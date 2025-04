Fiori, eventi e mercatini: cosa fare a Firenze (weekend 12-13 aprile)

- Pubblicità -

Se qualcuno si sta chiedendo cosa fare a Firenze sabato 12 e domenica 13 aprile o se è alla ricerca di eventi particolari da vivere nel weekend, in questa rubrica può trovare la risposta. La città, e i suoi dintorni, si anima di iniziative imperdibili. Dai mercatini alle sagre, fino alle esperienze immersive tra benessere e natura, passando per mostre d’arte, festival digitali, festival di cosplay e le prime fioriture di primavera. Scopriamo insieme i migliori appuntamenti da mettere in agenda per questo fine settimana primaverile.

Gli eventi a Firenze: cosplay, fumetti e giochi all’Ippodromo del Visarno (12-13 aprile 2025)

Per chi ama il mondo dei cosplay, fumetti e giochi, sabato 12 (ore 10:00-22:00) e domenica 13 aprile 2025 (ore 10:00-21:00), arriva “Visarno Cosplay & Co” all’Ippodromo del Visarno di Firenze. Due giornate all’insegna di laboratori e attività interattive, con la partecipazione di ospiti d’eccezione come Riccardo Nunziati, disegnatore di Diabolik, Jacopo Calatroni, doppiatore italiano di Spider-Man nei videogiochi, e Andrea Franchini, Capitan Jack Sparrow italiano. Un evento imperdibile per chi vuole immergersi nella creatività e nel divertimento. Biglietto 5 euro, gratis i bambini fino a 12 anni.

- Pubblicità -

Fioritura del glicine a Villa Bardini

Chi avrà la fortuna di trovarsi a Firenze in questi giorni non potrà certo lasciarsi sfuggire la meravigliosa fioritura del glicine a Villa Bardini, appena iniziata. Un autentico spettacolo di colori lilla, viola e rosa che si estende per 70 metri di lunghezza e 4,5 metri di larghezza, affacciandosi su uno dei panorami più affascinanti della città. La fioritura è visibile anche in diretta streaming, grazie alla webcam posizionata sul pergolato, che permette di ammirare questo incantevole scenario anche da lontano.

I residenti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province di AR e GR entrano gratis nel Giardino Bardini. Orario di apertura del parco dalle 10 alle 18. E nella vicina villa è in corso la mostra “Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti”, visitabile con un biglietto separato rispetto a quello del giardino.

- Pubblicità -

Cosa fare a Firenze: visite del FAI al Cimitero degli Allori (sabato 12)

Questo fine settimana si potrà camminare tra le tombe di grandi personalità della cultura, della letteratura e della società, come Oriana Fallaci, Harold Acton e Violet Trefusis. Il Cimitero Evangelico degli Allori (via Senese, 184), un luogo carico di storia e fascino, apre eccezionalmente le sue porte sabato 12 aprile, dalle 10:00 alle 17:00, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cimitero Evangelico Allori e la Fondazione Pubbliche Assistenze.

Questo evento si sarebbe dovuto svolgere durante le Giornate del FAI, ma è stato annullato a causa del maltempo. Ad accompagnare i visitatori in questa visita speciale saranno gli “apprendisti ciceroni” degli istituti Alberti-Dante e Saffi, che guideranno piccoli gruppi di massimo 15 persone ogni 15 minuti. Prenotazione obbligatoria. La partecipazione è gratuita, ma un contributo simbolico di 3 euro sarà apprezzato.

- Pubblicità -

La Villa Medicea di Careggi apre le porte del suo giardino

Le ville sono un tesoro fiorentino, ciascuna con il proprio fascino senza pari. Questo weekend, una sorpresa speciale vi attende proprio alla Villa Medicea di Careggi che, dopo un attento e meticoloso restauro del suo giardino e parco, riaprirà al pubblico con un ciclo di eventi gratuiti e su prenotazione. Le attività, adatte a ogni fascia di età, saranno limitate ad un numero ristretto di partecipanti e guidate da esperti del settore.

Sarà l’occasione ideale per passeggiare e imparare immersi nel verde, prima che i lavori agli edifici storici giungano al termine. L’iniziativa è organizzata dalla Società Toscana dell’Orticultura, con il supporto di Fondazione Angeli del Bello e il coordinamento di Fondazione Sistema Toscana. Questo weekend sono in programma eventi sabato 12 e domenica 13 aprile: programma completo sul sito delle ville e dei giardini medicei in Toscana.

Primo weekend della mostra su Giovan Battista Foggini

Se si sta cercando di capire cosa fare a Firenze nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 aprile, questo appuntamento è da mettere in agenda: nelle eleganti sale di Palazzo Medici Riccardi prende vita una nuova, affascinante mostra monografica dedicata a Giovan Battista Foggini (1652-1725), uno dei protagonisti assoluti del panorama artistico tardo-barocco. Promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e organizzata da Fondazione MUS.E, l’esposizione – curata da Riccardo Spinelli con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi – celebra il terzo centenario della morte dell’artista e offre un’occasione unica per riscoprire la sua figura.

Oltre 80 opere tra sculture, disegni e manufatti raccontano la carriera di Foggini. Un percorso coinvolgente che mette in luce lo stile ricco e teatrale dell’artista, capace di definire il linguaggio della Firenze medicea e di influenzare profondamente le generazioni successive. La mostra è aperta dalle ore 09:00 alle 19:00.

