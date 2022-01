Eventi a Firenze il 22 e 23 gennaio 2022: cosa fare nel weekend

L’emergenza sanitaria ha ridotto il programma di eventi a Firenze e allora cosa fare in città nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022? Abbiamo stilato una guida per il weekend, dalle mostre in corso alle sagre, dai mercatini agli spettacoli nei teatri.

Mercatini a Firenze 22-23 gennaio 2022: Santo Spirito in fiera e Vintage Kilo Sale al Renny Club

Iniziamo proprio dallo shopping. In occasione dell’ultima domenica del mese tornano le bancarelle nel cuore dell’Oltrarno fiorentino per l’ormai tradizionale fiera promozionale degli ambulanti in piazza Santo Spirito, organizzata da Fivag Cisl Firenze. Il 23 gennaio dalle 8.00 alle 20.00 mercatino di abbigliamento, artigianato, antiquariato, piante, bigiotteria, calzature e prodotti per la casa.

Inoltre i vestiti retrò si vendono a peso questo weekend. A Firenze, sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 torna Vintage Kilo Sale, uno degli eventi più gettonati dagli appassionati del genere, con un pop up store allestito nel Renny Club di via Baracca 1F. Sarà possibile immergersi nelle atmosfere degli anni ’70, ’80 e ’90, curiosando tra oltre 5.000 capi di abbigliamento divisi in 20 categorie con centinaia di brand e un vasto assortimento di taglie. Il prezzo è di 40 euro per ogni chilo di vestiti comprato, ma è possibile anche acquistare singoli pezzi. Green pass obbligatorio. Ingresso gratis, prenotazioni su Eventbrite.

Circolo contemporaneo sotto l’Instabile Chapiteau

Vicino al Ponte del Varlungo da poco meno di un mese è spuntato il tendone di un circo speciale. Si tratta dello spazio culturale Instabile Chapiteau, curato dal Cirk Fantastik di Firenze, che dal 22 gennaio 2022 propone un cartellone di eventi per la nuova rassegna di circo contemporaneo intitolata “La forza di attrazione”.

A pochi passi dall’Arno, arrivano 7 compagnie che hanno portato le loro produzioni in tutto il mondo. Si parte sabato alle ore 21 con “Alla frutta“, spettacolo-concerto di Alessio Pollutri e Madame Rebiné ispirato alla tradizione del teatro-canzone italiano che unisce parola, musica e tip tap. La domenica pomeriggio invece è all’insegna dei colpi di scena de “Il grande Ventriloquini“, divertente show di Max Pederzoli e Madame Rebiné che propongono numeri di magia, acrobazia, ipnotismo, beat box, rumorismo e canto. Inizio ore 16.30, biglietti 12 – 6 euro, consigliata la prenotazione: [email protected], 3669772005 (Whatsapp o tel. ore 15.00-18.00).

Cosa fare: le mostre in corso a Firenze nel weekend del 22 e 23 gennaio 2022

Battute finale per due eventi espositivi, mentre agli Uffizi arriva una nuova e curiosa mostra. Questo è il penultimo fine settimana di apertura di Shine, la monografica che Palazzo Strozzi dedica a Jeff Koons, visitata da oltre 140.000 persone nei primi tre mesi di apertura. Grandi installazioni di scintillante acciaio, soggetti pop e infiniti riflessi: l’appuntamento è a prova di selfie e può entusiasmare anche i più piccoli. Venerdì, sabato e domenica l’orario di apertura va dalle 10 alle 20.

C’è tempo fino al 31 gennaio poi per vedere la coloratissima esposizione di I Love Lego al Museo degli Innocenti di Firenze che propone 7 scenari creati con centinaia di migliaia di mattoncini, oltre alle ricostruzioni di due monumenti fiorentini: il campanile di Giotto e la facciata di Santa Maria Novella. Venerdì, sabato e domenica l’orario va dalle 11 alle 18.

Ci sono però anche nuovi arrivi. Agli Uffizi è appena partita la mostra “Seduzione” che vanta 30 statue dell’eclettico artista belga Koen Vanmechelen. Curiose creature fantastiche, come iguane cornute e tigri rosse, sono messe in dialogo con le opere della celebre galleria. Un’occasione per riscoprire uno dei musei più famosi di Firenze, che sabato e domenica è aperto dalle 8.15 alle 18.30, ma secondo la normativa Covid è necessaria la prenotazione con almeno un giorno di anticipo.

I protagonisti di questo weekend d’arte sono ancora tanti, eccone alcuni: i grandi dipinti di Jenny Saville al Museo Novecento, i capolavori di Galileo Chini negli spazi di Villa Bardini, le opere di Salvador Dalì a Santo Stefano al Ponte (in versione “immersiva” grazie a proiezioni e video mapping) e un approfondimento sulla figura di Benozzo Gozzoli dentro Palazzo Medici Riccardi. Per tutti i dettagli qui trovate la guida alle mostre in corso a Firenze nel mese di gennaio.

Gli eventi nei teatri di Firenze

Passiamo ora al cartellone teatrale, ecco il programma in sintesi.

Teatro del Maggio Musicale : per gli amanti dell’opera, “Die Fledermaus” è l’appuntamento da non perdere. L’operetta di Johann Strauss Jr, andata in scena per la prima volta nel 1874, torna sul palco con la direzione di Zubin Mehta , portando con sé inganni, gelosia e intrighi amorosi di un tempo ormai lontano. Venerdì 21 alle 20.00 e domenica 23 ore 15:30.

