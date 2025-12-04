venerdì, 5 Dicembre 2025
CERCA
- Pubblicità -
HomeEventiWeekend FirenzeEventi e mercatini questo weekend...
Weekend Firenze

Eventi e mercatini questo weekend a Firenze (6-7-8 dicembre)

In città e nei dintorni si accende l'atmosfera natalizia. Tutte le migliori cose da fare questo fine settimana in centro, nei dintorni e per una bella gita fuori porta

Albero Natale Duomo Firenze eventi
© Nicola Neri
di Redazione

-

- Pubblicità -

Nel weekend lungo dell’Immacolata, Firenze si immerge negli eventi natalizi: tra sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre mercatini, luminarie e iniziative speciali invadono piazze e strade. E per una gita fuori porta non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Ecco la nostra guida al fine settimana.

Iniziano gli eventi natalizi a Firenze

Sabato si accendono ufficialmente i 5 grandi alberi di Natale posizionati in centro. Il primo a illuminarsi sarà quello di Palazzo Vecchio, nel cortile della Dogaia, alle ore 17.30 alla presenza della sindaca Sara Funaro e della Compagnia di Babbo Natale. A seguire partirà il Corteo storico della Repubblica Fiorentina diretto all’abete di piazza del Duomo. Poi toccherà a piazza della Repubblica, piazza San Firenze (a cura della Andrea Bocelli Foundation, della Fondazione Zeffirelli e Palazzo Gondi) e infine a piazzale Michelangelo.

- Pubblicità -

Sempre questo weekend parte anche il Florence Lights Up, il festival delle luci che fino al 6 gennaio, ogni sera, illumina le facciate dei monumenti e i luoghi simbolici della città con proiezioni e videomapping. Ecco i luoghi dell’edizione 2025: Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, la chiesa di San Paolino, Santa Maria Novella, piazza San Lorenzo, la facciata della Camera di Commercio, il cortile e all’ingresso monumentale di Palazzo Medici Riccardi.

Firenze Light Up proiezioni
Foto di repertorio © Nicola Neri

Natale a Campo di Marte

A Campo di Marte è diventata ormai una tradizione. Domenica 7 dicembre torna il grande mercato natalizio intorno allo stadio di Firenze. Oltre 220 banchi dei mercati rionali della città prendono posto tra viale Fanti e viale Paoli, chiusi al traffico, per una lunga passeggiata di shopping.

- Pubblicità -

Mercatini a Firenze:  gli eventi nel centro di Firenze (6-7 dicembre)

Tanti i mercatini nel cuore della città, oltre a quelli aperti tutti i giorni nel periodo dell’Avvento: le casette in piazza Santa Croce (fino al 21 dicembre), quelle al centro San Donato di Novoli (fino al 6 gennaio), le bancarelle davanti al centro commerciale Gavinana di piazza Bartali e quelle sotto la ruota panoramica della Fortezza da Basso.

Ecco gli appuntamenti del fine settimana. In piazza Ognissanti, sabato e domenica, fa tappa la Fiera internazionale della ceramica con 25 espositori (orario 10-19), mentre davanti Santissima Annunziata, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, torna la Fierucola dell’Immacolata con prodotti alimentari, manufatti artigianali, decorazioni per la casa e per l’albero (orario 9-19).

- Pubblicità -

E ancora piazza Indipendenza sabato e domenica ospita il mercatino di Enjoy Festival, con artigianato, vintage, antiquariato e idee regalo (dalle 9.00 alle 18.30). In piazza dei Ciompi Artefacendo, mostra mercato di artigianato artistico locale con dimostrazioni dal vivo.

Fierucola Immacolata mercatini Firenze 7 8 dicembre
La Fierucola dell’Immacolata

Shopping dall’Oltrarno alla periferia

Gli eventi natalizi proseguono anche fuori dal centro di Firenze, con diversi appuntamenti tra il 6 e il 7 dicembre. Sabato il Conventino di via Giano della Bella viene animato da tante iniziative a tema, dalle 10 alle 20, con market, talk, laboratori creativi e piccolo artigianato grazie alla collaborazione di diverse realtà locali (info e programma su www.ilconventinofirenze.it)

Anche le Cento Botteghe di via Gioberti si vestono a festa. Domenica 7 e lunedì 8 dicembre la strada sarà chiusa al traffico, con negozi aperti e anche l’installazione di un igloo incantato per i più piccoli e la visita di Babbo Natale.