Eventi a Firenze: Bright Festival (dall’11 al 13 aprile)

Tra i tanti eventi, a Firenze torna anche il “Bright Festival” alla Stazione Leopolda e a The Social Hub, da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025: è l’evento internazionale che celebra la creatività digitale e l’innovazione tecnologica in tutte le sue declinazioni. Durante le giornate, sono in programma installazioni, dimostrazioni, workshop ed esperienze interattive ed educative. L’edizione 2025 pone al centro una delle questioni più attuali e affascinanti del nostro tempo: il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’arte e nella creatività, esplorandone potenzialità, limiti e visioni future. Per info e biglietti: www.brightfestival.com.

Fiere Quaresimali alle Cascine: mercato domenica 13 aprile

Continuano, alle Cascine, i mercati straordinari che precedono la Pasqua. Domenica 13 aprile, oltre 200 banchi arriveranno nel principale parco fiorentino dalle 09:00 alle 19:00 per le tradizionali Fiere della Quaresima con la gestione di Fiva Confcommercio Firenze-Arezzo e Anva Confesercenti Firenze. Un’opportunità unica per fare shopping all’aria aperta, tra abbigliamento, cibo e tanto altro ancora, tra piazzale Kennedy e viale Lincoln.

Altri mercatini a Firenze e dintorni, sia sabato che domenica

Firenze e i suoi dintorni, questo fine settimana d’aprile offrono mercatini affascinanti, dall’artigianato alle specialità enogastronomiche. In piazza Santa Croce, dal 10 al 13 aprile, si tiene Ciokoflò, il festival del cioccolato. In piazza dei Ciompi, il 12 e 13 aprile (ore 09:30-20:00), è in programma Creative Factory, un mercato dedicato al design e all’autoproduzione, che riunisce artigiani da tutta Italia. Sempre a Firenze, in piazza Strozzi, dall’11 al 13 aprile (ore 10:00-20:00), c’è ARTour – Il Bello in Piazza, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale.

La terrazza panoramica della città, Piazzale Michelangelo, ospita poi il Mercatino Regionale Piemontese dall’11 al 13 aprile, con orario 9:30-19:30, offrendo specialità gastronomiche tipiche del Piemonte.

Spostandosi nei dintorni, a Scandicci, dal 11 al 13 aprile, si svolge la Fiera del Disco, CD, Fumetto e Videogiochi al capolinea della tramvia di Villa Costanza, dalle 9:00 alle 19:00, ideale per collezionisti e appassionati del genere. A Bagno a Ripoli, il 12 e 13 aprile, è previsto il mercatino In Villa con gli Artigiani presso Villa Il Padule, dalle 10:30 alle 19:30, dove scoprire artigianato di qualità e partecipare a workshop tematici. Infine, a Borgo San Lorenzo, dall’11 al 13 aprile, è protagonista la Mostra dei Fiori, un’esposizione floreale che attira visitatori da tutta la regione.

OliDay Festiva: eventi olistici, benessere e musica a Firenze sud (12 e 13 aprile)

Due giorni dedicati al benessere olistico e alla crescita personale grazie all’OliDay Festival, un’esperienza immersiva per rigenerare corpo, mente e spirito. La location è quella dell’Instabile, in via della Funga 27/B al Varlungo. Meditazioni guidate in yurta, yoga per tutti i livelli, trattamenti olistici e conferenze si alternano a performance artistiche, bagni sonori e concerti nel suggestivo tendone da circo. Novità di quest’anno è l’OliDay Night Vibes, con musica fino a mezzanotte. Non mancherà una proposta di cibo sana e gustosa, in linea con lo spirito del festival. Sul sito di Instabile il programma completo e le info sui biglietti.

Sabato 12 aprile riapre il Parco dei Renai

C’è un luogo nei dintorni di Firenze che ospita piscina semi olimpionica, minigolf, spiaggia in sabbia naturale, noleggio di bici e tanto altro ancora. Sabato 12 aprile riapre il Parco dei Renai a Signa, ad ingresso gratuito. L’oasi verde-azzurra festeggia così i suoi 25 anni di attività, con tanti appuntamenti e attività. L’orario di apertura del parco sarà dalle 12:00 alle 20:00 nei giorni feriali, dalle 9:00 alle 20:00 nei festivi. Dopo la chiusura delle scuole, comincerà l’orario estivo fino alle 02:00 di notte.

Sagre: gli eventi gastronomici nei dintorni di Firenze (12 e 13 aprile)

Tra gli appuntamenti più gustosi di questo fine settimana, ci sono alcune sagre nei dintorni fiorentini. A San Vincenzo a Torri (Scandicci), c’è la Sagra della Ficattola il 13 aprile 2025 dalle 15:30. A Mezzomonte (Impruneta) venerdì, sabato e domenica torna l’evento “Re Peposo, Comare Ribollita e Sor Lampredotto”. La cucina è aperta il venerdì e sabato anche a cena e la domenica solo a pranzo.

A Scarperia, invece, si rinnova l’appuntamento con la Sagra del Fritto Misto, Tortello e Carne alla Brace nel weekend del 12 e 13 aprile, con stand attivi il sabato sera e la domenica a pranzo e cena. Infine, a Boccagnello di Vicchio, c’è la Festa del Prugnolo e del Tortello, che si svolge nel fine settimana, con cucina aperta sabato e domenica, sia a pranzo che a cena.