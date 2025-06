Eventi da non perdere a Firenze questo weekend (7-8 giugno)

- Pubblicità -

Il fine settimana del 7 e 8 giugno 2025 a Firenze e nei suoi dintorni sarà ricco di eventi pensati per tutti i gusti: dalle rievocazioni storiche medievali ai festival letterari, passando per mercatini, iniziative artistiche e grandi eventi sportivi. La città si anima con attività che coinvolgeranno sia cittadini che turisti: la nostra rubrica può essere utile a chiunque voglia scoprire le principali iniziative in programma per un weekend all’insegna della cultura, del divertimento e della tradizione.

“La città dei lettori” a Villa Bardini (4-8 giugno)

Fino a domenica 8 giugno, Villa Bardini torna a essere protagonista del Festival La città dei lettori. Promosso da Fondazione CR Firenze, a cura dell’Associazione Wimbledon APS e con la direzione di Gabriele Ametrano, l’evento accoglie oltre 100 ospiti per un ricco programma di incontri, presentazioni, talk, reading ed eventi speciali con i grandi nomi della letteratura contemporanea. L’ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria su iscrizionilacittadeilettori.it.

- Pubblicità -

Tra gli appuntamenti del fine settimana, sabato 7 giugno alle ore 17:00 al Belvedere si terrà l’incontro con Roberto Saviano, che presenterà “L’amore mio non muore” (Einaudi), in dialogo con Saverio Tommasi e con gli interventi di Fiamma Negri e Giusi Salis. Domenica 8 giugno, invece, alle 19:00 sempre al Belvedere, Andy Bluvertigo sarà protagonista di “Il viaggio nel labirinto. Andy racconta David Bowie” con la partecipazione di Eugene. Con l’ingresso al festival sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti”, allestita nelle sale di Villa Bardini. Ulteriori informazioni qui.

“Appuntamento in Giardino” (7-8 giugno 2025)

Anche a Firenze, sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, l’ottava edizione di Appuntamento in Giardino offrirà l’occasione di riscoprire alcuni tra i più affascinanti spazi verdi della città. Per l’intero weekend, questi luoghi accoglieranno i visitatori con visite guidate, attività culturali e momenti di approfondimento. L’iniziativa, promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura, Ales Spa e con il patrocinio di ANCI, punta a valorizzare il patrimonio storico, artistico, botanico e paesaggistico dei giardini italiani, coinvolgendo il grande pubblico. L’edizione 2025 comprende anche numerosi giardini restaurati grazie ai fondi del PNRR. Tra i protagonisti fiorentini si segnalano i Giardini di Boboli, la Villa medicea di Cerreto Guidi e, nei dintorni della città, il Parco mediceo di Pratolino. La mappa completa dei giardini aderenti e il programma degli eventi sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa.

- Pubblicità -

Le “Passeggiate patrimoniali”, un viaggio alla scoperta della Firenze meno nota

Nel weekend a Firenze prendono il via anche le “Passeggiate patrimoniali”, un ciclo di percorsi gratuiti in italiano e in inglese alla scoperta della città, promosso dall’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO del Comune di Firenze e da Fondazione MUS.E, con il sostegno del Ministero del Turismo. L’iniziativa, parte del progetto Firenze Forma Continua, intende valorizzare il patrimonio culturale cittadino e coinvolgere la comunità nella riscoperta di luoghi meno noti del centro storico, ma ricchi di storia e suggestione, all’ora del tramonto.

Per il primo fine settimana, sono previste due passeggiate sul percorso “Lungo le mura”: sabato 7 giugno, alle ore 17:00, in italiano e domenica 8 giugno sempre alle 17:00 in inglese. Il punto d’incontro è Porta San Giorgio, in via San Leonardo. Le passeggiate durano circa due ore, sono gratuite con prenotazione obbligatoria a [email protected] oppure via telefono al numero 055.0541450 e sono rivolte a giovani e adulti. In caso di pioggia, gli eventi saranno sospesi.

- Pubblicità -

Tra gli eventi, anche i mercatini a Firenze e nei dintorni (sabato 7 e domenica 8 giugno)

Nel weekend del 7 e 8 giugno, Firenze e i suoi dintorni si animano con una serie di mercatini che spaziano dalla moda alla sostenibilità. Alle Serre Torrigiani in via Gusciana 21 torna Fashion in Flair, raffinata mostra-mercato con oltre 100 espositori di abbigliamento, accessori e artigianato Made in Italy (sabato e domenica, dalle 11:00 alle 20:00).

