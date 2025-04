Gli eventi per passare Pasqua e Pasquetta 2025 a Firenze

- Pubblicità -

Come vivere al meglio Pasqua e Pasquetta 2025 a Firenze, grazie a eventi e mercatini? La città e i suoi dintorni si animano con un ricchissimo programma di iniziative tra antiche tradizioni popolari, cultura, musica e tanto altro ancora. Si va dagli appuntamenti imperdibili come lo Scoppio del Carro in piazza Duomo, fino ai piccoli e grandi eventi nei quartieri e borghi vicini. Ecco cosa fare domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025.

Scoppio del Carro a Firenze, una delle più antiche tradizioni fiorentine

Tra gli eventi da non perdere a Firenze la mattina di Pasqua c’è senza alcun dubbio lo Scoppio del Carro. Si tratta della più antica tradizione della città, che si celebra in piazza Duomo nella mattinata del 20 aprile 2025. Il momento clou sarà il volo della colombina, che partirà dall’altare maggiore della Cattedrale di Santa Maria del Fiore per raggiungere il brindellone, dare il via al colorato spettacolo pirotecnico e tornare indietro. I festeggiamenti inizieranno già il sabato sera, con il corteo storico e la solenne processione del reliquiario contenente le pietre del Santo Sepolcro, che attraverserà le vie del centro riportando Firenze indietro nel tempo. Tutti gli orari degli eventi legati allo Scoppio del Carro in questo articolo.

Scoppio del Carro non solo a Firenze: gli eventi nei dintorni, dalla vigilia di Pasqua a Pasquetta

Nel giorno di Pasqua, oltre al celebre scoppio del carro fiorentino, anche nei dintorni della città si rinnovano tradizioni altrettanto simili e suggestive. A Figline, in piazza Marsilio Ficino, un ricco programma prende il via sabato 19 aprile 2025 alle ore 15:00, con le prove del corteo storico delle contrade e degli sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini. La mattina di Pasqua entra nel vivo della festa: alle ore 10:30 sfilerà il corteo storico, ma il momento clou sarà alle 11:45 con lo scoppio del carro, seguito dalle esibizioni di sbandieratori e figuranti.

Anche Rufina accoglie la Pasqua con lo scoppio del carro: l’appuntamento è per sabato 19 aprile, a partire dalle ore 23:00, in piazza Umberto I. Nella piazza centrale di Greve in Chianti torna l’emozionante volo della colombina e lo scoppio del carro, che si svolgeranno subito dopo la celebrazione della messa pasquale. L’evento si ripeterà nella frazione di Panzano martedì 22 aprile, alle ore 18 nel piazzale della chiesa.

Sempre sul fronte delle tradizioni pasquali, ricordiamo la rievocazione storica della Passione di Cristo a Grassina (Bagno a Ripoli), che coinvolge 500 figuranti in costume durante la serata del Venerdì Santo (in caso di maltempo sarà posticipata al Lunedì di Pasquetta). Il programma in questo articolo.

Musei di Firenze aperti a Pasqua e Pasquetta

Pasqua e Pasquetta sono l’occasione ideale per riscoprire i capolavori di Firenze: domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, infatti, i principali musei della città resteranno aperti al pubblico. Dalle Gallerie degli Uffizi a Palazzo Vecchio, dal Museo Nazionale del Bargello alle Cappelle Medicee, sarà possibile immergersi nella bellezza del patrimonio artistico fiorentino (orari di apertura nel pdf dell’ufficio del turismo). Nei Musei Civici Fiorentini (come Palazzo Vecchio, complesso di Santa Maria Novella, Museo Bardini, Museo Novecento, MAD – Murate Art District) e a Palazzo Medici Riccardi, grazie all’impegno di MUS.E, sarà inoltre disponibile una ricca offerta di visite guidate e attività per adulti e famiglie, tra cui percorsi tematici legati al periodo pasquale e alle mostre in corso. Il programma completo sul sito di MUS.E.

Tra le novità da non perdere, la riapertura del Salone di Donatello, che dal pomeriggio di venerdì 18 aprile torna visitabile dopo un anno di lavori al Bargello, e un’iniziativa speciale nello stesso museo, che domenica 20 aprile offrirà due visite guidate (incluse nel biglietto d’ingresso) dedicate al tema de “La rappresentazione del Noli me Tangere nelle robbiane del Museo”, in programma alle ore 10:00 e alle 12:00, fino a un massimo di 15 partecipanti per turno.

Eventi a Firenze: 5 mostre da vedere a Pasqua e Pasquetta 2025

Tra gli eventi di questo fine settimana, si ricordano anche cinque mostre. A Palazzo Strozzi c’è “Tracey Emin Sex and Solitude” (domenica 20 e lunedì 21 aprile, ore 10:00-20:00), oltre a “Time for Women!”, esposizione che celebra il ventennale del Max Mara Art Prize for Women; al Museo degli Innocenti si trova l’esposizione “Impressionisti in Normandia” (Pasqua e Pasquetta 2025, 09:30-19:00).