E ancora la Manifattura Tabacchi di Firenze sabato, domenica e lunedì, ospita il mercatino di Creative Mani Factory, che mette in mostra le creazioni di 50 artigiani, designer e piccoli brand da tutta Italia. In programma anche iniziative nei negozi del nuovo quartiere, tra musica e workshop (info su www.manifatturatabacchi.com). Infine mercatini natalizi anche nel controviale di viale Europa, sabato, e in piazza Dalmazia, domenica dalla 9 alle 20, con collezionismo e artigianato.

Gli eventi per lo shopping nei dintorni di Firenze (6-7-8 dicembre)

Le opportunità per trovare idee regalo da mettere sotto l’albero sono numerose anche fuori Firenze. A Bagno a Ripoli domenica, dalle 8 alle 19, in via Roma arriva il mercato del Forte 2.0, la versione itinerante del celebre mercato di Forte dei Marmi.

A Campi Bisenzio fa tappa per la prima volta Vinokilo, uno degli eventi europei più noti e partecipati dedicati alla moda sostenibile dove abiti e accessori si comprano a peso. L’appuntamento è sabato 6 e domenica 7 dicembre presso il Circolo Rinascita (piazza Matteucci 11) prenotando l’ingresso online: una parte di biglietti è gratuita, l’altra a pagamento. Informazioni su vinokilo.events.

Sulle colline che guardano Firenze, gli stand di 20 artigiani prendono posto in piazza Mino il  7 e 8 per la prima edizione di “Natale a Fiesole” (orario 11.30-20.00 domenica; 10.00-20.00 lunedì). Ad arricchire l’evento le esibizioni dei giovani della Scuola di Musica di Fiesole.

Per una gita fuori porta

Spostandosi in Mugello, domenica e lunedì nell’atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia si svolge la Fiera dei sapori e delle tradizioni natalizie con mercatino dell’artigianato, cioccolaterie, vin brulé, caldarroste e laboratori creativi per bambini (orario 10-19, ingresso gratuito). Domenica si tiene anche il mercatino “Collezionisti in piazza”. A Marradi, invece, domenica 7 dicembre si celebra l’enogastronomia del territorio con il “Marrone d’inverno“, tra castagne, vino, degustazioni, show cooking e tradizioni. Programma completo sulla pagina Facebook della Pro Loco.

Il borgo medievale di Castelfalfi (nel comune di Montaione), che ospita un resort a 5 stelle, per 3 giorni si trasforma in un luogo fiabesco con lucine, mercatini, musica e spettacoli itineranti. I più piccoli potranno incontrare anche Babbo Natale. L’ingresso è gratuito e l’orario va dalle 11.00 alle 19.30, sabato, domenica e lunedì. Più informazioni sul sito ufficiale.

Natale Castelfalfi eventi Toscana 6-7-8 dicembre
Natale a Castelfalfi

Fucecchio si trasforma nel magico paese di Babbo Natale per la manifestazione “Natalia”. Primo appuntamento il 7 e 8 dicembre, poi si replica il 14 e 21 dicembre. Nel parco Corsini attrazioni, laboratori e spettacoli musicali. Ingresso gratuito, info su Facebook.

Infine a Montelupo il Natale è all’insegna di Cèramica, la manifestazione dedicata a questa arte del territorio. Si parte con il primo weekend di eventi: sabato 6 e domenica 7 dicembre mostre, incontri, visite guidate, spettacoli, lavorazioni dal vivo, laboratori per bambini, installazioni luminose e la mostra mercato con artigiani provenienti da tutta Italia. Calendario dettagliato su montelupoeventi.it.

- Pubblicità -

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -
spot_img

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481