Mostra su Dalì a Firenze, a settembre 2021 un’esposizione “immersiva”

Il 2021 a Firenze è anche l’anno della mostra dedicata a Salvador Dalì. Sarà lui il il protagonista di Inside Dalì, la prima esposizione “immersiva” dedicata all’artista surrealista spagnolo, che verrà proposta in premiere mondiale a Firenze, nel mese di settembre.

Mentre si apprestano a chiudere i battenti una serie di mostre molto interessanti, Inside Dalì si prepara ad aprire ai visitatori, fiorentini e non solo. Sviluppata con il supporto della Gala Salvador Dalì Foundation, Inside Dalì è una suggestiva mostra, una creazione artistica e multimediale che si concentra attorno alla vita dell’artista. Un mix di tecnologia all’avanguardia, immagini, veri e propri artefatti, illusioni e allusioni. Il tutto in simbiosi perfetta con l’universo unico dell’artista catalano.

La mostra su Dalì a Firenze: la premiere 2021 a Santo Stefano al Ponte

Nel cuore della mostra – che si svolgerà nella chiesa di Santo Stefano al Ponte a Firenze, ribattezzata “Cattedrale dell’immagine” – si trova uno spazio multimediale a 360° di 400 metri quadrati. Il visitatore è trasportato dentro il mondo del genio di Salvador Salì in una completa e ‘Daliniana’ immersione di oltre 35 minuti: un momento altamente emotivo che emozionerà gli spettatori .

Dai dischi alla Divina Commedia

La mostra immersiva su Dalì a Firenze è preceduta da un’ampia area museale, in cui il pubblico potrà confrontarsi con il multiforme ingegno dell’artista, venendo a contatto con le produzioni forse meno conosciute del maestro surrealista. Ad arricchire l’evento, i dischi da lui prodotti, i suoi libri, una campagna pubblicitaria per le ferrovie francesi, che si aggiungono così al ciclo delle 100 xilografie tirate magistralmente a partire dagli acquerelli disegnati dal pittore catalano per la Divina Commedia.

Biglietti, date e orari della mostra 2021 “Inside Dalì” a Firenze

La mostra Inside Dalì aprirà al pubblico il 16 settembre 2021 nella chiesa di Santo Stefano al Ponte, in centro a Firenze, vicino Ponte Vecchio, e sarà visitabile fino al 16 gennaio 2022 tutti i giorni con orario 10.00 – 18.00 (ultimo accesso alle 17).

Questi i prezzi dei biglietti, che si possono acquistare anche online:13 euro per gli adulti; 10 euro per gli studenti, gli over 65, i diversamente abili (l’accompagnatore entra gratis), i soci di Unicoop Firenze e chi ha le tessere Feltrinelli “Carta più” o “Carta MultiPiù”; 8 euro dai 5 ai 12 anni. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 5 anni. Previsti anche pacchetti per famiglie e agevolazioni per gruppi e scuole.