Notte di San Lorenzo 2025 in Toscana: eventi sotto le stelle cadenti

Brindisi, desideri, ma anche film da vedere e concerti: la notte di San Lorenzo 2025 in Toscana si preannuncia ancora una volta piena di eventi per dare la caccia alle stelle cadenti con tante iniziative, molte incentrate sul buon vino. Da Firenze a Siena fino a Livorno e Grosseto, numerosi borghi storici ospitano le iniziative di “Calici di Stelle” e delle “Notti del vino” che uniscono degustazioni e cultura, grazie all’associazione Città del Vino e al Movimento Turismo del Vino, in un’atmosfera suggestiva resa ancora più magica dal passaggio delle Perseidi.

Degustazioni sotto le stelle cadenti a Siena e provincia

Tra le mete più famose in Toscana, Montepulciano per la notte di San Lorenzo, domenica 10 agosto, propone Calici di Stelle 2025 con degustazioni (quest’anno abbinate ai segni zodiacali), concerti, mercatini artigianali e spettacoli degli sbandieratori lungo le vie del centro. A San Gimignano, la Rocca di Montestaffoli unisce vino e cinema con una degustazione a partire dalle 20:30, seguita dalla proiezione sotto le stelle del film Madame Clicquot.

Nel centro di Siena, tre eventi si svolgeranno in contemporanea per “Le Notti del Vino“: osservazioni astronomiche agli Orti dei Tolomei, degustazioni alla Fortezza Medicea e apertura serale del complesso museale di Santa Maria della Scala con concerti degli allievi dell’Accademia Musicale Chigiana e assaggi di buon vino. A Castellina in Chianti, dal 7 all’11 agosto, si terranno passeggiate sotto le stelle, aperitivi con dj set e giochi in piazza, mentre Castiglione D’Orcia il 9 e 10 agosto propone degustazioni abbinate alla cucina tradizionale, esposizioni di auto d’epoca e laboratori per bambini.

Sempre in provincia di Siena, la Fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi il 10 agosto farà da scenario a una suggestiva degustazione sotto le stelle. Rapolano Terme infine ospiterà il 13 agosto una serata dedicata ai sapori locali e all’osservazione guidata del cielo.

Eventi per la notte di San Lorenzo 2025 a Livorno e in Maremma

A Suvereto, in provincia di Livorno, dalle ore 19 del 10 agosto, si svolge Calici di Stelle: nove luoghi del centro storico ospitano degustazioni di vini (bianchi, rossi, rosati, prosecchi e passati) e assaggi di prodotti del territorio, insieme a concerti itineranti, spettacoli teatrali, performance e dj set.

Spostandosi nel grossetano, anche Massa Marittima celebra la notte di San Lorenzo con stand enogastronomici attivi dalle 20 a mezzanotte nel centro storico, oltre a visite guidate alla Torre del Candeliere e alle Fonti dell’abbondanza (info sul sito ufficiale), mentre a Pitigliano le degustazioni di Calici di Stelle animeranno sia l’area archeologica A. Manzi (sabato 9 agosto) che il centro storico (domenica 10 agosto).

Cosa fare per la notte di San Lorenzo nei dintorni di Firenze

Fuori Firenze, la notte di San Lorenzo anima le strade di Vinci: domenica 10 agosto 2025 nella cittadina toscana degustazioni itineranti, street food, eventi e concerti, con la possibilità di osservare le stelle cadenti dalla terrazza del Castello dei Conti Guidi, in collaborazione con l’Osservatorio Beppe Forti.

A Certaldo torna Calici di Stelle DiVin Boccaccio, nelle serre dall’8 al 10 agosto con 30 produttori e oltre 100 etichette di vino nella parte alta del paese. Carmignano (Prato) infine propone un calendario di tre giorni (8-10 agosto) con eventi musicali, cibo e osservazioni del cielo dalla Rocca, con ingresso gratuito (info sul sito della Proloco).

Musica lungo le mura storiche di Lucca per “E lucevan le stelle…”

Sarà una notte di San Lorenzo magica anche in un’altra città Toscana, Lucca, con gli eventi della rassegna “E lucevan le stelle 2025”. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione trasforma le storiche Mura rinascimentali e le torri civiche in un affascinante palcoscenico sotto il cielo d’agosto. A partire dalle 21.15 di domenica i camminamenti sulle mura si animeranno con piccoli concerti dal vivo di musica classica e jazz, senza amplificazione, nei pressi dei baluardi che vanno dal San Paolino al baluardo della Libertà. Inoltre, figuranti in costume animeranno le casermette.

L’iniziativa prenderà il via alle 21.00 con la marcia della banda del Comune di Lucca, che culminerà al Caffè delle Mura. Inoltre è prevista l’apertura serale straordinaria della Torre Guinigi e della Torre delle Ore, visitabili con prenotazione online.

Vedere le stelle cadenti di San Lorenzo nelle oasi Lipu della Toscana: gli eventi 2025

Accanto agli eventi nei borghi, un altro tassello importante del calendario degli eventi notte San Lorenzo 2025 Toscana è rappresentato dalle “Notti delle stelle” organizzate dalla Lipu, che propone appuntamenti (su prenotazione) in varie oasi e riserve naturali della regione.

Tra le iniziative più suggestive, il 9 agosto l’escursione notturna lungo il Sentiero Natura della Riserva naturale Lago di Santa Luce (Pisa). Il 10 e 11 agosto, alla Riserva del Chiarone – Oasi Lipu Massaciuccoli, sono previste passeggiate notturne e navigazioni a bordo dei tradizionali barchini, con osservazione astronomica guidata dal gruppo AstroVersilia. Il 12 agosto, sempre a Massaciuccoli, la rassegna “Parco delle stelle” offrirà, a ingresso libero e gratuito, una serata con performance di teatro, musica, arti di strada, osservazioni guidate del cielo, stand gastronomici, oltre a escursioni in notturna in battello sul lago (su prenotazione, 0584 975567 – [email protected])

Sempre il 12 agosto, la Riserva Lago di Sibolla (Lucca) ospiterà un incontro con Alessandro Canci dell’Università di Udine sulla visione del cosmo nell’antichità, in collaborazione con la Riserva naturale del Padule di Fucecchio. Tutti gli eventi sono a partecipazione libera o su prenotazione, consultabili sul sito ufficiale della Lipu.