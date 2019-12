Cosa fare a Firenze con i bambini nel weekend del 7 e 8 dicembre? Tante idee per il primo vero fine settimana natalizio: è domenica, infatti, che si accendono gli alberi di Natale di Firenze e inizia F-Light, il festival delle luci che con le sue proiezioni e video mapping andrà a valorizzare i monumenti e i luoghi più significativi della città.

Gli eventi per bambini nel weekend del 7 e 8 dicembre

8 dicembre nel centro storico per l’accensione degli alberi di Natale

Domenica 8 dicembre avete 3 buoni motivi per portare i bambini a fare un giro nel centro storico di Firenze. Alle 16.30 potrete assistere all’accensione dell’albero di Natale all’interno di Palazzo Vecchio nel cortile della Dogana, alle ore 17.00 viene acceso l’albero di piazza Duomo alla presenza del Corteo Storico e, alle 17.30, c’è l’accensione dell’albero in piazza Santa Maria Novella con Artisti di strada.

7 e 8 dicembre Fierucola dell’Immacolata in piazza SS. Annunziata

La tradizionale fiera dei prodotti dell’agricoltura biologica su piccola scala, dell’artigianato manuale e della vita vernacolare non solo è una bellissima occasione per fare uno shopping natalizio utile ed etico, ma è anche un appuntamento perfetto per i bambini: sotto il Loggiato dell’Istituto degli Innocenti saranno organizzati laboratori per bambini e ragazzi dedicati alle arti artigianali.

7 e 8 dicembre Creative MANI-Factory 2019 alla Manifattura Tabacchi

Dalle ore 10:00 alle ore 20:00 XMAS MARKET, mercatino dedicato alla creatività emergente.

L’evento, realizzato in collaborazione con Associazione Heyart, ospita artigiani tradizionali e digitali, designer e illustratori che presentano prodotti originali realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata. Oltre al mercato anche tanti eventi collaterali durante tutti il weekend e laboratori per adulti e bambini, tutti gratuiti ma su prenotazione. Domenica 8, alle ore 16:00, andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “Racconti dal bosco: Cappuccetto Rosso” dedicato ai più piccini, anche in questo caso la partecipazione è gratuita previa prenotazione. Tutte le informazioni e la possibilità di prenotare laboratori e spettacoli sull’evento facebook della manifestazione: https://www.facebook.com/events/578262926259981/?event_time_id=578262929593314

Weekend a Firenze, cosa fare con i bambini

7 dicembre al Museo Bardini favole e leggende di Leonardo da Vinci

Alle ore 10:30 appuntamento al Museo per assistere ad una performance teatrale divertente ed educativa. Un attore interpreta il Genio stesso e i personaggi importanti che accompagnarono la sua vita, portando gli spettatori nell’immaginario leonardiano. Spettacolo adatto sia ai bambini che agli adulti. Evento gratuito prenotazione obbligatoria 347.3214197.

7 dicembre il soldatino di stagno al teatro Verdi di Firenze

Alle ore 16:30 l’Orchestra Toscana sale sul palco del teatro Verdi per mettere in scena lo spettacolo Il soldatino di stagno, dalla fiaba di H. C. Andersen, musiche di Andrea Basevi, narratore Riccardo Massai, performers sand art Massimo Racozzi e Fabio Babich. Lo spettacolo fa parte della rassegna del sabato pomeriggio per bambini e famiglie. Spettacolo per famiglie e bambini da 4 a 12 anni. Biglietto posto unico: bambini 5,00 euro / adulti 8,00 euro

Non è prevista prenotazione telefonica. Per maggiori informazioni: https://www.orchestradellatoscana.it/2019/05/13/sabato-7-dicembre-2019/

8 dicembre a caccia di Babbo Natale e dei suoi vestiti

Tre passi per Firenze, associazione di guide turistiche, ha organizzato una caccia al tesoro a tema natalizio per le strade del centro storico fiorentino. La partenza è alle ore 10:00 del mattino, la caccia si concluderà presso la pasticceria Nencioni in Via Pietrapiana, dove i bambini potranno vedere Babbo Natale, in carne ed ossa. Maggiori informazioni: a caccia di Babbo Natale e dei suoi vestiti.

