena, tra i principali esponenti dell’architettura radicale italiana, la performance degli artisti Aldo Giannotti, Karin Pauer e Paolo Monti e la passeggiata guidata dallo storico Stefano Pivato. La Torre, la mostra e le installazioni saranno visitabili fino a domenica 13 aprile, dalle 14.30 alle 19.30. Info su: post-colonia.it.

- Pubblicità -

Gli eventi in Toscana: a Pisa il 12 e 13 aprile piante, fiori e vintage

Sboccia la primavera, anche sotto la Torre Pendente. Tra i tanti eventi dedicati a piante e fiori in Toscana, c’è “VerdePisa 2025“: da venerdì 11 a domenica 13 aprile la mostra mercato del florovivaismo trasforma la città in un grande giardino. L’iniziativa si sviluppa lungo l’asse pedonale del centro storico, a partire da Corso Italia fino a piazza Martiri della Libertà, con la chiusura al traffico anche del Ponte di mezzo. Ingresso libero, tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00.

Sempre questo weekend, a Pisa, torna l’appuntamento con Vintage Fest alla Stazione Leopolda, sabato e domenica dalle 10 alle 20, con oltre 45 espositori da tutta Italia che mettono in mostra accessori, abbigliamento, stampe, vinili, remake e oggettistica. In programma anche musica dal vivo. Ingresso 5 euro.

- Pubblicità -

Sangiovese Festival

In alto i calici in provincia di Arezzo. Nel cuore della Toscana, San Giovanni Val d’Arno celebra il vitigno del rosso per eccellenza con gli eventi del Sangiovese festival, sabato 12 e domenica 13 aprile. Alla seconda edizione della manifestazione partecipano oltre 80 aziende, per più di 400 vini da degustare o acquistare. E poi masterclass, talk, musica live, show, animazione e uno scenografico prato di erba di oltre 600 metri quadrati installato in piazza Masaccio. Tra gli ospiti i Meganoidi, con un live in versione duo unplugged, e il saggista, filosofo e psicoanalista italiano Umberto Galimberti che curerà una lecio magistralis. Apertura dalle 10.30 alle 19.00, ingresso libero. Info e programma su sangiovesefestival.it.

Eventi in Toscana il 12 e 13 aprile: in Garfagnana erbe spontanee e azalee

Cosa fare sulla “punta” settentrionale della Toscana nel weekend del 13 aprile? Eccovi serviti. Entrando in Garfagnana, e più precisamente a Borgo a Mozzano, sabato e domenica sarà possibile imbattersi in floricoltori, vivaisti, artigiani, street food e musica. La città del Ponte del Diavolo è anche il paese dell’azalea, pianta a cui è dedicata una mostra mercato, con tante iniziative collaterali, sabato e domenica da mattina a sera. Info su www.giardinoazalea.it.

- Pubblicità -

Le erbe spontanee e i fiori commestibili sono protagonisti invece nel centro di Castelnuovo di Garfagnana, sempre il 12 e 13 aprile in occasione di Selvaggia. Fin dal mattino si potrà partecipare a escursioni guidate, durante le quali raccogliere “gli erbi” della montagna. I ristoranti e bar proporranno menù a tema. E poi mercatini, talk e cooking show in piazza. Info sul sito Turismo in Garfagnana.

Festival in Toscana: a Lucca eventi per gli appassionati di tatuaggi (13 aprile)

Centinaia di maestri e giovani talenti del disegno su pelle insieme a tante aziende del settore arrivano questo weekend al Lucca Tattoo Expo 2025. Dall’11 al 13 aprile il Polo Fiere a Sorbano Del Giudice ospita la 12esima edizione della manifestazione. In calendario anche un contest per eleggere il miglior tatuatore, spettacoli, dj set, esibizioni musicali e di danza. La fiera è aperta venerdì dalle 14 alle 22, sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 22. Ingresso giornaliero 5 euro, parcheggio gratuito. Info: www.luccatattooexpo.it.

A Prato il compleanno Palazzo Pretorio

Il 12 aprile Prato festeggia il compleanno di Palazzo Pretorio, museo che 11 anni fa è stato riaperto al pubblico dopo un complesso restauro. Per celebrare questo anniversario sabato il museo nel centro della città laniera è visitabile dalle 10.30 alle 18.30 con un biglietto simbolico, al costo di 1 euro. Un’opportunità per (ri)scoprire le opere della collezione permanente, come le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini e l’arte contemporanea di Lipchitz, Klein e Pistoletto. Nel pomeriggio, alle 16, si svolge una visita speciale per famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni (prenotazione obbligatoria: [email protected]).

Domenica alle 10 la “Colazione ad Arte“, accompagnata da un concerto di musica classica in collaborazione con la Scuola di Musica “G. Verdi” di Prato e la Camerata Strumentale di Prato, a seguire una visita guidata incentrata sulla storia del palazzo, dalla sua fondazione fino ad oggi. Info e prenotazioni: [email protected].

Fumetti e cosplay a Firenze

Chiudiamo questa guida su cosa fare nel weekend del 12 e 13 aprile in Toscana, con gli eventi a Firenze. Nel parco delle Cascine, il Visarno Cosplay & Co trasforma l’ippodromo in una location fantastica per una due giorni dedicata al mondo del cosplay, del fumetto e del gioco. Previsti eventi e iniziative per appassionati di tutte le età, laboratori creativi, attività interattive e ospiti d’eccezione. Tra loro Riccardo Nunziati, celebre disegnatore di Diabolik. Orari: sabato 12 aprile dalle 10 alle 22, domenica 13 dalle 10 alle 21. Biglietto giornaliero 5 euro (abbonamento due giorni: 7 euro su TicketOne), ingresso gratuito fino a 12 anni. Qui gli altri eventi in programma a Firenze nel weekend del 13 aprile.