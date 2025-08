Ferragosto 2025 in Toscana: event, feste e fuochi. Cosa fare

- Pubblicità -

Dal mare della Versilia alla montagna, dalla costa di Livorno fino ai borghi in provincia di Arezzo: Ferragosto 2025 porta in tutta la Toscana una miriade di eventi, tra feste di piazza, sagre, concerti, rievocazioni e gli immancabili fuochi d’artificio. Quest’anno c’è anche chi ha pensato di sostituire i “botti” con droni luminosi per rispettare l’ambiente e gli amici a quattro zampe. E poi ci sono gli appuntamenti tradizionali, come il teatro popolare e i palii in mare e con le botti. Vediamo allora cosa fare e dove andare nel lungo weekend di Ferragosto, dal nord al sud della Toscana.

Il Ferragosto 2025 a Firenze

La città si svuota e anche gli eventi diminuiscono, ma a guardar bene c’è qualcosa da fare nel capoluogo della Toscana anche nel weekend di Ferragosto 2025. Molti musei restano aperti al pubblico anche il 15 agosto e nei giorni successivi, un’occasione quindi per riscoprirli in un’atmosfera più rilassata e meno affollata del solito (l’elenco e gli orari sul sito dei servizi turistici di Firenze).

- Pubblicità -

Per chi resta, è ormai diventata una tradizione il concerto di Ferragosto a San Salvi, organizzato dai Chille de la Balanza. Anche quest’anno torna sul palco Riccardo Tesi, affiancato per l’occasione da Vieri Sturlini (chitarre e voce), Francesco Savoretti (percussioni) e dalla cantautrice Giua (ingresso a pagamento). Musica e iniziative anche nei tanti locali all’aperto di Firenze (qui la guida), attive inoltre le arene estive per film sotto le stelle.

Per una gita fuori città, la sera di Ferragosto l’outlet di Barberino di Mugello ospita l’ultima data del Summer Vibes 2025, con una serata all’insegna della risata insieme ai comici di Zelig (ingresso gratuito con prenotazione online). Sempre nella serata di Ferragosto va in scena lo spettacolo pirotecnico sul Lago di Bilancino (vedi sotto).

- Pubblicità -

Per andare invece a caccia di stelle cadenti, all’Osservatorio Astronomico “Beppe Forti” di Montelupo il 15 e 16 agosto vengono organizzate serate speciali per osservare il cielo con apericena (prenotazioni WhatsApp 351 694 1458). Sul fronte delle sagre fino al giorno di Ferragosto a Galleno (Fucecchio) si svolge la sagra della bistecca con stand aperti dalle 19.30, mentre a Sagginale, frazione di Borgo San Lorenzo fino a domenica si assaporano i tortelli mugellani (a Ferragosto anche a cena).

Fuochi d’artificio di Ferragosto 2025 in Toscana: gli eventi al mare e in montagna

Sulla costa, in montagna e addirittura sul lago. Intorno al giorno Ferragosto i cieli della Toscana si illuminano con i fuochi d’artificio. Partiamo dal 14 agosto, quando si colorano le volte celesti di Marina di Carrara, grazie allo spettacolo pirotecnico davanti alla spiaggia libera della Rotonda (dalle ore 22), di Marina di Bibbona (Livorno) dalle 23.30 e anche del lungomare Carducci di Follonica (Grosseto) dalle ore 23.40.

- Pubblicità -

La notte del 15 agosto i fuochi d’artificio vengono sparati all’anfiteatro del porto di San Vincenzo, a Marina di Cecina e a Castiglione Garfagnana in occasione della giornata rinascimentale organizzata nell’ambito della Settimana del commercio. Classico ormai l’appuntamento con lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto sul Lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (Firenze), con i fuochi d’artificio che la sera del 15 agosto vengono sparati da chiatte galleggianti ancorate nei pressi della punta dell’Andolaccio, a partire dalle ore 22.45.

Portoferraio, all’Isola d’Elba, ha scelto di festeggiare il Ferragosto 2025 senza i botti, ma con uno scenografico spettacolo creato da 300 droni luminosi dotati di luci colorate che disegneranno in cielo immagini stilizzate e tridimensionali.

- Pubblicità -

Spettacoli pirotecnici sono in programma la sera del 16 agosto all’Isola del Giglio, in occasione della Festa di San Rocco, patrono di Giglio Campese, a Rio Marina (Isola d’Elba) che celebra sempre San Rocco con l’evento in piazza di Radio Stop seguito dai fuochi e a Marina di Grosseto dopo la tradizionale processione religiosa. Spettacolo piro-musicale sabato anche in Garfagnana, a Careggine, in occasione di Alpi apuane in festa.

Eventi di Ferragosto 2025 in provincia di Livorno

Oltre ai tanti fuochi d’artificio sulla costa a sud di Livorno, in città la settimana di Ferragosto è all’insegna della musica e del cibo con il Food Rock Livorno 2025. Alla Rotonda dell’Ardenza dall’8 al 17 agosto dieci serate musicali accompagnate dallo street food, da attrazioni e dall’area giochi per tutte le età. L’ingresso è gratuito, programma su www.visit-livorno.it.