La mostra “Caravaggio e il Novecento” è visibile invece a Villa Bardini anche nelle giornate di domenica e lunedì, dalle 10:00 alle 19:30. Le opere di Giovan Battista Foggini sono ospiti di Palazzo Medici Riccardi e visitabili pure a Pasqua e Pasquetta, dalle 09:00 alle 19:00. E per finire, la mostra “Thomas J Price in Florence”, coinvolge diverse sedi culturali della città, tra cui Museo Novecento (domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, dalle 11:00 alle 20:00) e Palazzo Vecchio (in entrambe le giornate, ore 09:00-19:00).

Mercatini di artigianato a Firenze: gli eventi a Pasqua e Pasquetta 2025

Ecco due suggerimenti per fare shopping all’insegna dell’artigianato a Firenze nei giorni di Pasqua e Pasquetta:”Ars Manualis – L’eredità dei saperi” in piazza Santa Maria Novella, con pezzi unici e fatti a mano (domenica 20 e lunedì 21 aprile, dalle 10:00 alle 20:00) e “Firenze Craft” in piazza Santa Croce a Firenze, con oltre 70 espositori tra artigianato artistico e agroalimentare (entrambe le giornate, ore 10:00-20:00).

Nella domenica di Pasqua torna poi la Fierucola di Santo Spirito, nell’omonima piazza dell’Oltrarno, che propone da mattina a sera i prodotti dell’agricoltura biologica su piccola scala, dell’artigianato manuale e della vita vernacolare. In periferia, nel controviale di viale Guidoni tra via Mugello e via Torre degli Agli, sempre domenica dalle 8 alle 20, si svolge il mercatino degli ambulanti.

Nei dintorni di Firenze, a Greve in Chianti si rinnova infine l’appuntamento con il mercatino di Pasquetta, che durante il Lunedì dell’Angelo dalle ore 10 alle ore 19 porterà in piazza Matteotti Mobili antichi, ricami, porcellane, cartoline, libri, oggetti di antiquariato, giocattoli e gioielli.

Mercato di Pasquetta al parco delle Cascine

Lunedì 21 aprile 2025, in occasione della Pasquetta, il principale parco di Firenze ospita Cascine Shopping, un mercatino all’aperto che animerà viale Abramo Lincoln dalle 08:00 alle 20:00. Nel tratto compreso tra il ponte della tramvia e la passerella per piazza Isolotto, sarà possibile curiosare tra banchi selezionati di ambulanti, con proposte di qualità tra artigianato, abbigliamento, accessori e prodotti tipici.

Eventi a Firenze per Pasqua e Pasquetta 2025: musica elettronica al Nelson Mandela Forum

Domenica 20 e lunedì 21 aprile, dalle 14:00 fino a mezzanotte, il Nelson Mandela Forum di Firenze ospita Decibel Easter Edition, l’attesissimo evento musicale che anima la Pasqua con due serate all’insegna dell’elettronica. Nella line up figurano ospiti Fatboy Slim, Marco Faraone, Pongo, Mrphn, Riccardo Baez, Teo Naddi, Ed Amorosi, Fantasm, Franck, I Hate Models, Karah, Luca Agnelli, Massimo Logli e Pisapia. Biglietti a partire da 39 euro. Info su Eventdestination.

Festa della Beata Giovanna a Signa

Spostandoci in provincia di Firenze, sia a Pasqua che a Pasquetta, Signa celebra la tradizionale “Festa della Beata Giovanna”, uno degli eventi più sentiti del territorio. Le celebrazioni prendono il via domenica 20 aprile con i primi riti solenni e la scopertura dell’urna contenente le spoglie della beata, nella Chiesa di San Giovanni. Il momento centrale è lunedì 21 aprile, che per i signesi è dedicato interamente alla “Beata”, con la sfilata del corteo storico, l’arrivo del “ciuchino del popolo di San Miniato” e la cerimonia finale sul sagrato della chiesa, accompagnata dagli omaggi popolari e dall’esibizione degli sbandieratori.

Sagra del prugnolo e del tortello, anche a Pasqua

Torna a Boccagnello, località del Comune di Vicchio, la sagra del prugnolo e del tortello. L’evento si terrà nei giorni domenica 20 e lunedì 21 aprile. L’apertura della cucina è prevista sia a pranzo che a cena. Quest’anno sarà allestito anche uno spazio per bambini, uno spazio merende ed uno spazio relax dove passare intere giornate, immersi nel verde della natura. Per informazioni e prenotazioni: 350.1933619 oppure 055.0741103.