Gli eventi per bambini a Firenze nel weekend del 7 e 8 dicembre

8 dicembre Piccole storie di colori: Verde

Al Museo di Palazzo Vecchio, alle 15:00, il verde sarà il tema attorno al quale ruoterà il laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni per la rassegna “Piccole storie di colori”. L’attività si accompagna alle pubblicazioni sui colori edite da Topipittori distribuite presso il bookshop di Palazzo Vecchio. Per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni, maggiori informazioni: piccole storie di colori.

8 dicembre al teatro del Borgo, l’apprendista Babbo Natale

Spettacolo teatrale con inizio alle ore 16:30: Babbo Natale, per una volta nella sua vita, ha bisogno di un po’ di relax. Per questo decide di mettere un annuncio per contattare un apprendista da istruire a dovere. Purtroppo però, fra tutti, si presenta a casa sua un giovane volenteroso ma pasticcione, che farà di tutto per dimostrare il suo valore, mettendo nei guai. Toccherà al saggio e generoso Babbo Natale e ai folletti del pubblico aiutarlo a sistemare le cose. Dai 3 anni, maggiori informazioni: L’apprendista Babbo Natale.

8 dicembre “Aisha e la Città dei Cuori” alla libreria Libraccio di Firenze

Domenica 8 dicembre alle ore 11:00 Sandra von Borries presenta in libreria il suo audiolibro di storie e musica “Aisha e la Città dei Cuori”, progetto di beneficenza per bambini con cardiopatia congenita, illustrato da Frank Espinosa con le musiche originali di Enrico Andreini. Edizioni Double Shot. Per i bambini presenti, durante la presentazione ci sarà un divertente laboratorio con I Sabbiarelli per colorare con le sabbie colorare gli angioletti di Natale! Il laboratorio è libero e tutti i materiali forniti da Sabbiarelli.

8 dicembre al Parco Pazzagli spettacolo di animazione “Gioco allegria”

Alle ore 15:00 presso il parco spettacolo di animazione per bambini “Gioco Allegria”con il Cecco e la Nigi della Compagnia Teatrale “La Divina Toscana”. Lo spettacolo si terrà al coperto in tendone riscaldato. Il parco sarà aperto dalle 11:00 alle 18:00, visita guidata ore 11:00 e alle 15:00, truccabimbi e laboratorio artistico per bambini dalle ore 11:00 alle 13:00. Ogni bambino potrà portare a casa le sue creazioni. E possibile fare un picnic nel Parco con le proprie vivande oppure è possibile prenotare il pranzo che si terrà dalle 13 alle 15 (solo su prenotazione entro la sera prima della visita). PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: ecorinascimento@gmail.com – Tel. 3899988456 – 3477335332

Sabato 7 e domenica 8 dicembre a Lastra a Signa, sagra degli antichi sapori

Mercatini, musica dal vivo, iniziative e animazione per bambini, casetta di Babbo Natale, cooking show, cibo di strada e prodotti del territorio: anche quest’anno la Sagra degli Antichi Sapori, il 7 e l’8 dicembre nel centro cittadino, si presenta ricca di eventi, tipicità enogastronomiche e occasioni di shopping prenatalizio. La Casetta di Babbo Natale sarà in via Dante Alighieri e il garage di Babbo Natale in piazza del Comune, il gioco a squadre itinerante con premi finali (per adulti e bambini), lo spazio con i giochi di ruolo e da tavolo in via Dante Alighieri (spazio ex Anagrafe), l’animazione per i più piccoli a cura dell’associazione Le mille Gru e l’Associazione Le Cascin di Peppo. Per il programma completo della manifestazione consultare il sito www.comune.lastra-a-signa.fi.it e www.lastraontour.it.

