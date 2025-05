Eventi a Firenze nel weekend “della mamma” (10-11 maggio)

- Pubblicità -

Mongolfiere, mercatini per tutti i gusti (e per tutte le tasche visto che ci sono anche gli svuota cantine), mostre dei fiori, le immancabili sagre e gli eventi primaverili: a Firenze e dintorni non mancano le cose da fare durante il weekend di sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, che è anche quello della festa della mamma. In città si celebra l’Europa, anche con l’open day (gratuito) di Villa Salviati, mentre al Visarno si vola, nel vero senso della parola. Nei dintorni feste rinascimentali e medievali, vino e tanto cibo. Ecco la nostra guida al fine settimana fiorentino, con i migliori appuntamenti.

Eventi a Firenze per il Festival d’Europa 2025 (fino al 10 maggio)

Anche Firenze festeggia la Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio in ricordo della dichiarazione Schuman presentata nel 1950. Dall’8 al 10 maggio in piazza della Repubblica viene allestito lo spazio “Il futuro è Erasmus!”, che propone workshop, incontri, performance artistiche, giochi e musica (qui il programma in pdf). Venerdì sera torna la Notte Blu, alla Limonaia di Villa Strozzi. Gli ospiti di quest’anno sono Lodo Guenzi, per un talk alle 19, e poi Meg con un dj set dalle ore 22. Segue un dj set indie. L’ingresso è gratuito.

Tra gli eventi anche l’open day di Villa Salviati: sabato 10 maggio dalle ore 10 alle 18.30, si potrà entrare gratis questo storico edificio sulle colline di Firenze. In programma visite guidate condotte dagli Apprendisti Ciceroni affiancati dai volontari del FAI delegazione Firenze. Saranno visitabili le grotte, i giardini, la cappella, nonché i moderni depositi d’archivio dov’è conservata la memoria europea.

Festival del volo al Visarno

Continuano gli eventi all’Ippodromo del Visarno di Firenze, che questo weekend, da sabato 10 a domenica 11 maggio, ospita il Festival Volare 2025, giunto alla sua quarta edizione. Dalle ore 11 alle 21, sarà possibile prendere parte a sorvoli sulla città, partecipare a laboratori didattici e salire sulle grandi mongolfiera per voli vincolati (a partire dalle ore 19, in base alle condizioni meteorologiche). E ancora aeromodellismo, aquiloni giganti, simulazioni di volo, dimostrazioni di droni, uno spazio dedicato alle macchine volanti di Leonardo da Vinci, spettacoli, talks, incontri e performance a tema. Ingresso 5 euro, valido per entrambe le giornate

Svuota Cantine nei quartieri di Firenze: gli eventi domenica 11 maggio

Se il meteo sarà clemente, domenica 11 maggio 2025 andranno in scena 4 mercatini svuota cantine in altrettante zone di Firenze, eventi in cui i residenti mettono sulle bancarelle oggetti di seconda mano. Appuntamento, da mattina a sera, nella zona di San Jacopino (via Doni) con i 40 banchi di “Piazza la Cantina”. Nel Quartiere 4 invece il mercato dell’usato prende posto lungo viale dei Bambini, tra piazza dell’Isolotto e piazza Tigli, con 220 stand. Infine nel Quartiere 5 ci sono due occasioni per fare shopping: in piazza Medaglie d’oro e nell’area mercatale via Morandi. Il calendario prosegue nelle prossime settimane: qui le date dei mercatini svuota cantine di Firenze.

Mercatini a Firenze (anche per la festa della mamma)

Se vi siete ridotti all’ultimo momento per cercare un regalo per la festa della mamma, a Firenze nel weekend dell’11 maggio si svolgono tanti mercatini. La piazza del centro commerciale San Donato, a Novoli, ospita da giovedì 8 a domenica 11 maggio la nona edizione di UFF – Urban Food Festival, la quattro giorni dedicata al cibo di strada ma anche a dischi, fumetti, giochi da tavolo e vintage. In più ogni sera musica dal vivo e animazione per bambini e famiglie.

In piazza dei Ciompi, sabato e domenica torna il Creative Factory: il market di artigianato contemporaneo e design indipendente. Spazio poi al collezionismo, sabato in piazza Ognissanti, e al vintage, con il mercatino targato Only usato, domenica dalle 12 alle 20 al Conventino di via Giano della Bella.

Domenica in piazza del Carmine ci sono i prodotti agricoli locali e l’artiganato della Fierucolina, dalle 9 alle 18, anche con laboratori creativi. Infine in piazza Bartali, davanti al centro commerciale di Gavinana, domenica per tutta la giornata si tiene la fiera degli ambulanti.

Chianti Lovers Week: eventi diffusi a Firenze fino all’11 maggio

Proseguono durante questo weekend gli eventi della prima edizione della Chianti Lovers Week, una settimana di iniziative speciali tutte dedicate al Chianti Docg, organizzata dal Consorzio Vino Chianti. Numerosi gli appuntamenti diffusi su tutto il territorio, tra cui anche visite guidate, performance artistiche dal vivo e degustazioni all’interno dell’ex Monastero di Sant’Orsola (sabato 10 maggio). E ancora il Chianti Lovers Closing Party alla Manifattura Tabacchi, con dj set vintage insieme a La Màquina Parlante e i ballerini swing di Studio Swing 22 Firenze (domenica sera).