Al Conventino Caffè Letterario, domenica 8 giugno (ore 12:00-22:00), c’è Only Usato Market, appuntamento dedicato all’usato e al vintage con bancarelle, botteghe artigiane aperte e tanta musica. Sempre domenica, dalle 08:00 alle 20:00, in piazza Bartali spazio allo shopping all’aperto tra abbigliamento, oggettistica e creazioni artigianali. Infine, a Bagno a Ripoli si tiene lo Svuota Cantine, dove i cittadini mettono in vendita oggetti provenienti da soffitte e garage, in un’ottica di riuso e sostenibilità (8 giugno, ore 08:30-19:00).

Skateboard a Campo di Marte

Domenica 8 giugno – dalle ore 09:30 – lo Skatepark di Campo di Marte diventa il palcoscenico del Campionato Regionale di Skateboarding 2025, evento organizzato da Fortezza ASD con il patrocinio del Comune di Firenze e sotto la direzione di Skate Italia (FISR). La competizione rappresenta un’importante tappa di qualificazione per il Campionato Italiano in programma a Caivano a settembre, con atleti in gara nelle categorie Junior, Open e Master, sia maschili che femminili.

Accanto all’aspetto agonistico, la giornata sarà anche un’occasione per promuovere e far conoscere sempre di più lo skateboarding, disciplina ormai inserita nel panorama olimpico. Durante l’evento sono previste attività aperte a tutti, come prove gratuite con istruttori dai 5 anni in su nell’area dedicata, workshop, test di tavole e stand espositivi con le ultime novità del settore. A fare da colonna sonora, il dj set a cura dei Vinyl.

Eventi nei dintorni di Firenze: la “Festa della curva Fiesole”, sabato 7 giugno 2025

Sabato 7 giugno 2025 torna l’attesa Festa della Curva Fiesole, che quest’anno si svolgerà eccezionalmente nell’area della Curva Ferrovia dello Stadio Artemio Franchi, in viale Manfredo Fanti, a causa dei lavori di restauro in corso. L’evento si terrà dalle 16:00 alle 02:00 e offrirà un ricco programma all’insegna della passione viola e del divertimento per tutte le età: stand gastronomici, giochi per bambini, la partecipazione di alcuni ex calciatori della Fiorentina e tanta musica dal vivo. Sul palco si alterneranno poi La Combriccola del Blasco – tribute band di Vasco Rossi – gli Eurotunz e Philipp&Cole, insieme a numerosi altri ospiti.

Scuolazoo organizza il party di fine scuola più grande d’Italia, sabato 7 e domenica 8 giugno

Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 l’OPS – Official Party ScuolaZoo, il party di fine scuola più grande d’Italia, arriva per la prima volta anche nella nostra città. La tappa fiorentina si terrà all’Anfiteatro Ernesto De Pascale delle Cascine, in via del Pegaso 3, con apertura dalle 18:00 alle 01:00 in entrambe le serate.

Pensato per studenti dai 14 anni in su, l’evento si svolgerà in un ambiente sicuro e controllato, con presidio medico e staff dedicato. In programma anche DJ set, performance live dei migliori talenti delle scuole selezionati tramite contest, aree chill, street food, corner make-up e tante attività firmate ScuolaZoo.

“Sgrana e (Tra)balla” al CPA Firenze Sud

Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 il festival Sgrana e (Tra)Balla, organizzato dal CPA Firenze Sud in via Villamagna 27/a, propone due giornate di musica, cultura popolare e convivialità, dalle 11:00 alle 01:00. Sabato il programma prevede giochi per bambini, attività della Scuola di circo Passe Passe, danze tradizionali con Danzeassud e una ricca line-up musicale che spazia dal Gruppo Peruviano agli Ancestros Caporales, passando per Renata Mezenov Sa, Danilo Vignola, Nobiltà Abusiva e i bretoni Digresk.

Feste medievali: gli eventi nei dintorni di Firenze

Nel weekend il Medioevo torna protagonista nei dintorni di Firenze con tre imperdibili rievocazioni storiche. A Malmantile, nel comune di Lastra a Signa, si svolge l’ultima parte della festa, tra dame, cavalieri, sbandieratori, accampamenti storici, artigianato d’epoca e piatti tradizionali, il tutto all’interno delle antiche mura del borgo (sabato 7, dalle 19:00 e domenica 8 dalle 16:00).

Nel Comune di Figline Valdarno, l’iniziativa Atmosfere Medievali riporta in vita le suggestioni del passato con giochi storici, balletti medievali, esibizioni di giocoleria e trampoleria e tanto altro ancora, che animano le vie del centro (sabato 7, ore 16:30-22:00). A Tavarnuzze invece, frazione di Impruneta, va in scena Tavarnuzze al Castello, con figuranti in abiti d’epoca, artisti di strada, musica e gastronomia tipica, per un viaggio nel tempo che coinvolge tutta la comunità (sabato 7, 15:00-22:30).