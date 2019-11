Le 50 tipiche casette di legno, brezel, strudel e prodotti d’artigianato. Torna il mercatino di Natale in piazza Santa Croce, uno degli appuntamenti più attesi a Firenze in vista delle feste: il Weihnachtsmarkt è un vero e proprio villaggio in stile tedesco che prende posto nel cuore del centro storico e ci sono già le date e gli orari dell’edizione 2019.

Date e orari 2019 del mercatino di Natale in Santa Croce

Il Christmas market davanti alla basilica di Santa Croce è uno dei primi mercatini natalizi ad aprire i battenti a Firenze: gli stand sono attivi da sabato 23 novembre 2019 per quasi un mese, fino a domenica 22 dicembre. Un luogo dove trovare idee regalo originali e decorazioni, dove gustare sapori da tutta Europa e dove passare qualche ora in compagnia grazie agli eventi per grandi e bambini. Il mercato è aperto ogni giorno da mattina a sera, con orario 10.00 – 22.00.

Cosa c’è al Weihnachtsmarkt di Firenze

Tra le oltre 50 casette del mercatino tedesco in piazza Santa Croce è possibile trovare tanti prodotti tipici da tutta Europa, come ad esempio le candele di Natale che provengono dalla Germania, gli addobbi per l’albero dalla Repubblica ceca, le luci colorate svizzere, senza dimenticare le proposte italiane come i presepi tradizionali.

Cosa mangiare al mercatino tedesco in piazza Santa Croce

Spazio poi ai sapori tipici del Natale, gli operatori del mercatino di Santa Croce portano a Firenze sapori tipici tedeschi come brezel, strudel, vin brulé, wustel e birra, ma anche le produzioni gastronomiche tradizionali di Austria, Francia, Olanda, Spagna e Grecia. Insomma sul menù ci sono tante ghiottonerie da provare.

Il programma di eventi al mercato natalizio in piazza Santa Croce

In varie date durante il mercatino piazza Santa Croce è animata da un programma di eventi, in particolare con iniziative per i bambini, come i laboratori ospitati nella casa di Babbo Natale.

Durante tutti i weekend inoltre, in collaborazione con l’azienda Biancoforno, ci sono anche delle speciali “Babbo Natale” al femminile che vestono i panni del Christkind, uno spiritello rappresentato con i capelli biondi e le ali angeliche. Tra le novità di quest’anno inoltre una radio tutta natalizia da ascoltare sul sito ufficiale dell’evento.

Il mercatino di Natale in piazza Santa Croce, organizzato da ANVA e Confesercenti in collaborazione con Regione Toscana e Comune di Firenze, richiama ogni anno un milione di visitatori ed è citato da molte guide turistiche come uno dei mercatini di Natale più originali da visitare in Italia.