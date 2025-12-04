Eventi e mercatini questo weekend a Firenze (6-7-8 dicembre)

- Pubblicità -

Nel weekend lungo dell’Immacolata, Firenze si immerge negli eventi natalizi: tra sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre mercatini, luminarie e iniziative speciali invadono piazze e strade. E per una gita fuori porta non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Ecco la nostra guida al fine settimana.

Iniziano gli eventi natalizi a Firenze

Sabato si accendono ufficialmente i 5 grandi alberi di Natale posizionati in centro. Il primo a illuminarsi sarà quello di Palazzo Vecchio, nel cortile della Dogaia, alle ore 17.30 alla presenza della sindaca Sara Funaro e della Compagnia di Babbo Natale. A seguire partirà il Corteo storico della Repubblica Fiorentina diretto all’abete di piazza del Duomo. Poi toccherà a piazza della Repubblica, piazza San Firenze (a cura della Andrea Bocelli Foundation, della Fondazione Zeffirelli e Palazzo Gondi) e infine a piazzale Michelangelo.

Sempre questo weekend parte anche il Florence Lights Up, il festival delle luci che fino al 6 gennaio, ogni sera, illumina le facciate dei monumenti e i luoghi simbolici della città con proiezioni e videomapping. Ecco i luoghi dell’edizione 2025: Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, la chiesa di San Paolino, Santa Maria Novella, piazza San Lorenzo, la facciata della Camera di Commercio, il cortile e all’ingresso monumentale di Palazzo Medici Riccardi.

Natale a Campo di Marte

A Campo di Marte è diventata ormai una tradizione. Domenica 7 dicembre torna il grande mercato natalizio intorno allo stadio di Firenze. Oltre 220 banchi dei mercati rionali della città prendono posto tra viale Fanti e viale Paoli, chiusi al traffico, per una lunga passeggiata di shopping.

Mercatini a Firenze: gli eventi nel centro di Firenze (6-7 dicembre)

Tanti i mercatini nel cuore della città, oltre a quelli aperti tutti i giorni nel periodo dell’Avvento: le casette in piazza Santa Croce (fino al 21 dicembre), quelle al centro San Donato di Novoli (fino al 6 gennaio), le bancarelle davanti al centro commerciale Gavinana di piazza Bartali e quelle sotto la ruota panoramica della Fortezza da Basso.

Ecco gli appuntamenti del fine settimana. In piazza Ognissanti, sabato e domenica, fa tappa la Fiera internazionale della ceramica con 25 espositori (orario 10-19), mentre davanti Santissima Annunziata, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, torna la Fierucola dell’Immacolata con prodotti alimentari, manufatti artigianali, decorazioni per la casa e per l’albero (orario 9-19).

E ancora piazza Indipendenza sabato e domenica ospita il mercatino di Enjoy Festival, con artigianato, vintage, antiquariato e idee regalo (dalle 9.00 alle 18.30). In piazza dei Ciompi Artefacendo, mostra mercato di artigianato artistico locale con dimostrazioni dal vivo.

Shopping dall’Oltrarno alla periferia

Gli eventi natalizi proseguono anche fuori dal centro di Firenze, con diversi appuntamenti tra il 6 e il 7 dicembre. Sabato il Conventino di via Giano della Bella viene animato da tante iniziative a tema, dalle 10 alle 20, con market, talk, laboratori creativi e piccolo artigianato grazie alla collaborazione di diverse realtà locali (info e programma su www.ilconventinofirenze.it)

Anche le Cento Botteghe di via Gioberti si vestono a festa. Domenica 7 e lunedì 8 dicembre la strada sarà chiusa al traffico, con negozi aperti e anche l’installazione di un igloo incantato per i più piccoli e la visita di Babbo Natale.

E ancora la Manifattura Tabacchi di Firenze sabato, domenica e lunedì, ospita il mercatino di Creative Mani Factory, che mette in mostra le creazioni di 50 artigiani, designer e piccoli brand da tutta Italia. In programma anche iniziative nei negozi del nuovo quartiere, tra musica e workshop (info su www.manifatturatabacchi.com). Infine mercatini natalizi anche nel controviale di viale Europa, sabato, e in piazza Dalmazia, domenica dalla 9 alle 20, con collezionismo e artigianato.

Gli eventi per lo shopping nei dintorni di Firenze (6-7-8 dicembre)

Le opportunità per trovare idee regalo da mettere sotto l’albero sono numerose anche fuori Firenze. A Bagno a Ripoli domenica, dalle 8 alle 19, in via Roma arriva il mercato del Forte 2.0, la versione itinerante del celebre mercato di Forte dei Marmi.

A Campi Bisenzio fa tappa per la prima volta Vinokilo, uno degli eventi europei più noti e partecipati dedicati alla moda sostenibile dove abiti e accessori si comprano a peso. L’appuntamento è sabato 6 e domenica 7 dicembre presso il Circolo Rinascita (piazza Matteucci 11) prenotando l’ingresso online: una parte di biglietti è gratuita, l’altra a pagamento. Informazioni su vinokilo.events.

Sulle colline che guardano Firenze, gli stand di 20 artigiani prendono posto in piazza Mino il 7 e 8 per la prima edizione di “Natale a Fiesole” (orario 11.30-20.00 domenica; 10.00-20.00 lunedì). Ad arricchire l’evento le esibizioni dei giovani della Scuola di Musica di Fiesole.

Per una gita fuori porta

Spostandosi in Mugello, domenica e lunedì nell’atrio del Palazzo dei Vicari di Scarperia si svolge la Fiera dei sapori e delle tradizioni natalizie con mercatino dell’artigianato, cioccolaterie, vin brulé, caldarroste e laboratori creativi per bambini (orario 10-19, ingresso gratuito). Domenica si tiene anche il mercatino “Collezionisti in piazza”. A Marradi, invece, domenica 7 dicembre si celebra l’enogastronomia del territorio con il “Marrone d’inverno“, tra castagne, vino, degustazioni, show cooking e tradizioni. Programma completo sulla pagina Facebook della Pro Loco.

Il borgo medievale di Castelfalfi (nel comune di Montaione), che ospita un resort a 5 stelle, per 3 giorni si trasforma in un luogo fiabesco con lucine, mercatini, musica e spettacoli itineranti. I più piccoli potranno incontrare anche Babbo Natale. L’ingresso è gratuito e l’orario va dalle 11.00 alle 19.30, sabato, domenica e lunedì. Più informazioni sul sito ufficiale.

Fucecchio si trasforma nel magico paese di Babbo Natale per la manifestazione “Natalia”. Primo appuntamento il 7 e 8 dicembre, poi si replica il 14 e 21 dicembre. Nel parco Corsini attrazioni, laboratori e spettacoli musicali. Ingresso gratuito, info su Facebook.

Infine a Montelupo il Natale è all’insegna di Cèramica, la manifestazione dedicata a questa arte del territorio. Si parte con il primo weekend di eventi: sabato 6 e domenica 7 dicembre mostre, incontri, visite guidate, spettacoli, lavorazioni dal vivo, laboratori per bambini, installazioni luminose e la mostra mercato con artigiani provenienti da tutta Italia. Calendario dettagliato su montelupoeventi.it.