: per gli amanti dell’opera, è l’appuntamento da non perdere. L’operetta di Johann Strauss Jr, andata in scena per la prima volta nel 1874, torna sul palco con la , portando con sé inganni, gelosia e intrighi amorosi di un tempo ormai lontano. Venerdì 21 alle 20.00 e domenica 23 ore 15:30. Teatro della Pergola : “Con il vostro irridente silenzio. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro”, di Fabrizio Gifuni, uno spettacolo basato sul memoriale redatto da Aldo Moro nel suo periodo di prigionia. Un grande testo politico che riprende vita sul palcoscenico del teatro fiorentino. Venerdì e sabato ore 20:45, domenica ore 15:45.

: di Fabrizio Gifuni, uno spettacolo basato sul memoriale redatto da Aldo Moro nel suo periodo di prigionia. Un grande testo politico che riprende vita sul palcoscenico del teatro fiorentino. Venerdì e sabato ore 20:45, domenica ore 15:45. Teatro Verdi : Per chi ama la musica, questo weekend il Teatro Verdi riporta sul palco uno dei cantanti italiani che ha colpito i cuori di almeno due generazioni, Marco Masini con il suo nuovo tour. Nel 1990 usciva nei negozi il suo primo disco, trent’anni e undici album dopo Marco Masini torna nei principali teatri d’Italia per festeggiare la sua carriera artistica. Venerdì, sabato e domenica ore 20:45.

: Per chi ama la musica, questo weekend il Teatro Verdi riporta sul palco uno dei cantanti italiani che ha colpito i cuori di almeno due generazioni, con il suo nuovo tour. Nel 1990 usciva nei negozi il suo primo disco, trent’anni e undici album dopo Marco Masini torna nei principali teatri d’Italia per festeggiare la sua carriera artistica. Venerdì, sabato e domenica ore 20:45. Teatro Cantiere Florida : la seconda parte della stagione si apre con “ Tradimenti ” il testo del Premio Nobel per la Letteratura Harold Pinter, nella versione diretta da Michele Sinisi. La storia di una relazione extraconiugale è ripercorsa a ritroso, dalla sua fine sino ai suoi esordi (venerdì e sabato alle ore 21.00).

: la seconda parte della stagione si apre con “ ” il testo del Premio Nobel per la Letteratura Harold Pinter, nella versione diretta da Michele Sinisi. La storia di una relazione extraconiugale è ripercorsa a ritroso, dalla sua fine sino ai suoi esordi (venerdì e sabato alle ore 21.00). Teatro Reims : il capolavoro di Aldo Palazzeschi “ Le Sorelle Materassi ” viene proposto nell’adattamento di Ugo Chiti, con la regia di Michele Fabbri. Sabato ore 21, domenica ore 17

: il capolavoro di Aldo Palazzeschi “ ” viene proposto nell’adattamento di Ugo Chiti, con la regia di Michele Fabbri. Sabato ore 21, domenica ore 17 Teatro della Arti (Lastra a Signa): Alessandro Benvenuti e cinque attori sono “Certi di esistere” per lo spettacolo ispirato alla storia della compagnia teatrale che affianca l’artista toscano. Venerdì 21 gennaio, ore 21

Musei e teatri, cosa fare con i bambini

Tornano anche il 22 e 23 gennaio 2022 le iniziative del Family weekend al Museo del Calcio di Coverciano che prevede laboratori e percorsi di gioco in sicurezza dedicati ai bambini e alle bambine. Tre le opportunità: “colora la maglia”, “indovina il cimelio”, fino alle sfide in famiglia con il biliardino nella Corte dei Campioni. E come sempre si potrà vedere da vicino la coppa di Euro 2020. Le attività sono incluse nel biglietto di ingresso e il museo è aperto sabato e domenica, con orario 10-18.

Per quanto riguarda gli eventi per bambini nei teatri di Firenze, al Puccini domenica 23 gennaio 2022 torna “Le Avventure di Pinocchio”, lo storico spettacolo dei Pupi di Stac che da oltre 20 anni continua ad incantare grandi e piccini (ore 16.30), mentre al Teatro Cantiere Florida sempre domenica pomeriggio va in scena la rappresentazione per adulti e bambini dai 7 anni “Kafka e la bambola viaggiatrice”, tratta dal romanzo di Jordi Sierra i Fabra, con l’adattamento di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara.

Per una gita fuori porta segnaliamo infine il parco dei dinosauri di Vicchio, in Mugello. L’area verde vicino alla piscina comunale è popolata da riproduzioni a grandezza naturale, realistiche e curate nei dettagli, di queste gigantesche creature. La mostra “World of Dinosaurs” è organizzata dalla Pro Loco di Vicchio in collaborazione con Start Innova e il Comune di Vicchio. Sabato e domenica l’orario è continuato 9:30-17:00. Tariffe e informazioni sul sito ufficiale.

Sagre: San Donato in Collina paese delle frittelle

Spostandosi nei dintorni di Firenze anche le sagre e gli eventi gastronomici sono stati decimati dall’emergenza sanitaria. Uno dei pochi appuntamenti a resistere è la sagra delle frittele di riso, specialità che Circolo SMS di San Donato in Collina (frazione di Rignano sull’Arno) serve sabato e domenica dalle 8.30 del mattino fino a esaurimento. Si replica ogni weekend fino al termine di marzo. Per informazioni e prenotazioni: 3669731821.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Vista l’emergenza sanitaria, consigliamo di controllare sui canali di comunicazione dei singoli eventi