Il gran finale sarà affidato inoltre a un inedito show di droni nel cielo sopra la città, che andrà in scena domenica 11 maggio 2025 alle ore 22:30, all’Ippodromo del Visarno in occasione del Festival Volare (vedi sopra). Programma completo su chiantiloversweek.it.

Wine Weekend a Scandicci

Gli amanti del vino avranno un’altra occasione, alle porte di Firenze, per brindare. Il Parco del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci ospita l’edizione primaverile del Wine Weekend. Sabato e domenica, dalle 11 alle 19.30 oltre 65 aziende vitivinicole da tutta Italia proporranno degustazioni di più di 350 etichette su 2.000 metri quadrati all’aperto. Il pubblico potrà inoltre confrontarsi con i produttori. Biglietto di ingresso, che comprende degustazioni illimitate, 25 euro (21 euro prevendita online). Info: www.wineweekend.it.

Festa di San Zanobi a Scandicci

Sempre questo weekend Scandicci festeggia il suo patrono, San Zanobi. Tra i tanti eventi, sabato sera corteo storico per le vie della città (dalle ore 21.30), mentre domenica al parco dell’Acciaolo si tiene il palio di arcieria medievale (dalle 9.45 alle 16.30), seguito dal corteo in abiti medievali. Programma completo sul sito del Comune di Scandicci.

Barberino in Fiore

Nei dintorni di Firenze, sabato 10 e domenica 11 maggio, non mancano gli eventi dedicati alle piante. In queste due giornate a Barberino Val d’Elsa torna la manifestazione Barberino in Fiore, alla sua 17esima edizione. In piazza anche manufatti artigianali, opere d’arte contemporanea, vini e produzioni tipiche locali. Ingresso gratuito.

Domenica nel Borgo a Castelfalfi

Tutte le domeniche di maggio, ingresso gratuito nel Borgo di Castelfalfi (frazione nelle campagne di Montaione). Anche l’11 maggio, tra gli scorci del parco mediceo e la storica chiesa di San Floriano, musica dal vivo, laboratori creativi, specialità della tenuta e artigianato locale. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Info: www.castelfalfi.com.

Festa rinascimentale a Pontassieve

Nei dintorni di Firenze, c’è una città che dall’8 all’11 maggio torna indietro nel tempo, grazie a tanti eventi a tema. In occasione della Festa Rinascimentale, il centro storico di Pontassieve si trasforma in un vero e proprio castello con cortei storici, falconieri, giochi per bambini, visite guidate, attrazioni d’altri tempi e stand gastronomici e artigianali. Sabato e domenica gli stand aprono dalle ore 10 e gli spettacoli proseguono fino a sera. Info sul sito del Comune di Pontassieve.

Eventi di primavera a Vinci

Sempre nei dintorni di Firenze, sono tanti gli eventi a Vinci, che domenica 11 maggio ospita la piccola fiera di primavera di arti e mestieri al parco aquaria e la festa del contadino tra piazza della Libertà, via Giovanni XXIII e piazza Masi. Qui si potranno trovare trattori d’epoca, animali da cortile, mercato dell’artigianato e di prodotti locali. Inoltre torna Mangiaggiro, la camminata degustativa per le colline del Montalbano, con un percorso di 10 chilometri adatto a tutti. Prenotazioni e prezzi su Eventbrite.

Fiera di maggio a Dicomano

Anche Dicomano festeggia la primavera, con la Fiera di Maggio, da venerdì 9 a domenica 11 maggio. In piazza della Repubblica street food, con prelibatezze da tutto il mondo, in piazza Buonamici mercatino di prodotti tipici, in via Dante le creazioni di artigianato, nel parco dell’Albereta esposizione del bestiame e in viale Mazzini macchine agricole, prodotti agroalimentari a km 0 e installazioni. E poi laboratori per bambini e musica dal vivo. Info su Facebook.

Sagre nei dintorni di Firenze 10-11 maggio: dalla bistecca al baccello

Chiudiamo questa rassegna di eventi con le immancabili sagre nei dintorni di Firenze, sabato 10 e domenica 11 maggio. Questo viaggio gastronomico parte da Pian di San Bartolo, frazione di Fiesole, dove il circolo Arci organizza la consueta sagra della bistecca (10 e 11 maggio, si replica il prossimo weekend, a cena sabato e domenica, pranzo solo domenica). A Compiobbi si rinnova l’appuntamento con la Festa del pesce, dalle 19.30 alle 22.30 presso il circolo La Pace, tutti i giorni fino al 25 maggio.

All’Impruneta sono protagoniste le ficattole, sabato e domenica dalle 16 in piazza Bandinelli. Alla Croce azzurra delle Sieci (Pontassieve), dall’8 all’11 maggio si gustano le specialità a base di tartufo (cena su due turni 19.30 e 21.15, domenica anche a pranzo con turni alle 12.30 e 14.15), info 334.6648688 e 333.7346150.

La Casa del popolo di Pelago cura la Raviolata, la sagra del raviolo toscano, sabato 10 maggio (ore 19.30 e 21.00), domenica anche a pranzo (ore 12.30 e ore 14.00). Per informazioni e prenotazioni chiamare il circolo allo 055.8326051. Infine il circolo di San Quirico in Collina (Montespertoli) ospita la Festa del Baccello, il 10 e 11 maggio (domenica anche a pranzo).