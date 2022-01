I Love Lego 2022, prorogata la mostra al Museo degli Innocenti di Firenze

Prorogata la mostra I love Lego al Museo degli Innocenti di Firenze: le creazioni realizzate con i leggendari mattoncini che hanno fatto parte dell’infanzia di ogni bambino, resteranno visibili fino al 28 febbraio 2022. Un grandissimo successo quello dell’evento che ha visto arrivare più di 30.000 visitatori dallo scorso 13 ottobre, giorno della sua apertura.

Da Dante alle riproduzioni site specific del campanile di Giotto: I love Lego a Firenze

Supportata da tante attività pensate ad hoc per tutte le fasce d’età, I love Lego 2021 presenta, tra 7 fantastici diorami creati da un gruppo di collezionisti tra i più importanti in Europa, anche eccezionali riproduzioni site specific a firma di Luca Petraglia di due monumenti iconici della città di Firenze: la facciata della Basilica di Santa Croce e il Campanile di Giotto del Duomo di Firenze.

Immancabili anche alcuni tra i principali interpreti dell’universo Lego come Stefano Bolcato con i suoi Oli su tela, rivisitazioni in versione ‘omini LEGO’ delle più grandi e famose tele e capolavori della storia dell’arte, da Dante Alighieri alla Gioconda ai più attuali quadri di Frida Kahlo; ma anche le vignette/installazioni comiche del collettivo LEGOlize – autori nel 2016 dell’omonima pagina che oggi conta quasi 2 milioni di followers sui social – dove la comicità diventa arte.

Attività e laboratori per famiglie

E poi ancora tante attività e laboratori per le famiglie, tra cui l’immancabile “caccia al personaggio” incentrata sulle principali figure rivisitate negli anni dalla LEGO: da Harry Potter a Dart Vader, da Batman a Homer dei Simpson. La mostra I love Lego è organizzata con il patrocinio del Comune di Firenze, della Camera di Commercio di Firenze e dell’Istituto degli Innocenti, la mostra è prodotta e organizzata da In Your Event – azienda di eventi che trasforma le idee in manifestazioni di successo e che attualmente gestisce gli eventi all’interno del Museo degli Innocenti – e Piuma in collaborazione con Arthemisia. La mostra è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti privati e non è direttamente sponsorizzata da LEGO.

I love Lego 2022 al Museo degli Innocenti di Firenze: orari 2022 e costo del biglietto

La mostra è aperta dal lunedì alla domenica con orario 11.00 – 18.00 e ultimo ingresso 17.15, giorno di chiusura il martedì. Questi i prezzi dei biglietti per I Love Lego: l’ingresso intero costa 13 euro, il ridotto 11, i bambini tra i 6 e gli 11 anni pagano 6 euro, gli under 6 entrano gratis. Il ticket comprende anche la visita al resto del Museo degli Innocenti. Informazioni e biglietti online su www.ilovelegofirenze.it.