Da Ferragosto prende il via la 15esima edizione del Livorno Music Festival: si parte il con la magia musicale dei rom e l’Alexian Group (Fortezza Vecchia di Livorno) per continuare sabato con le note di Beethoven eseguite dal trio Park, Berman e Ceccanti (Chiostro di San Francesco a Suvereto) e domenica con il trio Cabassi, Larinova e Serova che propongono musiche da Beethoven a Wagner (Museo di Storia Naturale di Livorno). Sempre a Livorno c’è un’opportunità in più per visitare il santuario di Montenero, perché la funicolare è gratuita a Ferragosto e ogni domenica fino al 26 ottobre.

Infine a Castiglioncello, al Castello Pasquini, sabato 16 agosto arriva “Sillabe di… Ennio Morricone” con le più belle colonne sonore eseguite dall’orchestra Massimo De Bernart e il coro Springtime & Monday Girls.

Eventi in Versilia a Ferragosto, da Forte dei Marmi a Camaiore

Sulla costa toscana, anche la Versilia si anima con tanti eventi e cose da fare durante il weekend di Ferragosto 2025. A Forte dei Marmi il 15 agosto viene salutato con il concerto all’alba sul pontile, che vedrà Yuri Revich al violino accompagnato al pianoforte dal maestro Cesare Goretta. Appuntamento alle 6 del mattino e a seguire colazione offerta a tutti gli spettatori. La partecipazione è libera.

Nel fine settimana gli eventi al Forte continuano con Francesco Gabbani, che fa tappa per il suo tour estivo a Villa Bertellli nella serata del 16 agosto, e con le musiche di Ennio Morricone eseguite dall’orchestra e coro di Massimo De Bernart, domenica 17 agosto sempre a Villa Bertelli.

Spettacoli inoltre alla Versiliana di Marina di Pietrasanta prima con il comico Andrea Pucci in “Amo l’estate” (il 14 e 16 agosto) e poi con Federico Buffa e la sua “Milonga del Fùtbol”, accompagnato da Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto (17 agosto).

Più giù, torna Camaiore di altri tempi – Follie di Ferragosto, la fiera a ingresso gratuito che dall’11 al 17 agosto, dalle 17 a mezzanotte, propone antiquariato, modernariato e vintage, mostre, veicoli a tema, spettacoli musicali e di animazione per adulti e bambini, tra piazza XXIX maggio, piazza San Bernardino da Siena e piazza Romboni. Ingresso gratuito.

Lasciando la Versilia, segnaliamo poi la Notte Bianca nel centro di Carrara, il 16 agosto, con negozi aperti, bancarelle, gastronomia e prodotti tipici del territorio, mentre a Lucca, in piazza Napoleone dal 13 al 15 agosto si svolge il mercatino di artigianato e prodotti alimentari Creart che raccoglie oltre 30 espositori.

Eventi di Ferragosto 2025 sulla montagna toscana (Garfagnana e Lunigiana)

Nel cuore della Garfagnana e del parco regionale delle Alpi Apuane si celebra la natura, dal giorno di Ferragosto a domenica 17 agosto. Careggine si anima per “Alpi apuane in festa” con bancarelle, musica, cibo tradizionale, cortei storici, gare con forme di formaggio da 30 chili lanciate per la strada, esibizioni e dj set (programma su www.turismo.garfagnana.eu).

Barga viene invasa dal jazz, domenica 17 agosto dalle 17 in poi, grazie a band itineranti ed esibizioni in 6 piazze del centro (ingresso libero bargajazz.it), mentre a Castiglione Garfagnana dall’11 al 23 agosto si svolge la Settimana del commercio con eventi anche nel weekend di Ferragosto (www.castelnuovoeventi.it).

A Castelnuovo di Garfagnana continua il festival Mont’Alfonso sotto le stelle, nella cinquecentesca fortezza della cittadina. Immancabile il concerto all’alba di Ferragosto, che venerdì 15 agosto alle ore 4.45 vedrà protagonista il pianista e compositore Cesare Picco con “The Köln Concert Variations”. Domenica 17 agosto sarà la volta di “Canto Libero”, concerto-spettacolo nel segno di Lucio Battisti. Sul palco un ensemble capitanato da Fabio “Red” Rosso.

In Lunigiana, a Filetto, frazione del Comune di Villafranca, dall’11 al 15 agosto torna la festa Filetto Rinascimentale dedicata al tema “La corte di Re Carlo VIII”. Dalle 16 apertura delle porte del borgo murato, a cui seguiranno sfilate, incontri, spettacoli, esibizioni di sbandieratori e cibo fino a sera (ingresso 5 euro, gratis sotto gli 11 anni).

Cosa fare per Ferragosto 2025 a Pisa

Il “menu” di Ferragosto in provincia di Pisa comprende eventi musicali, rievocazioni, feste e fiere. Sulla costa tante iniziative durante le serate del weekend: in piazza Viviani a Marina di Pisa il 14 agosto party anni ’80, il giorno dopo musica anni ’90 e domenica Fabrizio Moro in tour; in piazza Belvedere a Tirrenia, venerdì, musica live con Erriquez trio e Guantanamos; a Calambrone, in piazza Antonio Madonna, party anni ’80 nella notte di Ferragosto.

Nell’interno, la capitale dell’alabastro torna indietro nel tempo fino al Medioevo per Volterra AD 1398. Giovedì 14 agosto la sfilata del corteo storico, mentre domenica 17 agosto da mattina a sera il centro storico e il parco archeologico ospitano spettacoli d’armi, falconeria, centinaia di figuranti, eventi, mercati a tema, laboratori, musica e giocolieri. L’ingresso è a pagamento ma quest’anno il biglietto comprende l’accesso in 7 musei, dal Palazzo dei Priori all’area archeologica del teatro romano. Info su volterra1398.it.

A Lari, in località Perignano, dal 12 al 17 agosto si svolge la tredicesima edizione della Festa Rossa, la manifestazione auto-finanziata a ingresso gratuito organizzata dall’associazione La Rossa. In calendario concerti, dibattiti, dj set, animazione, mercatini, ristorante a km 0 e pizzeria. Tra gli ospiti Cristiano Godano (giovedì), Meganoidi (Ferragosto), Meg (sabato), Assalti Frontali (domenica). Aggiornamenti su Facebook.

Infine, San Casciano, frazione di Cascina ospita fino al 17 agosto la tradizionale Festa di San Casciano con stand gastronomici aperti a cena (il 13 e 15 agosto anche a pranzo), mercatini, dj set, musica dal vivo e animazione. Programma su www.comitatosancasciano.it.

Eventi nell’aretino

Continuiamo il nostro viaggio in toscana spostandoci in provincia di Arezzo: nel weekend di Ferragosto Castiglion Fiorentino si immerge nelle atmosfere dei favolosi anni ’50 e ’60 grazie al Vintage Festival 2025. Dal 14 al 17 agosto il centro storico si trasforma in un “set di un film americano” con auto e moto d’epoca esposte lungo le strade, mercatini, musica dal vivo e spettacoli di ballo nelle piazze grazie a oltre 100 artisti. Ingresso gratuito (vintage-festival.it).

Nel castello di Sorci, Anghiari, anche nel fine settimana di Ferragosto va in scena la Tovaglia a Quadri una “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate”. Appuntamento al tramonto con lo spettacolo-cena scritto da Paolo Pennacchini e dal regista Andrea Merendelli e interpretato dagli abitanti della Valtiberina. I biglietti sono andati a ruba, ma è possibile mettersi in lista di attesa (tovagliaquadri.com).

Tra Siena e la Maremma

Rievocazioni, fiere di Ferragosto e folklore sono protagonisti anche in quel pezzo di Toscana che va da Siena alla Maremma. Sul sagrato del Duomo di Montepulciano torna il tradizionale appuntamento con il Bruscello Poliziano, manifestazione di teatro popolare e contadino arrivata all’86esima edizione. Quest’anno è stato scelto il titolo “Paolo e Francesca”, un riadattamento del Bruscello scritto da Don Marcello Del Balio, già proposto nel 1973 e nel 2003. Dopo la prova generale del 13 agosto, si va in scena dal 14 al 17 agosto (bruscello.it).

A Sarteano, si rinnova la tradizione della Giostra del Saracino, le cui origini vengono fatte risalire al XIV secolo. Dopo la provaccia del 14 agosto (ore 17.30), nel giorno di Ferragosto si svolge il suggestivo corteo storico per le vie del centro (ore 15.00) seguito dalla sfida in piazza Bargagli. I giostratori si lanceranno al galoppo contro un fantoccio di legno, raffigurante il “saracino”, appoggiato su un supporto girevole. L’obiettivo è di infilare con l’asta, durante la corsa, un anello del diametro di 6 centimetri.

Altro evento tradizionale in Toscana, nel giorno di Ferragosto, è il Palio marinaro dell’Argentario che si svolge da 82 edizioni. I 4 rioni si sfidano nelle acque di Porto Santo Stefano a bordo di altrettanti battelli a remi. La sfilata dei rioni parte alle 17, mentre la gara prende il via alle 19.15. Sempre nel grossetano anche Castiglion della Pescaia ha il suo palio marinaro, che si svolge il 17 agosto alle 19 al Porto canale.

A Gavorrano a Ferragosto la sfida è tra chi spinge botti da 500 litri per le vie del paese in occasione della prima edizione di questo palio speciale. Il giorno dopo Le Notti del vino permetteranno di degustare produzioni del territorio e piatti tipici.